同紙は現時点で憶測を裏付けることはできないと報じており、理由はエル・マラのウェブサイトがすべての問い合わせを遮断しているためだ。

一方、スカイによると、ケルン経営陣はすでにボルシア・ドルトムントに条件を提示。BVB側も給与、契約金、移籍金の詳細を把握しているという。それでも交渉が近々成立する可能性は低いとみられる。