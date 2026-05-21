ここ数週間、クラブ・ブルッヘの21歳FWにはボルシア・ドルトムント、バイエル・レバークーゼン、アーセナルFC、トッテナム・ホットスパーなど多くの欧州強豪が興味を示している。
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BVBのライバルか？ アトレティコ・マドリードがドイツU-21代表の獲得に動いている。
トレソルディはハノーファー96のユース出身。昨夏750万ユーロでクラブ・ブルッヘ（ベルギー）に移籍し、公式戦56試合で19ゴール7アシストを記録。契約は2029年までで、移籍金は約3000万ユーロと報じられている。
アルゼンチン人の母とイタリア人の父を持つトレソルディは2004年カリアリ生まれ。2017年に家族とドイツに移住した。イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューでは、憧れのクラブがブンデスリーガのチームでもアトレティコ・マドリードでもないと語っている。 「ミランでプレーするという夢が頭から離れません。毎朝目覚めたらまずそのことを考えます。それが私が毎日全力で努力し続ける原動力です」と語った。
ニコロ・トレソルディはアトレティコ・マドリードで激しい競争に直面するだろう。
代表レベルでは、トレソルディはアルゼンチン、イタリア、ドイツでプレーできる。だが今のところはドイツ代表（DFB）でのみ出場している。現在はU-21代表に所属し、24試合で12得点を挙げている。最近、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるワールドカップ代表に選出すべきとの声も上がっている。
もしアトレティコへ移籍すれば、フォワード陣の激しい競争が待っている。ディエゴ・シメオネ監督の下には、ジュリアン・アルバレス（26）とアレクサンダー・ソルロート（30）という2人のトップクラスCFがいるためだ。ただし、アントワーヌ・グリーズマン（35）は今夏オーランド・シティへ移籍する予定だ。