Goal.com
ライブ
Waldemar Anton Dortmund 2026Getty
Oliver Maywurm

翻訳者：

BVB最新情報：4000万ユーロで欧州トップクラブがドルトムントのヴァルデマール・アントン争奪戦

ブンデスリーガ
移籍情報
ヴァルデマール・アントン
ボルシア・ドルトムント
マンチェスター・ユナイテッド

ヴァルデマー・アントンがBVBを去り、移籍市場に大きな衝撃を与える可能性がある。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂。

BVBのニュースと噂：

  • カリム・アデイエミ、退団報道に反応
  • ギラシー残留のため、BVBはさらにスター選手を獲得する意向。
  • ユリアン・ブラントは退団後、セリエAへ移籍するのか？
  • Waldemar AntonGetty

    BVB、噂：欧州のトップクラブがヴァルデマール・アントンを争奪

    ボルシア・ドルトムントは、センターバックのヴァルデマール・アントンの移籍を懸念すべきだろうか？英紙『ミラー』によると、マンチェスター・ユナイテッドがドイツ代表DFに注目しているという。

    昨季プレミア3位のユナイテッドは、スカウトが複数回視察した結果、4000万ユーロのオファーを検討しているという。 今年初めに解任されたルーベン・アモリムの後任として暫定的に指揮を執り、シーズン後半の好調な成績を受けて最近2年契約を延長したマイケル・キャリック監督は、今夏、新たなセンターバックの獲得を急いでいるという。

    負傷がちなセンターバック、マタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスの去就は不透明だ。アントンは補強リストの最上位に名前が挙げられているという。 英メディアは3月にもマンUの関心を報じており、アストン・ヴィラやアトレティコ・マドリードも興味を示しているとされた。

    ドルトムントがオファーを検討するかどうかは不明だ。アントンはドイツ代表でニコ・コヴァチ監督の下、守備の要である。さらに、ニクラス・ズーレは来季限りで現役を引退し、エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱中。センターバックの人材は不足している。

    一方、守備の要ニコ・シュロッターベックは契約延長時に解除条項を盛り込み、W杯後に海外移籍する余地を残している。

    2024年にシュトゥットガルトから加入したアントンは2028年まで契約が残っており、ドイツ代表でもシュロッターベック、バイエルンのヨナタン・ターの次点候補としてW杯メンバーに選ばれた。 ヨシュア・キミッヒの代役として、右サイドバックでの起用も検討されている。

    • 広告
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ニュース：イタリアのクラブがヤン・クートーに接近か？

    右サイドの要、ヤン・クートは今夏ドルトムントを去るか。イタリア・セリエAのコモが興味を示し、交渉を進めているという。

    移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、昨季セリエAで4位に入りチャンピオンズリーグ初出場を決めたコモが、すでに交渉を進めているという。

    ドルトムントでは2年間定着できなかったため、ボルシアは24歳の彼を手放す覚悟があるという。2024年にマンチェスター・シティからレンタルした際、1年後に買い取り義務が発生し、ボルシアは合計2500万ユーロを支払った。

    契約は2030年まで残っているため、ドルトムントは少なくとも同額を移籍金として求める見込みだ。チャンピオンズリーグ出場を決めたコモが本腰を入れるなら、多額の資金が必要になる。

  • DuranvilleGetty Images

    BVB、ニュース：ドルトムント、ジュリアン・デュランヴィルに意外な条件提示か

    度重なる怪我で3年半ほとんど存在感を示せなかったジュリアン・デュランヴィルだが、ボルシア・ドルトムントはなおも期待を捨てていない。

    Sport Bild』によると、BVBは移籍先が買い戻し条項に同意する場合のみ売却を認める方針で、完全移籍になっても権利を維持したい考えだ。

    この条件が成立せず、デュランヴィルを手放すことになった場合、ドルトムントは再びレンタル移籍を検討する方針だ。昨年後半、彼はスイスのFCバーゼルにレンタルされたが、期待通りの結果を残せなかった。出場機会は多かったものの、決定的な活躍は見せられなかった。

    2023年初頭にRSCアンデルレヒトから850万ユーロで獲得し、2028年まで契約を結ぶBVBは、来季の去就が未定ながら、フランス1部ストラスブールとセリエA昇格組ACモンツァが関心を示していると報じられている。

    ドルトムント1軍での出場は27試合、1得点1アシストにとどまっている。

  • ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの過去最高額での売却

    選手

    ポジション

    移籍先

    移籍金

    ウスマン・デンベレ

    フォワード

    FCバルセロナ

    2017年

    1億4800万ユーロ

    ジュード・ベリンガム

    MF

    レアル・マドリード

    2023

    1億2700万ユーロ

    ジャドン・サンチョ

    フォワード

    マンチェスター・ユナイテッド

    2022

    8500万ユーロ

    クリスチャン・プリシッチ

    攻撃

    チェルシーFC

    2018

    6400万ユーロ

    ピエール＝エメリック・オーバメヤン

    攻撃

    アーセナルFC

    2023

    637万5000ユーロ