ケルンの日刊紙『エクスプレス』によると、19歳の選手と母親（アドバイザー）はボルシア・ドルトムントへの移籍に賛成。しかし、ケルン側が求める高額な移籍金が障害となり、交渉が破談になる可能性もあるという。
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BVBはブンデスリーガの新星との移籍で合意に達したとされる
同紙は現時点で憶測を裏付けることはできないと報じており、理由はエル・マラのウェブサイトがすべての問い合わせを遮断しているためだ。
一方、スカイによると、ケルン経営陣はすでにボルシア・ドルトムントに条件を提示。BVB側も給与、契約金、移籍金の詳細を把握しているという。それでも交渉が近々成立する可能性は低いとみられる。
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ケルンはサイード・エル・マラにいくらを求めているのか？
ケルン側は、2030年6月30日までの契約を持つ19歳FWの移籍金として、ボーナス込み約5000万ユーロを要求している。
この額はBVBのクラブ史上最高移籍金を大きく上回り、ドルトムント経営陣は慎重姿勢を強めている。
BVBが速攻を得意とするウイングへの関心を失ったわけではないが、内部では経済面とスポーツ面の両面で疑問が残る。選手側は両クラブが歩み寄り、妥協点を見出すことを期待している。
サイード・エル・マラはブンデスリーガの急成長株となった
ブンデスリーガ1年目の昨季、エル・マラスは13ゴール5アシストを記録し、ドイツで注目の若手選手に成長した。
この活躍で国内外の強豪クラブが注目。直近の報道では、母親がイングランドからのオファーを断ったという。
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