昨夏のブンデスリーガ移籍市場では、FCバイエルンのルイス・ディアスとジョナタン・ター、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ、TSGホッフェンハイムのレオン・アヴドゥラフなど、多くの新加入選手が活躍した。
一方で、期待外れや高価過ぎる移籍も。SPOXは2025/26ブンデスリーガの移籍失敗例トップ15を選出した。
昨夏のブンデスリーガ移籍市場では、FCバイエルンのルイス・ディアスとジョナタン・ター、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ、TSGホッフェンハイムのレオン・アヴドゥラフなど、多くの新加入選手が活躍した。
一方で、期待外れや高価過ぎる移籍も。SPOXは2025/26ブンデスリーガの移籍失敗例トップ15を選出した。
アルゼンチンで将来を嘱望されたMFクラウディオ・エチェベリは、19歳の誕生日を迎える前の2025年初頭にマンチェスター・シティへ移籍。しかしイングランドでの半年はほとんど出場機会がなく、昨夏、実戦経験を積むためにレンタル移籍を決断した。
移籍先として最適と考えられたバイエル・レバークーゼンだったが、期待は外れた。エチェベリはチームにフィットせず、出場時間は限られ、ほとんど印象を残せなかった。唯一のハイライトは9月中旬のチャンピオンズリーグ・コペンハーゲン戦（2-2）で記録したアシスト。アディショナルタイムに相手のオウンゴールを誘発し、劇的な同点ゴールを演出した。
9月末から11月末のブンデスリーガ7試合中6試合でベンチを温め、クリスマス前にはメンバーから外された。 出場は11試合にとどまり、4か月余りでレンタルは終了。スペインのジローナへ再レンタルされた。ジローナではバイエルン時代より出場機会が増えたものの、チームはシーズン末に降格。エチェベリにとって、忘れたい1年となった。
ブンデスリーガ最初の5試合で2得点を挙げ、RBライプツィヒでのキャリアを好スタート切ったヨハン・バカヨコ。しかし9月末のヴォルフスブルク戦で決めた1-0の先制点が、1800万ユーロでPSVアイントホーフェンから獲得されたこの攻撃的MFの今シーズン最後の得点＆アシストとなった。
その後、負傷で6週間離脱し、出場機会はさらに減少。2026年の総出場時間は100分強で、オレ・ヴェルナー監督の下で先発したことはない。
ユルゲン・クロップが獲得を熱望し、ドイツの伝説的監督がグローバル・サッカー部門責任者として自ら動いたとも言われるこの選手は、結局のところ、高額な「誤解」に終わる可能性もある。
1月にスウェーデンのユルゴーデンから650万ユーロで加入した小杉啓太は、いまだ出場機会がないためほとんど注目されていない。
左SBブラウンの控えとして獲得されたが、当初はベンチ入りしても出場機会はなし。3月初め以降はメンバー外が続いた。前監督リエラも起用法に苦慮したようだ。
実戦経験を積むため、最近は5部ヘッセンリーグのセカンドチームでプレーしている。将来、彼がブンデスリーガで役割を果たせるか、その希望は残されている。
昨夏、ヴェルダー・ブレーメンはサミュエル・ムバングーラを獲得するため、ユヴェントスに1000万ユーロを支払った。この技術に優れた攻撃的選手は、クラブ史上2番目の高額移籍となった。
だが、苦戦した初シーズンで期待に応えることはできなかった。 特に序盤は、9月の中旬にメンヒェングラートバッハ戦で1G2A、10月初めのザンクト・パウリ戦と11月初めのヴォルフスブルク戦で決勝点を挙げるなど、輝きをみせた。
しかし、22歳のベルギー人選手はすぐにパフォーマンスに波が出始め、守備での集中力不足も目立った。2026年は先発機会が激減し、シーズン最後の7試合では一度も先発しなかった。 2026年の得点貢献は1月中旬のフランクフルト戦（3-3）でのアシスト1回のみだった。
VfBシュトゥットガルトは1月初め、750万ユーロを投じてジェレミー・アレバロを獲得した。しかしこのセンターフォワードは、いまだチームに1点も貢献していない。
セバスティアン・ホーネス監督は今シーズン後半、彼に数分間の出場しか与えず、十分に評価していないことを示した。その結果、ブンデスリーガでは合計32分しかプレーできなかったが、1アシストを記録した。
4月中旬以降はホーネス監督の招集外となり、実戦経験を積むため2軍へ降格。3試合で4得点を挙げる活躍を見せたが、本来の目標はトップチームで存在感を示すことだった。
この辛辣な表現がすべてを物語る。バイエル・レバークーゼンはASモナコにエリッセ・ベン・セギール移籍金として3200万ユーロを支払ったが、今シーズン彼は1得点も挙げていない。
ベン・セギールは、リヴァプールへ移籍したフロリアン・ヴィルツの穴を埋める攻撃的MFとして期待されていたが、その役割を果たせなかった。
序盤は先発したものの、結果を残せずベンチに。さらに年明けのアフリカネイションズカップで負傷した。
約2か月戦線離脱し、復帰後も出場は散発的。2026年の総プレー時間はわずか50分だった。
BVBで「超新星」と呼ばれたジョバンニ・レイナは、ボルシア・メンヒェングラートバッハ（フォールン）で再起を図った。クラブは彼に400万ユーロを投資したが、期待には応えられなかった。
レイナはチームに定着できず、2026年は筋肉系のトラブルで長期離脱。1月中旬から4月中旬の出場時間はわずか5分、最後の先発はクリスマス直前だった。
それでも終盤は途中出場が増え、最終節2試合前のアウクスブルク戦（1-3）でグラッドバッハでの初得点を挙げた。
VfLヴォルフスブルクは2月初め、FCバーゼルに950万ユーロを支払いジョナス・アジェテイを獲得した。ガーナ代表のアジェテイは、降格圏に沈むチームの守備を安定させるはずだった。しかし、その期待は裏切られた。
しかし結果は出なかった。3月初め、ハンブルガーSVに1-2で敗れダニエル・バウアー前監督が解任された一戦で、アジェテイはヴォルフスブルクでの唯一の先発出場を果たした。その後、ディーター・ヘッキング監督の下では出場機会は一度もなく、5試合ではメンバー外にもなった。降格プレーオフの全試合を、彼はベンチから眺めるだけだった。
バイエルン・ミュンヘンで2年間控え続けたGKダニエル・ペレツは、プレー機会を求めて昇格組ハンブルガーSVへレンタル移籍した。
しかし、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスを越えられず、ペレツはHSVでもベンチを温める日々が続いた。25歳の彼はDFBポカールで2試合に出場したものの、ブンデスリーガでは1分もプレーできなかった。
ベンチ入り止まりだったため、ペレツは数週間でハンブルクを去ることを決意。年明けにはシーズン終了までのレンタル契約を打ち切り、バイエルンからサウサンプトンへ再レンタルされた。
2部では正GKとして活躍し、プレーオフのスパイ事件がなければプレミア昇格も射程圏だった。
原太一は1月末、J1京都サンガからドイツ2部FCザンクト・パウリへフリー移籍した。彼の使命はハンブルクの攻撃力を高め、降格争いで得点を挙げることだった。
しかしアレクサンダー・ブレシン監督は原にチャンスを与えず、27歳の彼はブンデスリーガで計25分しか出場していない。2月末以降はわずか3分。3月中旬になってようやく地域リーグで実戦経験を積んだ。
2025年夏、移籍市場終了間近にヴェルダー・ブレーメンはヴィクター・ボニフェースをレンタルで獲得し、大きな注目を集めた。ブンデスリーガ屈指のストライカーがヴェーザー川沿いに加わったからだ。
しかし膝の故障が響き、完全なコンディションを取り戻せなかった。9月中旬のメンヒェングラートバッハ戦（4-0）での短いデビューや、11月初めのヴォルフスブルク戦（2-1）での芸術的なアシストなど、散発的な活躍にとどまった。
先発はわずか2回。年明けに膝手術を受けたことで、レンタル契約は続いても以降の出場は絶望的だった。 4月末のシュトゥットガルト戦（1-1）で再び登録されたが、出場は叶わず、最終出場は12月7日のHSVとのノルトダービー（2-3）にとどまった。
今シーズン、イェスパー・リンドストロームがVfLヴォルフスブルクでプレーしていたことを覚えていないとしても、責められない。2022年にアイントラハト・フランクフルトでヨーロッパリーグを制し、翌年移籍金3000万ユーロでSSCナポリへ移籍した攻撃的MFは、出場時間がわずかだったからだ。
昨夏、ヴォルフスブルクはナポリに150万ユーロのレンタル料を支払い、欧州制覇を狙うチームで重要な役割を期待した。しかし前半戦は怪我でわずか11分出場。チームは降格圏に沈んだ。
負傷が続き、2026年には数試合に先発したが、フランクフルト時代の輝きは戻らなかった。終盤の勝負どころではディーター・ヘッキング監督に起用されず、降格プレーオフのPK戦を懸けたボレーも枠外へ外れた。
ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督の下で出場機会を得られず、コール・キャンベルは1月初めにTSGホッフェンハイムへレンタル移籍した。共催国アメリカ代表入りという夢もあった。
しかし足首の怪我で出遅れ、2月末にようやくデビュー。シーズン終了までにリーグ戦5試合に途中出場したものの、存在感を示せなかった。このレンタル移籍は、両クラブにとって成果が少なかった。
キャンベルと同様に、ダミオン・ダウンズもシーズン後半に共催国アメリカ代表入りを目指していた。そのためにサウサンプトンFCからハンブルガーSVへレンタル移籍し、ハンブルガーSVは50万ユーロのレンタル料を支払った。
しかしブンデスリーガ12試合で得点もアシストもなし。序盤はメルリン・ポルツィン監督が先発起用したが、決定機を創出できなかった。
3月中旬以降は出場時間が激減し、シーズン最終6試合でのプレー時間はわずか31分だった。
降格圏に沈むVfLヴォルフスブルクは、冬の補強で起爆剤を求めた。その白羽の矢が立ったのが、エールディヴィジNECナイメーヘンで「スーパージョーカー」と呼ばれた塩谷健斗だった。クラブは彼に950万ユーロを投資した。
しかしブンデスリーガでは結果を残せず、2月末のアウクスブルク戦（2-3）で挙げた1得点が唯一のゴールにとどまった。第26節以降はディーター・ヘッキング監督の下、出場機会は激減した。
先発したのは2月中旬が最後で、最終戦は数分間の出場にとどまった。降格プレーオフでもチームを救えず、第2戦の延長で投入されたが、同点ヘディングのチャンスを2度外した。 典型的な失敗例だ。