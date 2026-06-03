『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、ドニエル・マレンは30歳の攻撃的選手をASローマ移籍へ説得する。同紙は2人をドルトムント時代の「双子」と表現し、BVB在籍3年半で計135ゴール（73ゴール、62アシスト）に直接関与したと指摘している。
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BVBの「双子の兄弟」にはすでに了承を得ているという。ユリアン・ブラント、チャンピオンズリーグの強豪への移籍が噂される。
ブレーメン生まれのブラントは、ドリブルと高い運動量で観客を魅了する生まれながらのプレイメーカーだ。契約状況から、彼は今夏欧州市場で最も興味深い選手の一人でもある。ローマは「2人の兄弟」を再結集させたいと考えており、
ローマは3月にすでにブラント側と接触し、前向きな回答を得ていた。今回はマレンが主導し、ブラントが北中米W杯へ出発する直前に電話で移籍の意思を確認した。 イタリアのスポーツ紙は「答えは？もちろんイエスだ」と伝えている。
ただしブラントは他クラブとも交渉中で、以前にはアトレティコ・マドリードも関心を示していた。BVBで長年プレーした彼は年俸400万ユーロ（ドイツでは総額約800万ユーロ）を要求するとみられる。
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ドニエル・マレンは、ブラントのローマ移籍を最も効果的にアピールしている。
ローマ移籍の成功を最も証明するのがマレンだ。2025年1月、2500万ユーロでアストン・ヴィラへ移籍したが期待に応えられなかった。
2シーズン半で2026年冬にローマへレンタル移籍。慣れないセンターフォワードで18試合14得点を挙げ、ローマを8年ぶりのCLへ導いた。
加入からわずか数か月後、イタリアのスポーツ紙は熱狂した。『コリエレ・デロ・スポルト』は「誰もがマレンに夢中だ」と伝え、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は「マレン・ファクター――ローマに欠けていたストライカーだ」と絶賛した。
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ユリアン・ブラント：BVB退団後の去就は8月まで決まらない見通し
ローマ移籍の最高の宣伝役は、ブラントの「双子の兄弟」だった。だが本人は去就判断に時間をかけると語る。「僕は冷静だ。ある『ダブルパス』のコーナーでは2ユーロを貯金箱に入れるんだ。 でも僕は一歩ずつ進めている。8月まで引っ張ることはない」とシーズン終了直前にスカイで語った。
ただしブンデスリーガ残留の可能性も残しており、「すべては順を追って進める」と語った。以前、SVヴェルダー・ブレーメンが興味を示したとの報道もあった。
バイエル・レバークーゼンのフェルナンド・カロ代表がBVB退団時にブラントに接触し、一時復帰が取り沙汰された。だがスポーツディレクターのサイモン・ロルフェスはすぐに否定した。 我々にはイボ・マザという、今後数年間で飛躍的に成長するであろう素晴らしい選手がそのポジションにいる。だからこそ、ユリアンは我々にとって選択肢にはならない」と語った。
3月には、7年間在籍したドルトムントを6月30日の契約満了で退団することが決まっていた。公式戦307試合で57得点70アシストを記録した。 黒と黄色のユニフォームで獲得したタイトルは2021年のカップ戦優勝のみ。2024年チャンピオンズリーグ決勝のレアル・マドリード戦や2022/23年ブンデスリーガ最終節でも、BVBでの頂点はつかめなかった。