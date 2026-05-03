BVB、ドルトムント対グラッドバッハの採点＆選手評価：目立たないプレーでは、ザビッツァーに先発の座はない。

18歳の彼は2試合連続で先発。イナシオは積極的に動き、時には深く下がってボールを受けた。活動量は多かったが、1対1では一歩及ばず。 前半アディショナルタイムにはチーム唯一のシュートを放ち、72分にも枠を外れたがシュートで存在感を示した。評価：3.5。