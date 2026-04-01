ドイツ紙『ビルト』の報道によると、ドイツ代表選手は、スポーツディレクターのセバスティアン・ケールの解任をめぐる混乱した状況を利用し、ボルシア・ドルトムントの首脳陣に対してより強い圧力をかけることができたという。
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BVBは意図的にプレッシャーをかけられたのか？2つの強豪クラブがニコ・シュロッターベックに新たなチャンスを見出しているようだ
それによると、シュロッターベックは契約条件を自分に有利な形に調整し、年俸や契約解除条項について再交渉することを目指しているという。これまでの報道では、年俸は1400万ユーロ、2027年に発効する契約解除条項は6000万ユーロとされていた。
現在、26歳のシュロッターベックは、W杯終了後の移籍オプションも強く望んでいるという。ドイツ代表として大会で好成績を収めた場合、シュロッターベックは今夏にもBVBを退団し、他のクラブに加入する選択肢を確保したいと考えている。
さらに、この新たな不透明な状況を受けて、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールFCが再び獲得を検討しているとも報じられている。ドルトムントとシュロッターベックが契約継続で合意に至らなかった場合、この2つのイングランドのクラブは獲得に動くと見られている。
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シュロッターベック、契約に関する発言で注目を集める
シュロッターベックは、月曜日の夜に行われたドイツ代表対ガーナ戦での2-1の勝利後、ボルシア・ドルトムントとの契約交渉で合意に達したという報道を強く否定し、それによって新たな憶測を呼ぶ結果となった。
「契約締結が目前に迫っているという報道については、残念ながらまだそこまで進んでいません。だからこそ、この件について言及せざるを得ません。率直に言って、私はそれを明確に否定しなければなりません。私は長い間、セバスティアン（ケール、編注）と交渉してきましたが、彼はもうここにはいません。 おそらく今後数週間のうちに決断を下す予定だった。しかし、状況はすでに少し変わってしまった。改めて検討する必要がある」と、26歳のシュロッターベックは説明した。
BVB内部では、シュロッターベックがブックのケールへの移籍に関する情報を口実に、熟考するための時間を稼ごうとしているのではないかと見られている。また、事態はまだ合意された期間内に収まっているため、クラブ側としてオファーを取り下げる計画はないとのことだ。
BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）