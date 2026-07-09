ファブリツィオ・ロマーノによると、バルセロナはドルトムントの俊足ウイング獲得へ正式オファーを提示。移籍金は2000万ユーロと報じられている。 ドルトムントがこれを拒否する可能性は極めて高い。
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BVBは喜んでこれを断るだろう！FCバルセロナがカリム・アデイエミに冗談のような移籍金を提示しているようだ
ロマーノ氏によると、24歳の選手は今夏BVBを離れる場合、バルサへの移籍を希望。カタルーニャのクラブはドルトムントの回答を待っている。『マルカ』紙は、アデイエミとバルサが契約条件で合意したと伝えている。 『ビルト』によると、ドルトムントは移籍金4000万ユーロを要求し、ボーナスで最大1000万ユーロ上乗せされる見込み。一方、『スカイ』は、ドルトムントが3300万ユーロの売却益を望んでいると伝えている。アデイエミは2022年にザルツブルクから3000万ユーロで加入した。
アデイエミは現在ホルヘ・メンデスが代理人を務め、2027年以降の契約延長交渉は双方の条件に隔たりが大きく、失敗する見込みだと『ビルト』が伝えている。 アデイエミの年俸は現在約650万ユーロとされ、彼は1000万ユーロ以上の年俸と契約延長時の解除条項を求めていた。
11試合の代表経験がある同選手のパフォーマンスに波があることも踏まえ、クラブは要求を全面的に受け入れるつもりはなかった。ルール・ナッハリヒテン紙は、交渉が停滞したことでクラブ首脳陣の間に「不和」が生じていると伝えている。
- Getty Images Sport
アデイエミ、交渉中にBVBに要求：「クラブから明確なシグナルを受け取った」
しかしアデイエミは6月初め、こうした報道を「作り話だ」と一蹴した。
WAZ紙のインタビューでは「メディアの報道はほとんど追っていない。だが、交渉が停滞しているといった内容や給与要求の噂が繰り返し送られてくる。残念ながら正確ではない」と語った。
「私はこれまで何度もボルシア・ドルトムントへの忠誠を表明し、このクラブのどのような点を評価しているか、そしてどれほどこのクラブに情熱を注いでいるかを常に強調してきた。」アデイエミは2022年にRBザルツブルクからBVBに移籍しており、今後も残留する可能性を十分に想定している。とはいえ、それ以外の選択肢もすべてあり得る。
「何よりも、最終的にどんな決定でもクラブから明確なメッセージを受け取りたい」と続けた。「計画を率直に伝えてくれれば、いつでも受け入れます。人生は続き、キャリアは長く、まだやりたいことがたくさんあります。」
- AFP
BVBのニコ・コヴァチ監督の下、アデイエミはとっくにレギュラーの座を失っている。
交渉難航とアデイエミの発言を受け、このウイングの夏移籍はほぼ確実視されていた。ドルトムントは、彼のような選手を1年後に無償で失うリスクを財政的に許容できない。
それでも彼はニコ・コヴァチ監督の下でレギュラーから遠ざかっており、ブンデスリーガ28試合の平均出場時間は42分、2026年のリーグ戦とCLでの得点は計4に留まっている。
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