BVBの最新ニュースと噂：再び交渉が行われた。ブンデスリーガの得点王はドルトムントへの移籍を「十分に検討できる」と語っている。

フィスニク・アスラニは、ボルシア・ドルトムントが注視し続ける攻撃的選手だ。ドイツ紙『ビルト』が報じた。

ホッフェンハイムに所属する23歳は、夏にドルトムントの攻撃陣に変化があった場合に備え、補強候補として検討されているという。

最近、コソボ代表の周辺関係者とBVBが再び話し合いを行ったという。アスラニはドルトムント移籍を「十分に想像できる」と語っている。クラブ側も関心を強調したが、退団者が決まってからでないと具体的な動きは取れないとしている。

セルジュ・グラーシとカリム・アデエミの去就が鍵で、2人が残留すれば難しいが、1人でも移籍すれば話が進む。

アスラニはここ数か月で急成長し、SVエルバースベルク時代からブンデスリーガ複数クラブの注目を集めた。現在はホッフェンハイムで定位置を確保し、高いレベルで実力を示している。その成長は多くの名門が注視する。

過去3年間にチャンピオンズリーグ出場経験のあるクラブには移籍金3000万ユーロの条項が設定され、それ以外のクラブは約2500万ユーロを見込む必要がある。

ただし、ドルトムントにはライプツィヒも興味を示しており、競争は激化している。ドルトムントは売却が前提のため、決定が遅れれば他クラブに先を越される可能性がある。

それでもドルトムント内部ではアスラーニの獲得が真剣に議論されており、スポーツディレクターのオレ・ブックがエルバースベルク時代から選手を知っていることが強みだ。大型放出で資金が確保できれば、ドルトムントは近い将来に正式交渉に踏み切る可能性がある。