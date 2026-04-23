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Christian Guinin

翻訳者：

BVBの移籍戦略が転換か。ボルシア・ドルトムントはスポーツディレクターのオーレ・ブック氏と共に、新しい道を模索している。

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K. Eichhorn

BVBは新スポーツディレクターのオーレ・ブック氏の下、移籍戦略を全面的に見直す。

キッカー』誌によると、ドルトムントは今後、新戦力探しで2. ブンデスリーガに注目する可能性がある。理由は、SVエルバースベルクでの経験から2部を熟知するブック氏の存在だ。

  • 新方針の利点は明確だ。国内選手なら新環境への適応が容易で、2部選手の移籍金も1部や欧州トップリーグよりずっと低い。

    同誌によると、BVBは新加入選手に2部リーグの選手が多く持つ「成功への渇望」を求めており、今後、移籍では「野心」が再び重要な基準になるという。

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    ケネット・アイヒホルンはBVBの最有力候補だ。

    ケネット・アイヒホルン（16）は、BVBが求める将来の補強条件を多く満たす「最有力候補」だ。

    ゲームセンスに優れ、1対1とフィジカルも強いMFで、年齢の割にブンデスリーガで通用する素質を持つ。移籍金は1000万ユーロ台前半と低く、契約解除条項でさらに下がる見込みだ。

    ただし、BVBはFCバイエルンやレバークーゼン、RBライプツィヒ、マンチェスター・シティなど国内外のライバルと争奪戦を勝ち抜く必要がある。

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    アレクサンダー・マイヤーは、BVBが2部リーグから獲得した最後の選手だった。

    BVBが2部から最後に獲得したのは、2022年夏にレーゲンスブルクから加入した控えGKアレクサンダー・マイヤーだ。フィールドプレーヤーに限定すると、さらに遡る必要がある。

    ユリアン・ヴァイグルは、2015年に2部1860ミュンヘンから加入した、2部から獲得した最後のフィールドプレーヤーだ。

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