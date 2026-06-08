ビルト紙によると、このストライカーは今夏、サウジアラビアのクラブへ移籍することはない。過去には砂漠への移籍が度々噂されていた。
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BVBを去るのか？セルフー・ギラシー、移籍について最初の決断を下した模様。
同報道によると、サウジ・プロリーグのクラブは近年ほど巨費を投じていないという。 大型契約を狙うギラシーは、兄で代理人のカランバを通じて中東クラブに何度もオファーされていた。また、サウジアラビアの移籍市場は7月22日まで開かないため、この説はさらに裏付けられる。30歳のギラシーとボルシア・ドルトムントは、それより前に結論を出したいと独紙『Bild』が伝えている。
ギラシーは欧州トップレベルでプレーし続けたい意向で、フェネルバフチェとアストン・ヴィラが関心を示している。ただし、両クラブは今夏に契約解除条項（3500万ユーロ）を行使できる「選りすぐりのクラブ」には含まれないと報じられている。
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移籍で？ BVBがギラッシの残留を模索
BVBは2028年まで契約が残るギラッシとの契約延長を希望している。クラブ首脳陣も最近、その意向を明確に示した。スポーツディレクターのラース・リッケンは「彼を手放すつもりはない。過去2シーズン、彼はボルシア・ドルトムントにとって価値があることを印象的に証明した」と述べた。
残留を促すため、クラブは今後の方針を説明。スポーツディレクターのオレ・ブック氏らは、ギラッシをさらに生かすため相性の良いパートナーを加えたいと伝えたという。
昨季22得点を挙げたギラッシーはチーム得点王だったが、BVBとニコ・コヴァチ監督はその才能を十分に引き出せなかった。数週間不調に陥り、スタメンの座を失った時期もある。
セルフー・ギラッシ：BVBでの成績データと統計
ゲーム 96 ゴール 60 アシスト 15