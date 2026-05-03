BVB、ドルトムント対グラッドバッハの採点＆選手評価：目立たないプレーでは、ザビッツァーに先発の座はない。

ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガ通算2000試合目、アウェー戦通算1000試合目で敗北。第32節でボルシア・メンヒェングラートバッハに0-1で負けた。RBライプツィヒに5ポイント差をつけ残り2試合のため、10度目の準優勝はほぼ確定だ。 決勝点は88分、ハリス・タバコヴィッチが挙げた。BVB選手採点と個別レビューはこちら。
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ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガ通算2000試合目、アウェー戦通算1000試合目で敗北。第32節でボルシア・メンヒェングラートバッハに0-1で負けた。RBライプツィヒに5ポイント差をつけ残り2試合のため、10度目の準優勝はほぼ確定だ。 決勝点は88分、ハリス・タバコヴィッチが挙げた。BVB選手採点と個別レビューはこちら。
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このスイス人GKは19分、左中央からのスキャリーのバウンドボールを処理。さらに15分後、タバコビッチの至近距離シュートを好セーブ。それ以外ほぼ無作業。失点はやむを得ず。評価：2.5。
レッジャーニは3月21日以来の出場となり、ブンデスリーガ6試合目の出場を果たした。守備では良い場面もあったが、やや精彩を欠く場面も見られた。試合が進むにつれて調子を上げ、特に後半のプレーは堅実だった。評価：3。
ラミー・ベンセバイニの欠場（足の打撲）により、アントンは3バックの中央に入った。そのポジションでほぼ完璧なプレーを見せた。48分、タバコビッチの決定機直前に判断を誤り、フォワードへクロスされるスペースを与えてしまった。0-1の失点前、アントンはオフサイドトラップを崩した。評価：3。
シュロッターベックは左SBで出場し、安定したプレーを見せた。7分にはグラッドバッハの攻撃を2度のクリアで阻んだ。その後も鋭いボール奪取で守備をリード。78分には絶体絶命の場面でライツのシュートをブロックした。評価：2.5。
攻撃面でのノルウェー人選手の貢献はほとんどなかった。守備は一長一短。評価：4。
サビッツァーは試合の大部分で存在感を示せなかった。このオーストリア人選手はドルトムントの攻撃に何ら影響を与えられなかった。このような目立たないプレーでは、先発起用は疑問だ。評価：5。
ベリンガムは守備で堅実だったものの、攻撃ではほとんど存在感を示せなかった。42分、CKの競り合いでエンゲルハルトに遅れを取り、相手のヘディングは枠を外れた。評価：3.5。
バイアーは左サイドを攻め続けたが、攻撃でボールを失う場面が多すぎた。動きと守備では、活発なオノラートに対して堅実なプレーを見せた。試合開始から1時間ほどで交代。評価：4。
ブラントは精彩を欠いた。好機を何度も掴んだが、危険な場面はほとんど作り出せなかった。52分の流れるような個人技から放った左足シュートも大きく枠を外れた。評価：4。
このギニア人選手はニコ・エルヴェディに全く太刀打ちできず、ボールを失う場面も多すぎた。ギラッシは完全に孤立し、チームメイトから有効なパスを受けなかった。評価：5。
18歳の彼は2試合連続で先発。イナシオは積極的に動き、時には深く下がってボールを受けた。活動量は多かったが、1対1では一歩及ばず。 前半アディショナルタイムにはチーム唯一のシュートを放ち、72分にも枠を外れたがシュートで存在感を示した。評価：3.5。
ダニエル・スベンソン（61分出場）：ベイアーの代役として出場したが、攻撃面で目立った活躍はなし。評価：3.5。
ファビオ・シルバ（76分より）：ギラッシーの代役として投入され、わずか2分後には前任者より多くシュートを放ったが、ゴール上へ外れた。評価なし。
サリフ・オズカン（76分）：ベリンガムに代わり出場も、目立った活躍なし。評価なし。
ヤン・クート（84分～）：ライアーソンに代わり出場。評価なし。
カーニー・チュクウェメカ（84分～）：ブラントに代わって出場。評価なし。