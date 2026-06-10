BVBの2選手に未来なし？ドルトムントが意外な決断

同記事によると、クラブは両選手について移籍金なしでの退団を容認しており、契約延長や今夏の売却は予定していない。

なお、サビッツァーとベンセバイニは今夏の退団を希望していない。transfermarkt.deによると両選手の市場価値は数百万ユーロ半ばで、BVBは移籍金なしの退団も許容できる見込みだ。