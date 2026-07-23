というのも、情報によれば、アデイェミの移籍に際して、ドルトムントは35％の再販条項を確保したという。そのため、24歳のアデイェミが将来的に高額な移籍金でバルセロナを離れることになれば、BVBは再び莫大な利益を得ることになる。

「カリムはこの4年間、ボルシア・ドルトムントにとって重要な存在だった。2024年には彼とともにチャンピオンズリーグ決勝にも進んだ。それでも、この夏、カリムにとっても我々にとっても、今後はそれぞれ異なる方向に進むべきだという結論に至った。カリムがバルセロナ移籍を望んでいると我々に伝えてきた際、ボルシア・ドルトムントのあらゆる利害を慎重に検討した上で、我々はこれを承認した」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンは語った。