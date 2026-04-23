『キッカー』誌によると、ドルトムントは今後、新戦力探しで2. ブンデスリーガに注目する可能性がある。理由は、SVエルバースベルクでの経験から2部を熟知するブック氏の存在だ。
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BVBの移籍戦略が転換か。ボルシア・ドルトムントはスポーツディレクターのオーレ・ブック氏と共に、新しい道を模索している。
新方針の利点は明確だ。国内選手なら新環境への適応が容易で、2部選手の移籍金も1部や欧州トップリーグよりずっと低い。
同誌によると、BVBは新加入選手に2部リーグの選手が多く持つ「成功への渇望」を求めており、今後、移籍では「野心」が再び重要な基準になるという。
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ケネット・アイヒホルンはBVBの最有力候補だ。
ケネット・アイヒホルン（16）は、BVBが求める将来の補強条件を多く満たす「最有力候補」だ。
ゲームセンスに優れ、1対1とフィジカルも強いMFで、年齢の割にブンデスリーガで通用する素質を持つ。移籍金は1000万ユーロ台前半と低く、契約解除条項でさらに下がる見込みだ。
ただし、BVBはFCバイエルンやレバークーゼン、RBライプツィヒ、マンチェスター・シティなど国内外のライバルと争奪戦を勝ち抜く必要がある。
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アレクサンダー・マイヤーは、BVBが2部リーグから獲得した最後の選手だった。
BVBが2部から最後に獲得したのは、2022年夏にレーゲンスブルクから加入した控えGKアレクサンダー・マイヤーだ。フィールドプレーヤーに限定すると、さらに遡る必要がある。
ユリアン・ヴァイグルは、2015年に2部1860ミュンヘンから加入した、2部から獲得した最後のフィールドプレーヤーだ。