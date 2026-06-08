BVBを去るのか？セルフー・ギラシー、移籍について最初の決断を下した模様。

同報道によると、サウジ・プロリーグのクラブは近年ほど巨費を投じていないという。 大型契約を狙うギラシーは、兄で代理人のカランバを通じて中東クラブに何度もオファーされていた。また、サウジアラビアの移籍市場は7月22日まで開かないため、この説はさらに裏付けられる。30歳のギラシーとボルシア・ドルトムントは、それより前に結論を出したいと独紙『Bild』が伝えている。

ギラシーは欧州トップレベルでプレーし続けたい意向で、フェネルバフチェとアストン・ヴィラが関心を示している。ただし、両クラブは今夏に契約解除条項（3500万ユーロ）を行使できる「選りすぐりのクラブ」には含まれないと報じられている。