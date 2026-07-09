ロマーノ氏によると、24歳の選手は今夏BVBを離れる場合、バルサへの移籍を希望。カタルーニャのクラブはドルトムントの回答を待っている。『マルカ』紙は、アデイエミとバルサが契約条件で合意したと伝えている。 『ビルト』によると、ドルトムントは移籍金4000万ユーロを要求し、ボーナスで最大1000万ユーロ上乗せされる見込み。一方、『スカイ』は、ドルトムントが3300万ユーロの売却益を望んでいると伝えている。アデイエミは2022年にザルツブルクから3000万ユーロで加入した。

アデイエミは現在ホルヘ・メンデスが代理人を務め、2027年以降の契約延長交渉は双方の条件に隔たりが大きく、失敗する見込みだと『ビルト』が伝えている。 アデイエミの年俸は現在約650万ユーロとされ、彼は1000万ユーロ以上の年俸と契約延長時の解除条項を求めていた。

11試合の代表経験がある同選手のパフォーマンスに波があることも踏まえ、クラブは要求を全面的に受け入れるつもりはなかった。ルール・ナッハリヒテン紙は、交渉が停滞したことでクラブ首脳陣の間に「不和」が生じていると伝えている。