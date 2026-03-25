BVB、ジャドン・サンチョに夏の移籍に向けた2つの明確な条件を提示

サッカー界ではもはや一般的となっている慣行とは異なり、BVBの首脳陣は、今夏にフリーで移籍可能となるサンチョにサインボーナスを支払うつもりはない。過去数年間のこのイングランド人選手の活躍ぶりを踏まえ、ドルトムント側は、26歳の彼がこれを謙虚に受け入れることを期待している。

BVBの首脳陣の意向によれば、このイングランド人選手の新たな謙虚さは、年俸にも及ぶことになっている。報道によると、現在年間約1500万ユーロを稼いでいるイングランド代表23キャップの彼は、それに応じて年俸の希望額を大幅に引き下げなければならない。ドルトムントでは、500万ユーロプラスボーナス以上の金額は期待できないだろう。