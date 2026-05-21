BVBのライバルか？ アトレティコ・マドリードがドイツU-21代表の獲得に動いている。

トレソルディはハノーファー96のユース出身。昨夏750万ユーロでクラブ・ブルッヘ（ベルギー）に移籍し、公式戦56試合で19ゴール7アシストを記録。契約は2029年までで、移籍金は約3000万ユーロと報じられている。

アルゼンチン人の母とイタリア人の父を持つトレソルディは2004年カリアリ生まれ。2017年に家族とドイツに移住した。イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューでは、憧れのクラブがブンデスリーガのチームでもアトレティコ・マドリードでもないと語っている。 「ミランでプレーするという夢が頭から離れません。毎朝目覚めたらまずそのことを考えます。それが私が毎日全力で努力し続ける原動力です」と語った。