BVBは、ある大きな過ちから今後も長く恩恵を受け続けるかもしれない：ボルシア・ドルトムントに残るスポーツディレクター、セバスティアン・ケールの功績

2024年の春から夏にかけては、ケールにとって個人的にも職業的にもかなり厳しい時期だった。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケがスポーツ部門責任者の職を退いた後、彼がそのポストに就きたがっていたことは公然の秘密だ。 「私にとっては理にかなったステップだった」と、ケールは2024年3月、Sport1の番組『Doppelpass』で自身の野望について語っていた。しかし、2024年5月、ケールの代わりに、かつてのチームメイトであるラース・リッケンがユース部門責任者から新スポーツディレクターへと昇格した。

さらに、ケールには、現在フォルトゥナ・デュッセルドルフのスポーツディレクターを務めるスヴェン・ミスリンタットが、スポーツ部門の責任を担う新たなパートナーとして配された。この体制は、おそらく最初から失敗が運命づけられていたものであり、すぐに不和を招き、2025年2月のミスリンタットの早期退任へとつながった。

その時点で、ヌリ・シャヒンもすでに去っていた。BVBは2024年初頭にテルジッチのアシスタントコーチとして彼をクラブに呼び戻し、半年後にヘッドコーチに昇格させていたのだ。 この決定には、ボルシア時代を共に過ごしたサヒンを熟知するケールが、当然ながら大きく関与していた。「ヌリは非常に情熱的かつ熱心に取り組み、全力を尽くしてくれたが、ある時期から物事がうまく噛み合わなくなってしまった」と、ケールは2025年5月、Sport1の番組『Doppelpass』で認めざるを得なかった。

BVBの成績が安定せず、チャンピオンズリーグ出場を逃す恐れがあったため、わずか半年ほどでサヒンは解任された。それにもかかわらず、ドルトムントの2024年夏の移籍市場は当初、高く評価されていたのだ。

2年の遅れはあったものの、セルフー・ギラッシの加入により、ハランドの存在を少なくともある程度は忘れさせてくれるセンターフォワードがついに獲得された。さらにケールは、ヴァルデマール・アントン、マクシミリアン・バイアー、パスカル・グロスの3人のドイツ代表選手をドルトムントに招き入れた。 グロスは2026年初頭にブライトンへ復帰してしまったものの、振り返ってみればこれらはすべて良い補強だった。結局のところ、アントン、ベイヤー、ギラッシは現在、ボルシアにとって最も重要な選手たちの一人となっているからだ。ベイヤーのおかげで、2025年初頭にドニエル・マレンを2500万ユーロでアストン・ヴィラへ売却することが可能になった。 アントンは、2024年に新契約を結べなかったクラブの象徴であるマッツ・フンメルスの重責を、少なくとも満足のいく形で引き継いだ。また、ギラッシーは、いくつかの騒動や時折のスランプにもかかわらず、概して確実にゴールを量産している。

さらに、ケールはサヒンに関する失敗を、コヴァチを監督に据えることで挽回することに成功した。このクロアチア人監督は、昨シーズン、ドルトムントが最終的にチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるようにし、チームを著しく安定させた。そして今シーズン、BVBはほぼ心配なくチャンピオンズリーグ出場権を確定させそうだ。

とはいえ、直近の移籍市場では不運な出来事もあり、それらは今日に至るまで疑問を投げかけている。 例えばヤン・クートーの場合、ドルトムントは2024年夏にマンチェスター・シティからレンタル移籍させる際、かなり早期に発動する買い取り義務条項を受け入れてしまった。その結果、BVBは、ウェストファーレンでの1年半余りの在籍期間中、決して安定したパフォーマンスを見せられず、主にローテーション要員に留まっているこの右サイドバックに対し、総額2500万ユーロの移籍金を支払わなければならなくなった。

センターバックの層を厚くするため、昨夏にはアーロン・アンセルミノがチェルシーFCからレンタル移籍で加入した。当初は素晴らしい補強と思われた。このアルゼンチン人選手は最初の数試合ですぐに大きな可能性を示したが、度重なる怪我により欠場が続いた。 わずか数試合の出場に留まった後、彼は冬の時点で再びチェルシーへ戻され、さらにストラスブールへレンタル移籍することになった。コヴァチ監督率いるBVBが3バックを採用していることを考えれば、これはまさに大惨事であり、熟練して即戦力となるセンターバックは、今やBVBの戦力において希少な存在となっている。

しかし、ドルトムントはこの大きな戦力計画の失敗を、結果的にはプラスに転じているかもしれない。何しろ、緊急時に代役を務めたわずか18歳のルカ・レッジャーニは、将来性において彼以上に有望な選手として頭角を現したからだ。彼が残した好印象に対し、BVBは契約延長という形で報いた。 一方、ダニエル・スベンソンとの契約は極めて称賛に値する。ドルトムントは彼に総額わずか800万ユーロを支払っただけで、彼は左サイドの「ミスター・信頼」となっている。

さらに、BVBが将来ケールに深く感謝することになるかもしれない、かなり高額な移籍もいくつかある。例えば、ジョーブ・ベリンガムは昨夏、46歳のケールが最も獲得を望んでいた選手の一人だった。ボルシアは、このミッドフィルダーの獲得競争で名だたるライバルを退け、最終的に3050万ユーロの移籍金で獲得に成功した。 BVBでのベリンガムの最初の数ヶ月は、問題や概して物足りないパフォーマンスに彩られていたが、この20歳のポテンシャルは計り知れないものであり、最近ではその片鱗がますます頻繁に明らかになっている。ベリンガムの出場時間は増加し、安定感とチームへの貢献度も高まっている。ドルトムントは今後数年間、この若者に大きな喜びを見出せるかもしれない。

これは、バックアップとして、そして中期的にはギラッシの後継候補としてウルヴァーハンプトンから加入したファビオ・シルヴァにも当てはまる可能性がある。また、その卓越した才能を時折垣間見せるカーニー・チュクウェメカにも同様だ。もし彼が長期的に怪我に悩まされなければ、ケールが粘り強い努力の末、このミッドフィールダーをチェルシーからBVBへ完全移籍させることができたのは、価値のある決断だったと言えるだろう。

ケールの後任が誰であれ、ンメチャに続きシュロッターベックも契約延長を果たせば、BVBには高いクオリティと必要な厚みを兼ね備えたチームが整い、いくつかの質の高い補強を加えることで大きな目標を追求できるようになるだろう。ユリアン・ブラント、サリフ・オズカン、ズーレとの契約を更新しないという決定により、組織構造には小さな変革が必要となっている。 ドルトムントが新戦力の獲得において当面注力すべき点は、ブラントの代役となる決定力のある選手と、センターバックの層の厚さを確保し、かつ最近スーレよりも攻撃陣を活性化できるもう1人のセンターバックだ。それ以外のすべては、カリム・アデイエミやギラッシーといったトップスターたちの、まだ決着がついていない将来に関する決断にも左右される。