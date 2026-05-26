昨夏のブンデスリーガ移籍市場では、FCバイエルンのルイス・ディアスとヨナタン・ター、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ、TSGホッフェンハイムのレオン・アヴドゥラフなど、多くの新戦力が活躍した。
一方で、期待外れに終わった移籍もある。チームへの貢献が少なく、高額投資に見合わないケースだ。SPOXは2025/26シーズンブンデスリーガの移籍失敗例15選を選出した。
昨夏のブンデスリーガ移籍市場では、FCバイエルンのルイス・ディアスとヨナタン・ター、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ、TSGホッフェンハイムのレオン・アヴドゥラフなど、多くの新戦力が活躍した。
一方で、期待外れに終わった移籍もある。チームへの貢献が少なく、高額投資に見合わないケースだ。SPOXは2025/26シーズンブンデスリーガの移籍失敗例15選を選出した。
アルゼンチンで将来を嘱望されたMFクラウディオ・エチェベリは、19歳の誕生日を迎える前の2025年初頭にマンチェスター・シティへ移籍。しかしイングランドでの半年はほとんど出場機会がなく、昨夏、実戦経験を積むためにレンタル移籍を決断した。
移籍先として選ばれたバイエル・レバークーゼンだったが、期待は外れた。エチェベリはチームにフィットせず、出場した数試合ではほとんど印象を残せなかった。唯一のハイライトは9月中旬のチャンピオンズリーグ、コペンハーゲン戦（2-2）で記録したアシストだけ。彼はアディショナルタイムに相手のオウンゴールを誘発し、土壇場での同点ゴールを演出した。
9月末から11月末のブンデスリーガ7試合中6試合でベンチを温め、クリスマス前にはメンバーから外された。 出場は11試合にとどまり、4か月余りでレンタル生活は終了。スペインのジローナへ再レンタルされた。ジローナではやや良いプレーを見せたものの、シーズン終了時にラ・リーガから降格。アルゼンチンの若者にとって、忘れたい1年となった。
ブンデスリーガ最初の5試合で2得点を挙げ、RBライプツィヒでの新生活を好スタートを切ったヨハン・バカヨコ。しかし9月末のヴォルフスブルク戦で決めた1-0の先制点が、1800万ユーロでPSVアイントホーフェンから獲得されたこの攻撃的MFの今シーズン最後の得点＆アシストとなった。
その後、彼はレギュラーから外れ、冬には筋肉のけがで6週間離脱。23歳のベルギー人は苦戦を続け、2026年の出場時間はわずか100分強で、オレ・ヴェルナー監督の下で先発したことはない。
ユルゲン・クロップが獲得を熱望し、ドイツの伝説的監督がグローバル・サッカー部門責任者として自ら動いたとも言われるこの選手は、結局のところ、高額な失敗に終わる可能性もある。
1月にスウェーデンのユルゴーデンから650万ユーロで移籍した小杉啓太は、いまだ出場機会がないためほとんど注目されていない。
左SBブラウンの控えとして獲得されたが、当初はベンチ入りしても出場機会はなし。3月初め以降はメンバー外が続いた。前監督リエラも起用法に苦慮したようだ。
実戦経験を積むため、最近は5部リーグのセカンドチームでプレーしている。将来、彼がブンデスリーガで役割を果たせるか、その希望は残っている。
昨夏、ヴェルダー・ブレーメンはサミュエル・ムバングーラを獲得するためユヴェントスに1000万ユーロを支払った。技術に優れたこの攻撃的MFは、クラブ史上2番目の高額移籍となった。
だが、苦戦した初シーズンで彼は期待に応えられなかった。 特に序盤は9月の中旬にメンヒェングラートバッハ戦で1G2Aを記録し、10月のザンクト・パウリ戦と11月のヴォルフスブルク戦でも決勝点を奪うなど、輝きをみせた。
しかし、22歳のベルギー人選手はすぐにパフォーマンスの安定感を欠き、守備でも徹底性を欠いた。2026年は先発機会が激減し、シーズン最後の7試合では一度も先発しなかった。 2026年の得点ポイントは、1月中旬のフランクフルト戦（3-3）でのアシストのみだった。
VfBシュトゥットガルトは1月初め、750万ユーロを投じてジェレミー・アレバロを獲得した。しかし、このセンターフォワードはまだチームに1点も貢献していない。
セバスティアン・ホーネス監督は後半戦、彼に数分間の出場しか与えず、十分に評価していない様子だった。その結果、ブンデスリーガでは合計32分しかプレーできなかったが、1アシストを記録した。
4月中旬以降はホーネス監督の招集外となり、実戦経験を積むため2軍へ合流。3試合で4得点を挙げる活躍を見せたが、本来の目標はトップチームで存在感を示すことだった。
バイエル・レバークーゼンはエリエッセ・ベン・セギールに3200万ユーロの移籍金を払ったが、今季は1得点も挙げていない。
ベン・セギールは、リヴァプールへ移籍したフロリアン・ヴィルツの穴を埋める攻撃的MFとして期待されていたが、その役割を果たせなかった。
序盤は先発も、結果を残せずベンチへ。さらに年明けのアフリカネイションズカップで負傷した。
約2か月離脱し、復帰後も出場は散発的。2026年の総出場時間はわずか50分だった。
BVBで「超新星」と称されたジョバンニ・レイナは、ボルシア・メンヒェングラートバッハ（フォールン）で再起を図った。クラブは彼に400万ユーロを投資したが、期待には応えられなかった。
レイナはチームに定着できず、2026年は筋肉系のトラブルで長期離脱。1月中旬から4月中旬の出場時間はわずか5分、最後の先発はクリスマス直前だった。
それでも終盤は途中出場が増え、最終節2試合前のアウクスブルク戦（1-3）でグラッドバッハでの初得点をマークした。
VfLヴォルフスブルクは2月初め、FCバーゼルに950万ユーロを支払いジョナス・アジェテイを獲得した。ガーナ代表CBは降格圏の「オオカミ」守備に安定をもたらすはずだった。
3月初め、ハンブルガーSVに1-2で敗れダニエル・バウアー前監督が解任された一戦で、アジェテイはヴォルフスブルクでの唯一の先発出場を果たした。その後、ディーター・ヘッキング監督の下では出場機会は一度もなく、このセンターバックは5試合で登録メンバーにすら入らなかった。降格プレーオフの全試合を、彼はベンチから観戦した。
バイエルン・ミュンヘンで2年間控え続けたGKダニエル・ペレツは、プレー機会を求めて昇格組ハンブルガーSVへレンタル移籍した。
しかし、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスを越えられず、ペレツはHSVでもベンチを温める日々が続いた。25歳の彼はDFBポカールで2試合に出場したものの、ブンデスリーガでは1分もプレーできなかった。
ベンチ入り止まりだったため、ペレツは数週間でハンブルク退団を模索。年明けにはシーズン終了までのレンタル契約を打ち切り、バイエルンからサウサンプトンへ再レンタルされた。
2部では正GKとして活躍し、プレーオフのスパイ事件がなければプレミア昇格も射程圏だった。
原太一は1月末、J1京都サンガからドイツ2部FCザンクト・パウリへフリー移籍した。彼の使命はチームの得点力向上と降格回避の決定打だった。
しかしアレクサンダー・ブレシン監督は原を信頼できず、ブンデスリーガでの出場は合計25分、2月末以降はわずか3分だった。3月中旬、ようやく地域リーグで多少の実戦経験を積んだ。
2025年夏、移籍市場終了間近にヴェルダー・ブレーメンはヴィクター・ボニフェースをレンタルで獲得し、大きな注目を集めた。ブンデスリーガ屈指の若手ストライカーの加入に、ファンは期待に湧いた。
しかし膝の故障が響き、完全なコンディションを取り戻せなかった。9月中旬のメンヒェングラートバッハ戦（4-0）での短いデビューや、11月初めのヴォルフスブルク戦（2-1）での芸術的アシストなど、散発的な活躍にとどまった。
先発は2度だけ。年明けに膝手術を行い、レンタル継続しても出場は絶望視された。 4月末のシュトゥットガルト戦（1-1）で再び登録されたが、出場はならず、最終出場は12月7日のHSV戦（2-3）にとどまった。
今シーズン、イェスパー・リンドストロームがVfLヴォルフスブルクでプレーしていたことを覚えていないとしても、責められない。2022年にアイントラハト・フランクフルトでヨーロッパリーグを制し、翌年移籍金3000万ユーロでSSCナポリへ移籍した攻撃的MFは、出場時間がわずかだったからだ。
昨夏、ヴォルフスブルクはナポリに150万ユーロのレンタル料を支払い、欧州制覇を狙うチームで重要な役割を期待した。しかし前半戦は怪我でわずか11分出場。チームは降格圏に沈んだ。
それでも2026年には数試合で先発したが、フランクフルト時代の輝きは戻らなかった。終盤の勝負どころではディーター・ヘッキング監督に起用されず、降格プレーオフではPK戦への望みを懸けたボレーを枠上に外した。
ニコ・コヴァチ監督率いるボルシア・ドルトムントで出場機会を得られず、コール・キャンベルは1月初めにTSGホッフェンハイムへレンタル移籍した。W杯アメリカ代表入りの夢もあった。
しかし足首の故障で出遅れ、2月末にようやくデビュー。シーズン終了までにリーグ戦5試合に途中出場したものの、存在感を示せなかった。このレンタル移籍は、両クラブにとって成果は限定的だった。
キャンベル同様、ダミオン・ダウンズもシーズン後半に共催国アメリカ代表入りを目指し、サウサンプトンからハンブルガーSVへ50万ユーロのレンタル移籍をした。
しかしブンデスリーガ12試合で得点もアシストもなし。序盤はメルリン・ポルツィン監督が先発起用したが、決定機を創出できなかった。
3月中旬以降は出場時間が激減し、シーズン最後の6試合では合計31分しかプレーできなかった。
降格圏に沈むVfLヴォルフスブルクは、冬に新戦力として塩谷健斗を獲得。エールディヴィジで「スーパージョーカー」と呼ばれたストライカーに950万ユーロを投資した。
しかしブンデスでは結果を残せず、2月末のアウクスブルク戦（2-3）で挙げた1得点が唯一のゴールにとどまった。第26節以降、ディーター・ヘッキング監督就任後は出場機会が激減した。
21歳の彼が先発したのは2月中旬が最後で、シーズン終盤は数分間の出場のみ。降格プレーオフ2戦目で延長に出場したが、同点ヘディングを2度外し、チームは救えなかった。 典型的な失敗例だ。