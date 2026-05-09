ユリアン・ブラントは来週、BVBでの最後の試合に臨む。7年間在籍した30歳の彼は、今夏にフリー移籍でクラブを去る。契約満了に伴い、延長はなし。

公式ポッドキャストでは、キャプテンとして臨む最終ホームゲーム・フランクフルト戦を前に、自身が選ぶBVBベストイレブンについて語った。

GKにはグレゴール・コベル、4バックはラファエル・ゲレイロ、マッツ・フンメルス、ニコ・シュロッターベック、ルカシュ・ピシュチェク。中盤にはジュード・ベリンガム、マルコ・ロイス、そしてエムレ・カンを選んだ。

「エムレは僕のキャプテンだ！僕がここで経験したことは、彼もすべて経験してきた。彼には本当に大きな敬意を抱いている。人間としても最高だし、僕にとっては最高のキャプテンだ。責任を引き受け、全身全霊でプレーし、自己犠牲を厭わない人物だ。 彼にふさわしい敬意を払いたい」と、前十字靭帯断裂で療養中の主将を称えた。

攻撃陣はジャドン・サンチョ、カリム・アデイエミ、アーリング・ハーランドで完成だ。 特にハランドとはコロナ禍の2人だけの練習を通じて親交を深めた。「彼と多くの時間を過ごし、異なる側面を知ることができた。とても興味深い経験だった」と語った。

ドルトムントでは「最高に素晴らしい時間」を過ごし、チームが常に結束し、互いのためにトレーニングし、助け合ったことを強調。「健全な内面と競争心、一体感があった」と振り返った。

来季の去就は未定で、アトレティコ・マドリードがグリーズマンの後継者として関心を示している。本人も海外移籍に前向きだ。