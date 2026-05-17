ボルシア・ドルトムントのセンターフォワード、セルフー・ギラッシは今夏、イスタンブールのフェネルバフチェへ移籍するのだろうか？TRT Sporは両者が接触したと報じた。

同局によると、フェネルバフチェはギラッシとの交渉で大きな進展があり、サデッティン・サラン会長とギラッシが直接会談し「基本合意」に達したという。

フェネルバフチェはドルトムントとも接触済みと伝えられ、代理人は移籍金でクラブが譲歩する可能性を示唆したという。

ギラッシーはドルトムントと2028年まで契約しているが、スカイ・スポーツによると今夏の移籍を決断したという。レアル・マドリードやマンチェスター・シティは4000万ユーロで獲得できる条項があるものの、現時点で接触していない。 フェネルバフチェだけでなく、トッテナムやACミランも関心を示している。