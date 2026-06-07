ビルト紙によると、ザクセン州とベルリン出身の選手 already held initial talks, but negotiations are still in a very early stage and nothing has been decided.
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BVBも注目！RBライプツィヒ、ブンデスリーガの新星に接触か
アスラニは2029年6月30日までホッフェンハイムと契約しているが、今夏は3000万ユーロで移籍可能だ。
この条件はライプツィヒだけでなく、複数の上位クラブの関心を引き寄せている。特にBVBドルトムントは、23歳のアスリャーニに以前から興味を示しており、オレ・ブックのドルトムント移籍以降、その動きは活発化している。2人はブンデスリーガ昇格組SVエルバースベルクで共にプレーした経験がある。
さらに、ハンス・フリック監督率いるFCバルセロナも関心を示しており、代理人が接触を認めた。
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ライプツィヒはすでに3人のセンターフォワードと契約を結んでいる
ライプツィヒにとって、この23歳FWの獲得がどれほど必要かは疑問だ。すでにロムロ、コンラッド・ハーダー、有望株サンバ・コナテの3人が在籍している。特にロムロは昨季ブンデスリーガ30試合で9得点4アシストと活躍した。
一方、アスラーニは2025/26シーズン、TSGでブンデスリーガ33試合に出場し、10得点9アシストとさらに高い数値を記録した。