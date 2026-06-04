BVB最新情報：4000万ユーロで欧州トップクラブがドルトムントのヴァルデマール・アントン争奪戦

ボルシア・ドルトムントは、センターバックのヴァルデマール・アントンの移籍を懸念すべきだろうか？英紙『ミラー』によると、マンチェスター・ユナイテッドがドイツ代表DFに注目しているという。

昨季プレミア3位のユナイテッドは、スカウトが複数回視察した結果、4000万ユーロのオファーを検討しているという。 今年初めに解任されたルーベン・アモリムの後任として暫定的に指揮を執り、シーズン後半の好調な成績を受けて最近2年契約を延長したマイケル・キャリック監督は、今夏、新たなセンターバックの獲得を急いでいるという。

負傷がちなセンターバック、マタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスの去就は不透明だ。アントンは補強リストの最上位に名前が挙げられているという。 英メディアは3月にもマンUの関心を報じており、アストン・ヴィラやアトレティコ・マドリードも興味を示しているとされた。

ドルトムントがオファーを検討するかどうかは不明だ。アントンはドイツ代表でニコ・コヴァチ監督の下、守備の要である。さらに、ニクラス・ズーレは来季限りで現役を引退し、エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱中。センターバックの人材は不足している。

一方、守備の要ニコ・シュロッターベックは契約延長時に解除条項を盛り込み、W杯後に海外移籍する余地を残している。

2024年にシュトゥットガルトから加入したアントンは2028年まで契約が残っており、ドイツ代表でもシュロッターベック、バイエルンのヨナタン・ターの次点候補としてW杯メンバーに選ばれた。 ヨシュア・キミッヒの代役として、右サイドバックでの起用も検討されている。