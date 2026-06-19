BVB退団後の新選択肢：ユリアン・ブラントはプレミアリーグへ移籍か？

LUFCは今夏の補強候補にブラントをリストアップした。

リーズは1年前にプレミアリーグに復帰。昨季は残留したが、今後数年間は上位を狙うとされ、経験豊富なブラントは貴重な戦力となる。

ブラントは30歳となりBVBを退団したため、移籍金なしで獲得できる点も魅力だ。ドルトムントとの7年間の契約は6月30日に満了し、更新しないことで合意していた。