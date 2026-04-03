スカイの報道によると、ニコ・シュロッターベックに対し、名前は明かされていないがトップクラブから具体的な移籍オファーが提示されたという。それによると、これまでリヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、あるいはレアル・マドリードからの関心はあったものの、その内容はあくまで漠然としたものだった。しかし、少なくとも1つのクラブに関しては、状況が変わったようだ。
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BVBは大きなジレンマに直面している：ニコ・シュロッターベックに対し、具体的な移籍オファーが寄せられているという
シュロッターベックは、月曜日に開催されたドイツ代表対ガーナ代表の親善試合のミックスゾーンでの会見において、BVBとの契約延長が目前に迫っているという報道を、きっぱりと「作り話」だと一蹴した。
ビルト紙とスカイは以前、シュロッターベックがドイツ代表からの復帰後、2027年まで続く契約を延長する予定であり、最後の細部を除いてすべて決着がついていると報じていた。「残念ながら、そこまで進んでいません。私はセバスティアン（ケール、編注）と長い間交渉してきましたが、彼はもうここにはいません」とシュロッターベックは語った。
『スカイ』によると、水曜日にケールの後任であるオレ・ブックとの会談が行われ、シュロッターベックはケールと交渉した条件を、自身に有利な形でさらに改善しようとしたという。それによると、このセンターバックは給与、特に契約解除条項について再交渉を希望しているとのことだ。
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BVBはシュロッターベックを巡る駆け引きでジレンマに陥っている
BVBはシュロッターベックに年俸1400万ユーロを提示し、6000万ユーロの移籍金条項を保証したとされる。シュロッターベックは現在、この条項を今夏にも発動可能にするよう求めている。
これらの点を巡って両者の対立が激化した場合、BVBはシュロッターベック問題において最悪のシナリオに直面する恐れがある。もし26歳の選手が契約延長を拒否すれば、BVBは苦渋の選択を迫られることになる。
2027年夏にシュロッターベックを移籍金なしで失うか、あるいは来夏に比較的少額の移籍金でこの守備の要を手放すかのどちらかだ。このシナリオでは、移籍金はわずか3000万～3500万ユーロにとどまると見られている。そうなれば、シュロッターベックが要求しているとされる契約解除条項の方が、経済的には理にかなっていることになる。
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BVBの去就を巡る駆け引き：コヴァチ監督がシュロッターベックを擁護し、楽観的な姿勢を崩さない
契約交渉が依然として続いているにもかかわらず、BVB内部に不和があるわけではないようだ。少なくともニコ・コヴァチ監督は木曜日、VfBシュトゥットガルトとのアウェイ戦を控えた記者会見で、シュロッターベックを公然と擁護し、ここ数日のメディア騒動について彼に一切の責任はないと述べた。
「シュロッティがニュースの見出しを作ったわけではない。そう報じ、事実とは少し異なる情報を世に流した者たちが原因だ。クラブもシュロッティもそれを理解しており、彼にはそれを明確に説明する絶対的な権利がある」とコヴァチ監督は語った。 ただ、シュロッターベックがケールの退団により交渉が後退したかのような示唆をしたことについては、コヴァチ監督は「不運だった」と評した。
また、監督はシュロッターベックが早期契約延長のオファーを受け入れるだろうという自信を改めて示した。「私自身も非常に前向きであり、今後もその姿勢は変わらない。彼は本当に素晴らしい選手だ。我々に必要であり、皆が愛している選手だ。彼が我々と共にいられるよう、あらゆる手を尽くす」と彼は語った。
ニコ・シュロッターベック：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト イエローカード BVB 154 10 18 26 SCフライブルク 56 4 2 8 ユニオン・ベルリン 17 2 - 3