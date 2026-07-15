『Sport Bild』によると、ホッフェンハイムの23歳FW争奪戦でRBライプツィヒが本命視されている。
翻訳者：
BVB不利か？ブンデスリーガのクラブがアスラニ争奪戦の有力候補に
報道によると、アスラニはBVBより「むしろライプツィヒ」を希望。選手本人も昨季準優勝チームへの移籍に否定的な態度を示していないという。
ここ数週間、コソボの情報筋は同FWのボルシア・ドルトムント移籍が間近と繰り返し報じていた。ジャーナリストのアリンド・サディク氏も6月末、移籍の詳細がすでに決着したと伝えている。
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BVBはアスラーニ獲得にギラッシの移籍金が必要なのか？
カタルーニャ紙『スポルト』は、アスラニとドルトムントの合意が成立しなかったのは、FCバルセロナが依然として交渉に関与しているためだと報じた。バルサはフェラン・トーレスの後継者を探しており、PSG移籍が噂されるトーレスの代替としてアスラニを最適解と判断したという。
アスラニには2900万ユーロの契約解除条項があり、トーレスがパリへ移籍すればバルサにとって大きな負担にはならない。BVBも同額を用意できるが、資金はセルジュ・グイラシの売却が前提となる。
契約解除条項は3500万ユーロ（対象は一部強豪クラブ）で、去就は依然不透明だ。
同条項は7月15日までのため、現時点ではギニア人FWの残留が濃厚とみられる。 30歳のギラッシが期限後に移籍する可能性もあるが、その頃にはアスラーニが他クラブと契約している恐れがあり、ドルトムントは獲得失敗のリスクを負う。
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アスラニはホッフェンハイムで頭角を現した
アスラニは昨季公式戦35試合で11ゴール10アシストを記録し、23歳ながらリーグ屈指のフォワードに成長した。
BVB移籍の決め手になるかもしれないのが、スポーツディレクターのオーレ・ブック氏だ。昨季終盤にセバスティアン・ケール氏の後任として就任した40歳のブック氏は、ブンデスリーガ昇格チームSVエルバースベルクでアッラーニと共闘した経験があり、彼のことをよく知っている。ブック氏は2024/25シーズン、TSGから当時2部だった同クラブへのアッラーニのレンタル移籍を成立させた立役者でもある。
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