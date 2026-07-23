アデイェミはバルセロナと2031年までの契約を結んだ。ドルトムントがまず受け取るのは2200万ユーロの基本移籍金のみで、ボーナス支払いによって2900万ユーロまで増額される可能性がある。それでも、4年前にRBザルツブルクからアデイェミを約3000万ユーロで獲得したドルトムントは、ひとまず損失を出すことになる。しかし、ある条項によって状況が変わる可能性は残されている。
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BVB、ひとまず大きな損失に：カリム・アデイェミのFCバルセロナ移籍が正式決定
というのも、情報によれば、アデイェミの移籍に際して、ドルトムントは35％の再販条項を確保したという。そのため、24歳のアデイェミが将来的に高額な移籍金でバルセロナを離れることになれば、BVBは再び莫大な利益を得ることになる。
「カリムはこの4年間、ボルシア・ドルトムントにとって重要な存在だった。2024年には彼とともにチャンピオンズリーグ決勝にも進んだ。それでも、この夏、カリムにとっても我々にとっても、今後はそれぞれ異なる方向に進むべきだという結論に至った。カリムがバルセロナ移籍を望んでいると我々に伝えてきた際、ボルシア・ドルトムントのあらゆる利害を慎重に検討した上で、我々はこれを承認した」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンは語った。
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