イングランド・プレミアリーグのAFCボーンマスに所属するアルゼンチン代表MFマルコス・セネシに対し、ボルシア・ドルトムント（BVB）が関心を示しているという噂に、新たな動きが見られる。SkyとBildの報道によると、このディフェンダーはボルシア・ドルトムントの関係者によって「綿密に観察」されているという。
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BVBは彼を「注視している」という：アルゼンチン代表選手がニクラス・ズーレの後継となるのか？
セネシはディフェンスの中核として定位置を確保しており、BVBにおける最近の動向により注目を集めているポジションを埋める可能性がある。まず、1月にアーロン・アンセルミノがチェルシーFCへ早期に呼び戻された。 数日前にはキャプテンのエムレ・カンが前十字靭帯を断裂し、金曜日にはボルシア・ドルトムントが、契約満了を迎えるニクラス・ズーレとの契約を更新しないことを発表した。さらに、ニコ・シュロッターベック（契約は2027年まで）が長期的にボルシアに残留するのか、それとも夏の移籍を目指すのかは依然として不透明だ。
したがって、ドルトムントが来シーズンに向けて少なくとも1人のセンターバックを獲得することは確実視されている。セネシはいくつかの理由から魅力的な選択肢となるだろう。第一に、28歳の彼はボーンマスとの契約が満了するため、夏には移籍金なしで獲得可能となる。 セネシは絶対的なレギュラーであり、今シーズンはプレミアリーグ9位のチームで28試合に出場し、4アシストを記録している。
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マルコス・セネシは2022年にフェイエノールトからボーンマスへ移籍した
BVBがセネシに興味を示しているという噂が初めて浮上したのは2月のことだった。しかし当時、この屈強な長身ディフェンダーに対し、他にも複数の名門クラブが関心を示しているという話も出ていた。その中には、ユヴェントス、ASローマ、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン、チェルシーFC、エヴァートンFC、クリスタル・パレスなどの名前が挙がっていた。
セネシは母国のサン・ロレンソで育成され、2019年にヨーロッパへの移籍に踏み切った。当時、彼は700万ユーロの移籍金でエールディヴィジのフェイエノールトに加入した。2022年にはボーンマスへ移籍し、その際の移籍金は1500万ユーロだった。
2022年、セネシはアルゼンチン代表でもデビューを果たした。長年にわたりアルビセレステのリオネル・スカローニ監督に招集されなかったが、昨秋に復帰し、10月には2度目のA代表戦に出場した。ベネズエラとの親善試合では、フルタイムの90分間ピッチに立った。
しかし『Bild』紙によると、ドルトムントの守備陣の補強候補はセネシだけではないようだ。RBザルツブルクのフランスU-21代表選手、ジョアン・ガドゥ（19）にも関心を示しているという。
BVBの史上最高額移籍
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ FW スタッド・レンヌ 2016 3,550万ユーロ セバスチャン・ハラー フォワード アヤックス・アムステルダム 2022 3100万ユーロ マッツ・フンメルス ディフェンス FCバイエルン 2019 3,050万ユーロ ジョーブ・ベリンガム MF AFCサンダーランド 2025 3,050万ユーロ ジュード・ベリンガム MF バーミンガム・シティ 2020 3,015万ユーロ