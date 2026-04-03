BVBは大きなジレンマに直面している：ニコ・シュロッターベックに対し、具体的な移籍オファーが寄せられているという

シュロッターベックは、月曜日に開催されたドイツ代表対ガーナ代表の親善試合のミックスゾーンでの会見において、BVBとの契約延長が目前に迫っているという報道を、きっぱりと「作り話」だと一蹴した。

ビルト紙とスカイは以前、シュロッターベックがドイツ代表からの復帰後、2027年まで続く契約を延長する予定であり、最後の細部を除いてすべて決着がついていると報じていた。「残念ながら、そこまで進んでいません。私はセバスティアン（ケール、編注）と長い間交渉してきましたが、彼はもうここにはいません」とシュロッターベックは語った。

『スカイ』によると、水曜日にケールの後任であるオレ・ブックとの会談が行われ、シュロッターベックはケールと交渉した条件を、自身に有利な形でさらに改善しようとしたという。それによると、このセンターバックは給与、特に契約解除条項について再交渉を希望しているとのことだ。