BVBのニュースと記事：
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BVBのニュースと記事：
ユリアン・ブラントは来週、BVBでの最後の試合に臨む。7年間在籍した30歳の彼は、今夏にフリー移籍でクラブを去る。契約満了に伴い、延長はなし。
公式ポッドキャストでは、キャプテンとして臨む最終ホームゲーム・フランクフルト戦を前に、自身が選ぶBVBベストイレブンについて語った。
GKにはグレゴール・コベル、4バックはラファエル・ゲレイロ、マッツ・フンメルス、ニコ・シュロッターベック、ルカシュ・ピシュチェク。中盤にはジュード・ベリンガム、マルコ・ロイス、そしてエムレ・カンを選んだ。
「エムレは僕のキャプテンだ！僕がここで経験したことは、彼もすべて経験してきた。彼には本当に大きな敬意を抱いている。人間としても最高だし、僕にとっては最高のキャプテンだ。責任を引き受け、全身全霊でプレーし、自己犠牲を厭わない人物だ。 彼にふさわしい敬意を払いたい」と、前十字靭帯断裂で療養中の主将を称えた。
攻撃陣はジャドン・サンチョ、カリム・アデイエミ、アーリング・ハーランドで完成だ。 特にハランドとはコロナ禍の2人だけの練習を通じて親交を深めた。「彼と多くの時間を過ごし、異なる側面を知ることができた。とても興味深い経験だった」と語った。
ドルトムントでは「最高に素晴らしい時間」を過ごし、チームが常に結束し、互いのためにトレーニングし、助け合ったことを強調。「健全な内面と競争心、一体感があった」と振り返った。
来季の去就は未定で、アトレティコ・マドリードがグリーズマンの後継者として関心を示している。本人も海外移籍に前向きだ。
スカイによると、トニ・ライツは来夏BVBを退団する見込みだ。
21歳の彼には2部クラブから複数オファーがあり、契約は2027年まで残っている。
将来ライプツィヒに移籍するロッコ・ライツの弟で、リージョナルリーガのBVB二軍を主将として率い、30試合で16得点をマークするチームトップスコアラーだ。
BVBはキャプテンのエムレ・カンがしばらく欠場すると発表した。32歳の彼はリハビリが順調だと報告した。
「体調は上向いているが、まだ万全ではない。松葉杖なしで歩け、膝に体重もかけられる。それでも回復には時間がかかりそうだ」と、ドルトムントのホームユニフォーム発表会で語った。
彼は2月末のバイエルン戦で前十字靭帯を断裂。このけがを受け、ドルトムントは今夏で満了する契約を2027年まで1年延長した。
「ボルシア・ドルトムントの一員でいられることを幸せに思う。BVBは特別なクラブで、支援に感謝している。できるだけ早く回復し、チームメイトとピッチに立ち、クラブと共に成功を収めたい」と語り、自身が根っからのボルシアファンであることを強調した。
ピッチへの復帰は早くても晩秋の見込みだ。
|日程
|コンテスト
|試合
|5月16日
|ブンデスリーガ
|ヴェルダー・ブレーメン対BVB
|7月18日テストマッチ
|親善試合
|ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
|7月29日
|親善試合
|セレッソ大阪対BVB
|8月1日
|親善試合
|FC東京 vs. BVB