『ヨークシャー・イブニング・ポスト』紙によると、リーズ・ユナイテッドは30歳の攻撃的MFの獲得に興味を示している。
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BVB退団後の新選択肢：ユリアン・ブラントはプレミアリーグへ移籍か？
LUFCは今夏の補強候補にブラントをリストアップした。
リーズは1年前にプレミアリーグに復帰。昨季は残留したが、今後数年間は上位を狙うとされ、経験豊富なブラントは貴重な戦力となる。
ブラントは30歳となりBVBを退団したため、移籍金なしで獲得できる点も魅力だ。ドルトムントとの7年間の契約は6月30日に満了し、更新しないことで合意していた。
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ジュリアン・ブラント、複数クラブが獲得を検討
ドルトムントでは公式戦307試合に出場し、57得点70アシストを記録した。 しかし2021年のカップ戦優勝のみで、主要タイトルは1つしか獲得できなかった。2024年のチャンピオンズリーグ決勝レアル・マドリード戦や2022/23シーズンブンデスリーガ最終節でも、BVBでの最高タイトルを逃した。
ここ数週間、多くのクラブが獲得に興味を示していると噂される。イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』は、ブラントがASローマの候補に挙がっており、元チームメイトのドニエル・マレンが推しているとも報じた。また、アトレティコ・マドリードも関心を示しているという。
ブンデスリーガ残留の可能性も残る。シーズン終盤、ブラントはSkyの取材に「現時点では何も排除しない」と述べた。「ただし、優先したいこととそうでないことがある。 いくつか考えはあるが、順を追って進める」と語った。過去にはSVヴェルダー・ブレーメンが関心を示したとも噂された。