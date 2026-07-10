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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

BVBの反応は？ギラッシが移籍を決断したと報じられた。

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ボルシア・ドルトムントは、当面、このFWの売却益で移籍資金を補わない。

ボルシア・ドルトムントのセルフー・ギラッシーは、フェネルバフチェ・イスタンブールへの移籍を見送る見通しだ。ドイツ紙『Bild』が報じている。

  • 報道によると、ドルトムントのFWギラッシーはトルコの強豪フェネルバフチェからのオファーを断った。ここ数週間、彼に興味を示したのはフェネルバフチェだけだったため、ドルトムント残留の可能性が高まっている。

    複数の報道によると、ギラッシーの契約には移籍条項があるが、対象はレアル・マドリード、マンチェスター・シティ、バルセロナなどのトップクラブのみ。今シーズンは平均的な成績にとどまったため、今夏にこれらのクラブが獲得に動く可能性は低い。

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  • GuirassyGetty Images

    サウジアラビアのクラブは今もセルフー・ギラッシーに興味があるのだろうか？

    BVBは来季補強のため、ギラッシーの高額移籍金を狙っていた。

    また、この30歳はサウジアラビアのクラブとも度々関連付けられてきた。しかし、現時点では移籍による巨額資金流入は見込めなさそうだ。

  • 2025/26シーズン、BVBに所属するセルフー・ギラッシー：

    ゲーム：

    46

    出場時間：

    3218

    得点:

    22

    アシスト：

    6


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