ブレーメン生まれのブラントは、ドリブルと高い運動量で観客を魅了する生まれながらのプレイメーカーだ。契約状況から、彼は今夏欧州市場で最も興味深い選手の一人でもある。ローマは「2人の兄弟」を再結集させたいと考えており、

ローマは3月にすでにブラント側と接触し、前向きな回答を得ていた。今回はマレンが主導し、ブラントが北中米W杯へ出発する直前に電話で移籍の意思を確認した。 イタリアのスポーツ紙は「答えは？もちろんイエスだ」と伝えている。

ただしブラントは他クラブとも交渉中で、以前にはアトレティコ・マドリードも関心を示していた。BVBで長年プレーした彼は年俸400万ユーロ（ドイツでは総額約800万ユーロ）を要求するとみられる。