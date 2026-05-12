BVBの最新ニュースと噂：各クラブ首脳がまだ彼を巡って争っている。トップスターはボルシア・ドルトムントを去る意向だ。

BVBのニュース・特集・噂：
- BVBとバイエルンは不利？ トップクラブがヘルタの逸材アイヒホルン獲得に本腰を入れる模様
- 確実とされていたBVBの移籍は破談となるのか？
- 重傷で足を失う危機を乗り越え、イナシオやレッジャーニを発掘した人物はBVBで夢を追い続ける。
BVBのニュース・特集・噂：
セルフー・ギラシーは今夏ボルシア・ドルトムントを退団する意向だ。スカイ・スポーツが報じた。
ニコ・コヴァチ監督のプレースタイルに満足していないものの、監督との関係は良好だという。30歳となり、新しい挑戦を求めている。
契約条項に基づき4000万ユーロで獲得できるレアル・マドリードやマンチェスター・シティなど7クラブからはまだオファーがない。一方、ACミラン、フェネルバフチェ、トッテナムが移籍金交渉を進めている。 ギラッシの契約は2028年まで残っている。
一方、ドルトムント首脳陣はギラッシを手放したくない。30歳のストライカーの能力を高く評価しており、代わりの選手を獲得するには多額の費用がかかるため、残留を説得している。 新スポーツディレクターのオーレ・ブックはすでに選手側と交渉済みで、スポーツ責任者ラース・リッケンやコヴァチ監督も残留を働きかけている。
2024年にシュトゥットガルトから加入したギラッシーは、今季45試合で21得点6アシストを記録している。
先週末まで、ディアント・ラマージは1.FCハイデンハイムの正GKだった。しかしケルン戦（3-1）では、BVBからレンタル中の彼がベンチに。代わりにフランク・フェラーがゴールを守った。
「プレシーズンでは正GK候補だったフェラーは負傷で数カ月離脱したが、最近の練習では最高レベルに達している。アウェイで勝てていないのは事実だが、今日は勝たなければならない。 彼のパフォーマンスに報いたい。彼なら運も呼び込んでくれる」とシュミット監督は試合前に説明した。
一方、ラマイは降格について「予想していた。我々は常に明確にコミュニケーションを取り、たとえ厳しい状況でもありのままを伝える。このチームスピリットが支えだ」と語った。この勝利でチームは残留の可能性を残した。
最終節マインツ戦でもベンチ入りが予想されるラマイは、レンタル期間満了後にドルトムントへ復帰する。BVBは2025年2月にアヤックスから獲得し、契約は2029年まで残っている。
ただし、ラマイがBVBでプレーする将来は不透明だ。WAZ紙は、リーグ2位のBVBがラマイの売却を検討していると報じた。
ボルシア・ドルトムントのU-19とU-23混合チームが火曜20時にタイトルを狙う。プレミアリーグ・インターナショナル・カップ決勝で、BVBはレアル・マドリードの選抜と対戦する。
大会は数か月にわたり、イングランドのトップU21チームや海外強豪クラブのユースと対戦する。ドルトムントは12月と1月のグループステージでリーズ、ウェストハム、サンダーランドに勝ち、マンチェスター・ユナイテッドに敗れたが、ノックアウトステージに進んだ。 準々決勝でエバートン、準決勝でレアル・ソシエダを破り、決勝に進出した。
ドルトムントU-19監督フェリックス・ヒルシュナグルは「レアルはボール支配率が高く、ハイプレスをかける典型的なスペインのチーム」と警戒する。U-23監督ダニエル・リオスも「戦術を変更して守備的になるつもりはない」と強調した。 ボールを持っても持たなくても、自分たちのサッカーを貫くことで勝機が生まれると確信している」
メンバーにはフィリッポ・マネ、アルムゲラ・カバル、4月末のフライブルク戦でデビューした16歳のマティス・アルベルトらがいる。
日程
コンテスト
試合
5月16日
ブンデスリーガ
ヴェルダー・ブレーメン対BVB
7月18日テストマッチ
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京 vs. BVB