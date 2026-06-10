「シュヴァルツゲルベン」は、2027年に契約が切れるMFマルセル・ザビッツァーとDFラミー・ベンセバイニとの契約を更新しない方針だ。これは『ルール・ナッハリヒテン』紙が報じた。
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BVBの2選手に未来なし？ドルトムントが意外な決断
同記事によると、クラブは両選手について移籍金なしでの退団を容認しており、契約延長や今夏の売却は予定していない。
なお、サビッツァーとベンセバイニは今夏の退団を希望していない。transfermarkt.deによると両選手の市場価値は数百万ユーロ半ばで、BVBは移籍金なしの退団も許容できる見込みだ。
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ザビッツァーとベンセバイニは売却しない方針だ
ニコ・コヴァチ監督の下、オーストリア人選手とアルジェリア人選手は主力ではないものの、重要な戦力だ。昨季、ベンセバイニは32試合、ザビッツァーは34試合に出場した。
ボルシアは「契約最終年を迎えない」という方針を持ち、2027年満了予定だったフェリックス・ンメチャとニコ・シュロッターベックとは延長済み。カリム・アデイエミとも交渉中だ。
2人は2023年にBVBに加入。ザビッツァーは1900万ユーロの移籍金でバイエルンから、ベンセバイニはグラードバッハとの契約満了後にフリーでドルトムントに移った。