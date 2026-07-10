報道によると、ドルトムントのFWギラッシーはトルコの強豪フェネルバフチェからのオファーを断った。ここ数週間、彼に興味を示したのはフェネルバフチェだけだったため、ドルトムント残留の可能性が高まっている。

複数の報道によると、ギラッシーの契約には移籍条項があるが、対象はレアル・マドリード、マンチェスター・シティ、バルセロナなどのトップクラブのみ。今シーズンは平均的な成績にとどまったため、今夏にこれらのクラブが獲得に動く可能性は低い。