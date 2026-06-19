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Christian Guinin

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BVB退団後の新選択肢：ユリアン・ブラントはプレミアリーグへ移籍か？

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ユリアン・ブラント

BVBを退団したジュリアン・ブラントの次なる舞台は？有力なのはプレミアリーグだ。

ヨークシャー・イブニング・ポスト』紙によると、リーズ・ユナイテッドは30歳の攻撃的MFの獲得に興味を示している。

  • LUFCは今夏の補強候補にブラントをリストアップした。

    リーズは1年前にプレミアリーグに復帰。昨季は残留したが、今後数年間は上位を狙うとされ、経験豊富なブラントは貴重な戦力となる。

    ブラントは30歳となりBVBを退団したため、移籍金なしで獲得できる点も魅力だ。ドルトムントとの7年間の契約は6月30日に満了し、更新しないことで合意していた。

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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    ジュリアン・ブラント、複数クラブが獲得を検討

    ドルトムントでは公式戦307試合に出場し、57得点70アシストを記録した。 しかし2021年のカップ戦優勝のみで、主要タイトルは1つしか獲得できなかった。2024年のチャンピオンズリーグ決勝レアル・マドリード戦や2022/23シーズンブンデスリーガ最終節でも、BVBでの最高タイトルを逃した。

    ここ数週間、多くのクラブが獲得に興味を示していると噂される。イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』は、ブラントがASローマの候補に挙がっており、元チームメイトのドニエル・マレンが推しているとも報じた。また、アトレティコ・マドリードも関心を示しているという。

    ブンデスリーガ残留の可能性も残る。シーズン終盤、ブラントはSkyの取材に「現時点では何も排除しない」と述べた。「ただし、優先したいこととそうでないことがある。 いくつか考えはあるが、順を追って進める」と語った。過去にはSVヴェルダー・ブレーメンが関心を示したとも噂された。