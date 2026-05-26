アルゼンチンで将来を嘱望されたMFクラウディオ・エチェベリは、19歳の誕生日を迎える前の2025年初頭にマンチェスター・シティへ移籍。しかしイングランドでの半年はほとんど出場機会がなく、昨夏、実戦経験を積むためにレンタル移籍を決断した。

移籍先として選ばれたバイエル・レバークーゼンだったが、期待は外れた。エチェベリはチームにフィットせず、出場した数試合ではほとんど印象を残せなかった。唯一のハイライトは9月中旬のチャンピオンズリーグ、コペンハーゲン戦（2-2）で記録したアシストだけ。彼はアディショナルタイムに相手のオウンゴールを誘発し、土壇場での同点ゴールを演出した。

9月末から11月末のブンデスリーガ7試合中6試合でベンチを温め、クリスマス前にはメンバーから外された。 出場は11試合にとどまり、4か月余りでレンタル生活は終了。スペインのジローナへ再レンタルされた。ジローナではやや良いプレーを見せたものの、シーズン終了時にラ・リーガから降格。アルゼンチンの若者にとって、忘れたい1年となった。