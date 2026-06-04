BVB最新情報：4000万ユーロで欧州トップクラブがドルトムントのヴァルデマール・アントン争奪戦

BVBのニュースと噂：
- カリム・アデイエミ、退団報道に反応
- ギラシー残留のため、BVBはさらにスター選手を獲得する意向。
- ユリアン・ブラントは退団後、セリエAへ移籍するのか？
BVBのニュースと噂：
ボルシア・ドルトムントは、センターバックのヴァルデマール・アントンの移籍を懸念すべきだろうか？英紙『ミラー』によると、マンチェスター・ユナイテッドがドイツ代表DFに注目しているという。
昨季プレミア3位のユナイテッドは、スカウトが複数回視察した結果、4000万ユーロのオファーを検討しているという。 今年初めに解任されたルーベン・アモリムの後任として暫定的に指揮を執り、シーズン後半の好調な成績を受けて最近2年契約を延長したマイケル・キャリック監督は、今夏、新たなセンターバックの獲得を急いでいるという。
負傷がちなセンターバック、マタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスの去就は不透明だ。アントンは補強リストの最上位に名前が挙げられているという。 英メディアは3月にもマンUの関心を報じており、アストン・ヴィラやアトレティコ・マドリードも興味を示しているとされた。
ドルトムントがオファーを検討するかどうかは不明だ。アントンはドイツ代表でニコ・コヴァチ監督の下、守備の要である。さらに、ニクラス・ズーレは来季限りで現役を引退し、エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱中。センターバックの人材は不足している。
一方、守備の要ニコ・シュロッターベックは契約延長時に解除条項を盛り込み、W杯後に海外移籍する余地を残している。
2024年にシュトゥットガルトから加入したアントンは2028年まで契約が残っており、ドイツ代表でもシュロッターベック、バイエルンのヨナタン・ターの次点候補としてW杯メンバーに選ばれた。 ヨシュア・キミッヒの代役として、右サイドバックでの起用も検討されている。
右サイドの要、ヤン・クートは今夏ドルトムントを去るか。イタリア・セリエAのコモが興味を示し、交渉を進めているという。
移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、昨季セリエAで4位に入りチャンピオンズリーグ初出場を決めたコモが、すでに交渉を進めているという。
ドルトムントでは2年間定着できなかったため、ボルシアは24歳の彼を手放す覚悟があるという。2024年にマンチェスター・シティからレンタルした際、1年後に買い取り義務が発生し、ボルシアは合計2500万ユーロを支払った。
契約は2030年まで残っているため、ドルトムントは少なくとも同額を移籍金として求める見込みだ。チャンピオンズリーグ出場を決めたコモが本腰を入れるなら、多額の資金が必要になる。
度重なる怪我で3年半ほとんど存在感を示せなかったジュリアン・デュランヴィルだが、ボルシア・ドルトムントはなおも期待を捨てていない。
『Sport Bild』によると、BVBは移籍先が買い戻し条項に同意する場合のみ売却を認める方針で、完全移籍になっても権利を維持したい考えだ。
この条件が成立せず、デュランヴィルを手放すことになった場合、ドルトムントは再びレンタル移籍を検討する方針だ。昨年後半、彼はスイスのFCバーゼルにレンタルされたが、期待通りの結果を残せなかった。出場機会は多かったものの、決定的な活躍は見せられなかった。
2023年初頭にRSCアンデルレヒトから850万ユーロで獲得し、2028年まで契約を結ぶBVBは、来季の去就が未定ながら、フランス1部ストラスブールとセリエA昇格組ACモンツァが関心を示していると報じられている。
ドルトムント1軍での出場は27試合、1得点1アシストにとどまっている。
選手
ポジション
移籍先
年
移籍金
ウスマン・デンベレ
フォワード
FCバルセロナ
2017年
1億4800万ユーロ
ジュード・ベリンガム
MF
レアル・マドリード
2023
1億2700万ユーロ
ジャドン・サンチョ
フォワード
マンチェスター・ユナイテッド
2022
8500万ユーロ
クリスチャン・プリシッチ
攻撃
チェルシーFC
2018
6400万ユーロ
ピエール＝エメリック・オーバメヤン
攻撃
アーセナルFC
2023
637万5000ユーロ