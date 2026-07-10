ボルシア・ドルトムントのセルフー・ギラッシーは、フェネルバフチェ・イスタンブールへの移籍を見送る見通しだ。ドイツ紙『Bild』が報じている。
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BVBの反応は？ギラッシが移籍を決断したと報じられた。
報道によると、ドルトムントのFWギラッシーはトルコの強豪フェネルバフチェからのオファーを断った。ここ数週間、彼に興味を示したのはフェネルバフチェだけだったため、ドルトムント残留の可能性が高まっている。
複数の報道によると、ギラッシーの契約には移籍条項があるが、対象はレアル・マドリード、マンチェスター・シティ、バルセロナなどのトップクラブのみ。今シーズンは平均的な成績にとどまったため、今夏にこれらのクラブが獲得に動く可能性は低い。
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サウジアラビアのクラブは今もセルフー・ギラッシーに興味があるのだろうか？
BVBは来季補強のため、ギラッシーの高額移籍金を狙っていた。
また、この30歳はサウジアラビアのクラブとも度々関連付けられてきた。しかし、現時点では移籍による巨額資金流入は見込めなさそうだ。
2025/26シーズン、BVBに所属するセルフー・ギラッシー：
ゲーム：
46
出場時間：
3218
得点:
22
アシスト：
6
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