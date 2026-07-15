カタルーニャ紙『スポルト』は、アスラニとドルトムントの合意が成立しなかったのは、FCバルセロナが依然として交渉に関与しているためだと報じた。バルサはフェラン・トーレスの後継者を探しており、PSG移籍が噂されるトーレスの代替としてアスラニを最適解と判断したという。

アスラニには2900万ユーロの契約解除条項があり、トーレスがパリへ移籍すればバルサにとって大きな負担にはならない。BVBも同額を用意できるが、資金はセルジュ・グイラシの売却が前提となる。

契約解除条項は3500万ユーロ（対象は一部強豪クラブ）で、去就は依然不透明だ。

同条項は7月15日までのため、現時点ではギニア人FWの残留が濃厚とみられる。 30歳のギラッシが期限後に移籍する可能性もあるが、その頃にはアスラーニが他クラブと契約している恐れがあり、ドルトムントは獲得失敗のリスクを負う。