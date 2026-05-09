Goal.com
ライブ
BrandtGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

BVBのニュース＆噂：退団目前のユリアン・ブラントが、批判を受けるチームメイトに熱く語った。

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント 対 フランクフルト
ボルシア・ドルトムント
フランクフルト
ニコ・コヴァチ
ユリアン・ブラント
エムレ・ジャン
T. Reitz

ユリアン・ブラントがチームメイトに熱弁。得点王はBVBを去る見込み。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂。

BVBのニュースと記事：

  • 「ウパメカノより先を行っている」BVBが“真の爆弾”となる選手を獲得
  • 巨額違約金でケールとBVBが契約解除合意
  • 現役引退間近：ブンデスリーガのクラブがズーレの獲得を検討
  • Julian BrandtGetty Images

    BVB、ニュース：ユリアン・ブラントがベストイレブンを発表――ある選手に感極まる

    ユリアン・ブラントは来週、BVBでの最後の試合に臨む。7年間在籍した30歳の彼は、今夏にフリー移籍でクラブを去る。契約満了に伴い、延長はなし。

    公式ポッドキャストでは、キャプテンとして臨む最終ホームゲーム・フランクフルト戦を前に、自身が選ぶBVBベストイレブンについて語った。 

    GKにはグレゴール・コベル、4バックはラファエル・ゲレイロ、マッツ・フンメルス、ニコ・シュロッターベック、ルカシュ・ピシュチェク。中盤にはジュード・ベリンガム、マルコ・ロイス、そしてエムレ・カンを選んだ。

    「エムレは僕のキャプテンだ！僕がここで経験したことは、彼もすべて経験してきた。彼には本当に大きな敬意を抱いている。人間としても最高だし、僕にとっては最高のキャプテンだ。責任を引き受け、全身全霊でプレーし、自己犠牲を厭わない人物だ。 彼にふさわしい敬意を払いたい」と、前十字靭帯断裂で療養中の主将を称えた。

    攻撃陣はジャドン・サンチョ、カリム・アデイエミ、アーリング・ハーランドで完成だ。 特にハランドとはコロナ禍の2人だけの練習を通じて親交を深めた。「彼と多くの時間を過ごし、異なる側面を知ることができた。とても興味深い経験だった」と語った。

    ドルトムントでは「最高に素晴らしい時間」を過ごし、チームが常に結束し、互いのためにトレーニングし、助け合ったことを強調。「健全な内面と競争心、一体感があった」と振り返った。

    来季の去就は未定で、アトレティコ・マドリードがグリーズマンの後継者として関心を示している。本人も海外移籍に前向きだ。

    • ブラントが選ぶBVBベストイレブン：コベル - ピシュチェク、フンメルス、シュロッターベック、ゲレイロ - カン - ベリンガム、ロイス - アデイエミ、ハーランド、サンチョ
    • 広告
  • Tony ReitzGetty Images

    BVB、ニュース：有望株のライツが退団へ

    スカイによると、トニ・ライツは来夏BVBを退団する見込みだ。

    21歳の彼には2部クラブから複数オファーがあり、契約は2027年まで残っている。 

    将来ライプツィヒに移籍するロッコ・ライツの弟で、リージョナルリーガのBVB二軍を主将として率い、30試合で16得点をマークするチームトップスコアラーだ。

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ニュース：「まだ調子は良くない！」エムレ・カンがリハビリの状況を報告

    BVBはキャプテンのエムレ・カンがしばらく欠場すると発表した。32歳の彼はリハビリが順調だと報告した。

    「体調は上向いているが、まだ万全ではない。松葉杖なしで歩け、膝に体重もかけられる。それでも回復には時間がかかりそうだ」と、ドルトムントのホームユニフォーム発表会で語った。

    彼は2月末のバイエルン戦で前十字靭帯を断裂。このけがを受け、ドルトムントは今夏で満了する契約を2027年まで1年延長した。

    「ボルシア・ドルトムントの一員でいられることを幸せに思う。BVBは特別なクラブで、支援に感謝している。できるだけ早く回復し、チームメイトとピッチに立ち、クラブと共に成功を収めたい」と語り、自身が根っからのボルシアファンであることを強調した。

    ピッチへの復帰は早くても晩秋の見込みだ。

  • BVB - 試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日程コンテスト試合
    5月16日ブンデスリーガヴェルダー・ブレーメン対BVB
    7月18日テストマッチ親善試合ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
    7月29日親善試合セレッソ大阪対BVB
    8月1日親善試合FC東京 vs. BVB
ブンデスリーガ
ブレーメン crest
ブレーメン
SVW
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
ブンデスリーガ
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB