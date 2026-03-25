ボルシア・ドルトムントがジャドン・サンチョに関心を寄せていることは周知の事実だ。特に、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、かつてのスター選手を何としても獲得したいと考えているとされる。しかし『Bild』紙によると、BVBはサンチョがヴェストファーレン・シュタディオンへの復帰を決断した場合、このウイング選手に対して複数の条件を突きつけているようで、その内容は決して甘くないものとなっている。
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BVB、ジャドン・サンチョに夏の移籍に向けた2つの明確な条件を提示
サッカー界ではもはや一般的となっている慣行とは異なり、BVBの首脳陣は、今夏にフリーで移籍可能となるサンチョにサインボーナスを支払うつもりはない。過去数年間のこのイングランド人選手の活躍ぶりを踏まえ、ドルトムント側は、26歳の彼がこれを謙虚に受け入れることを期待している。
BVBの首脳陣の意向によれば、このイングランド人選手の新たな謙虚さは、年俸にも及ぶことになっている。報道によると、現在年間約1500万ユーロを稼いでいるイングランド代表23キャップの彼は、それに応じて年俸の希望額を大幅に引き下げなければならない。ドルトムントでは、500万ユーロプラスボーナス以上の金額は期待できないだろう。
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サンチョは期待外れに終わった
サンチョは2017年、マンチェスター・シティのユースからブンデスリーガ2位のチームに移籍し、2018年からはレギュラーとして定着したが、2021年に8500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。しかし、レッドデビルズではサンチョは決して本領を発揮できなかった。2024年の冬、彼は半年間のレンタル移籍でBVBに復帰した。
その後、マンチェスター・ユナイテッドは彼をチェルシーFCへ1年間の期限付き移籍で放出した。契約最終年、プレミアリーグ3位のチェルシーは彼をアストン・ヴィラへ送り出し、そこで彼は全大会通算31試合に出場し、1ゴール3アシストを記録した。比較として、ドルトムントでの158試合で、サンチョは53ゴールを決め、67アシストを記録している。
ジャドン・サンチョ：ボルシア・ドルトムントでの成績
ゲーム
158
ゴール
53
アシスト
67
イエローカード
7
レッドカード
0