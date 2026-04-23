BVBの移籍戦略が転換か。ボルシア・ドルトムントはスポーツディレクターのオーレ・ブック氏と共に、新しい道を模索している。

新方針の利点は明確だ。国内選手なら新環境への適応が容易で、2部選手の移籍金も1部や欧州トップリーグよりずっと低い。

同誌によると、BVBは新加入選手に2部リーグの選手が多く持つ「成功への渇望」を求めており、今後、移籍では「野心」が再び重要な基準になるという。