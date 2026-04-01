BVBは意図的にプレッシャーをかけられたのか？2つの強豪クラブがニコ・シュロッターベックに新たなチャンスを見出しているようだ

それによると、シュロッターベックは契約条件を自分に有利な形に調整し、年俸や契約解除条項について再交渉することを目指しているという。これまでの報道では、年俸は1400万ユーロ、2027年に発効する契約解除条項は6000万ユーロとされていた。

現在、26歳のシュロッターベックは、W杯終了後の移籍オプションも強く望んでいるという。ドイツ代表として大会で好成績を収めた場合、シュロッターベックは今夏にもBVBを退団し、他のクラブに加入する選択肢を確保したいと考えている。

さらに、この新たな不透明な状況を受けて、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールFCが再び獲得を検討しているとも報じられている。ドルトムントとシュロッターベックが契約継続で合意に至らなかった場合、この2つのイングランドのクラブは獲得に動くと見られている。