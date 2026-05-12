BVBの最新ニュースと噂：各クラブ首脳がまだ彼を巡って争っている。トップスターはボルシア・ドルトムントを去る意向だ。

セルフー・ギラシーは今夏ボルシア・ドルトムントを退団する意向だ。スカイ・スポーツが報じた。

ニコ・コヴァチ監督のプレースタイルに満足していないものの、監督との関係は良好だという。30歳となり、新しい挑戦を求めている。

契約条項に基づき4000万ユーロで獲得できるレアル・マドリードやマンチェスター・シティなど7クラブからはまだオファーがない。一方、ACミラン、フェネルバフチェ、トッテナムが移籍金交渉を進めている。 ギラッシの契約は2028年まで残っている。

一方、ドルトムント首脳陣はギラッシを手放したくない。30歳のストライカーの能力を高く評価しており、代わりの選手を獲得するには多額の費用がかかるため、残留を説得している。 新スポーツディレクターのオーレ・ブックはすでに選手側と交渉済みで、スポーツ責任者ラース・リッケンやコヴァチ監督も残留を働きかけている。

2024年にシュトゥットガルトから加入したギラッシーは、今季45試合で21得点6アシストを記録している。