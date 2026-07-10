22歳の彼にとって、ライプツィヒ残留は安定してプレーする好機だ。イングランドでは怪我に苦しみ、ブライトンでの1年半は公式戦39試合2得点にとどまった。

しかし、昨季後半戦にライプツィヒへレンタル移籍すると状況は一変。ブンデスリーガ14試合で3ゴール3アシストを記録し、チームを活性化させた。特にホッフェンハイム戦では2ゴール1アシストの活躍で5－0の勝利に貢献した。

正式な合流日は最終手続きが完了次第決定する。7月13日の公式練習に間に合うかは未定だ。