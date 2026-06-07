アスラニは2029年6月30日までホッフェンハイムと契約しているが、今夏は3000万ユーロで移籍可能だ。

この条件はライプツィヒだけでなく、複数の上位クラブの関心を引き寄せている。特にBVBドルトムントは、23歳のアスリャーニに以前から興味を示しており、オレ・ブックのドルトムント移籍以降、その動きは活発化している。2人はブンデスリーガ昇格組SVエルバースベルクで共にプレーした経験がある。

さらに、ハンス・フリック監督率いるFCバルセロナも関心を示しており、代理人が接触を認めた。