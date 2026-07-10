Skyによると、BVBは元マインツの選手と交渉していた。しかしこの22歳はRBライプツィヒに残り、後半戦から続く道を続けたいとしている。
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BVBの獲得希望は叶わないか？ 狙っていた選手が、リーグのライバルチームを理由にボルシア・ドルトムントのオファーを断った模様
ライプツィヒとグルダの所属クラブ・ブライトンとの交渉は最終段階に入った。ドイツ代表のグルダは2028年6月30日までブライトンと契約しているが、両クラブはオーダーメイドの移籍モデルで合意した。
『キッカー』誌によると、両クラブはさらに1年間のレンタル延長で原則合意。この合意には、ライプツィヒ（レッドブルズ）に買取り義務を課す条項が含まれ、公式戦の出場回数に達すると義務が発生する。条件は低く設定されており、義務の発動は形式的な手続きとみられる。
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ライプツィヒがグルーダを獲得すれば、マインツも得をする。
この取引の総額は約3,000万ユーロに上る。内訳はレンタル料と固定移籍金（ボーナス含む）だ。
この額は、ブライトンが2024年夏に1. FSVマインツ05へ支払った基本移籍金3150万ユーロにほぼ匹敵する。なお、マインツは当時の契約で再売却益分配権を確保しているため、今回の移籍が実現すればクラブ資金が再び潤う。
ブライアン・グルーダ、RBライプツィヒに再復帰へ
22歳の彼にとって、ライプツィヒ残留は安定してプレーする好機だ。イングランドでは怪我に苦しみ、ブライトンでの1年半は公式戦39試合2得点にとどまった。
しかし、昨季後半戦にライプツィヒへレンタル移籍すると状況は一変。ブンデスリーガ14試合で3ゴール3アシストを記録し、チームを活性化させた。特にホッフェンハイム戦では2ゴール1アシストの活躍で5－0の勝利に貢献した。
正式な合流日は最終手続きが完了次第決定する。7月13日の公式練習に間に合うかは未定だ。
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