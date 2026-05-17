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Oliver Maywurm

翻訳者：

BVBの最新ニュース＆噂：代理人が示唆。トルコの強豪がドルトムントにオファーか？

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ボルシア・ドルトムント
フェネルバフチェ

BVBのFWセルフー・ギラッシはトルコ移籍か。イスタンブールの強豪が熱心だ。ドルトムントのニュース＆噂。

BVBのニュースと噂：

  • BVBはギラッシーの活躍でブレーメンに勝利
  • オーレ・ブック、BVBが希望する選手への関心を認める
  • BVB、有望な若手と長期契約
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUNDAFP

    BVBの噂：フェネルバフチェとセルフー・ギラッシが合意間近

    ボルシア・ドルトムントのセンターフォワード、セルフー・ギラッシは今夏、イスタンブールのフェネルバフチェへ移籍するのだろうか？TRT Sporは両者が接触したと報じた。

    同局によると、フェネルバフチェはギラッシとの交渉で大きな進展があり、サデッティン・サラン会長とギラッシが直接会談し「基本合意」に達したという。

    フェネルバフチェはドルトムントとも接触済みと伝えられ、代理人は移籍金でクラブが譲歩する可能性を示唆したという。

    ギラッシーはドルトムントと2028年まで契約しているが、スカイ・スポーツによると今夏の移籍を決断したという。レアル・マドリードやマンチェスター・シティは4000万ユーロで獲得できる条項があるものの、現時点で接触していない。 フェネルバフチェだけでなく、トッテナムやACミランも関心を示している。

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ニュース：ドルトムントのラース・リッケン会長、来シーズンに自信

    ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケンは、夏休みを前向きに迎え、来季への自信を示した。

    「途中スランプがあったが、最後の4試合で3勝し、良い形でシーズンを終えられた。来季への期待も高まっている」と、最終節のブレーメン戦を2-0で制した後に語った。 「連勝と内容、若手の契約延長が、我々に勇気と自信をもたらし、来季への期待を高めている」

    さらにリッケンは、2027年までの契約延長が報じられるニコ・コヴァチ監督について「彼が就任した時点では11位だった」と振り返り、 現在は2位につけており、来季はさらに上を目指せるよう、皆で次の調整を行っていきたい」とリッケンは語った。今季はバイエルンを追い切れなかったものの、3位RBライプツィヒに8ポイント差をつけて2位を確保した。

    スポーツディレクターのオレ・ブックもスカイのインタビューで「久々の最高のシーズンだ。守備は堅く、失点も最小限だった」と語った。「この守備の安定性は特筆に値する。攻撃でも多くの成果を挙げた。今日の勝利は当然の結果であり、素晴らしいシーズンの締めくくりとなった。すでに新シーズンに向けて準備を進めている」

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合日程

    日程

    コンテスト

    試合

    7月18日

    親善試合

    ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB

    7月29日

    親善試合

    セレッソ大阪対BVB

    8月1日

    親善試合

    FC東京 vs. BVB

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