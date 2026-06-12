「トップレベルでの経験を持つ彼女は、チームにとって重要な柱となり、今後数年間で我々が掲げるスポーツ面の目標達成に決定的な貢献をしてくれるでしょう」とスヴェンヤ・シュレンカー代表は、2015年と2016年にバイエルン・ミュンヘンでリーグ優勝を経験した元同クラブのGKについて語った。ジンツベルガーは2019年にロンドンへ移籍した。

昨年アーセナルでチャンピオンズリーグを制した彼女は「クラブの昇格という大きなビジョンに心を動かされた。全員が熱意を持って取り組む環境で、私も力を尽くしたい」と語った。昨年10月の前十字靭帯断裂以来、試合には出場していない。

2部昇格を逃したドルトムント女子チームにとって、ツィンスベルガーは重要な補強だ。元ドイツ代表ジャクリーン・マイスナー、ラモーナ・マイヤー、レナ・オスターマイヤーがブンデスリーガから降格したSGSエッセンから、リカルダ・ヴァルクリングとララ・シュミットがヴェルダー・ブレーメンから加入する。スポーツディレクターには、長年ヴォルフスブルクを率いたラルフ・ケラーマンが就く。