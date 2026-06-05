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Jonas Rütten

翻訳者：

BVBのニュース＆噂：移籍市場が加熱。ドルトムントのエースFWギラシーに新クラブが興味

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K. Eichhorn

本来、BVBはギラッシ残留を希望。しかし、魅力的なオファーが届く可能性も。ボルシア・ドルトムントのニュース＆噂。

BVBのニュースと記事：

  • ブックス監督の手腕が問われる。BVBは2人のストライカーを同時に失うのか？
  • ドルトムントは夏の失望を払拭できるか？
  • 欧州の強豪がアントンを巡って争奪戦を繰り広げているという噂もある。
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    BVBニュース：アストン・ヴィラがギラッシ獲得を検討

    BVBは今夏、セルフー・ギラシーを失うのか？スポーツ部門を率いるラース・リッケンとオーレ・ブックの姿勢は明確だ。「彼を手放すつもりはない。過去2シーズン、彼はボルシア・ドルトムントでの価値を証明した」とリッケンは語った。 

    Sport Bild』によると、BVBはギラッシに満足していないものの、移籍計画を提示。さらに攻撃的MFの補強も検討しており、これはギラッシの戦術適性を高めるためでもある。

    しかし、フェネルバフチェに続き、新たなクラブが興味を示している。そのクラブは来季チャンピオンズリーグ出場権と高額年俸を提示できるという。ドイツ紙『ビルト』によると、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラが30歳のギニア人選手に注目しているという。 昨季プレミア4位のヴィラは、ギラッシーの状況を注視し、獲得を検討しているという。 

    複数の報道によると、2028年まで契約延長した際、一部強豪クラブ限定で違約金約3500万ユーロの条項が設定された。だが、ヴィラもフェネルバフチェも、BVBが交渉の主導権を握る。

    ギラッシには以前から移籍の噂がある。フェネルバフチェの会長選では候補者アジジ・イルディリム氏が「切り札」として獲得を公約した。 選挙は今週末（6月6日・7日）に迫っている。 

    さらにブック監督も退団の可能性を完全には否定せず、「彼のゴールは極めて重要だ。手放すことは計画にないが、並外れたオファーがあれば検討する」と語った。 

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  • BVB、ニュース：ケネット・アイヒホルンの移籍交渉で混乱

    スカイによるとケネット・アイヒホルンのボルシア・ドルトムント（BVB）移籍はまだ消えずに残っている。ただしボルシアはヘルタ・ベルリンのこの16歳獲得競争で現時点では不利だ。 

    リヴァプールが最有力だが、バイエル04も16歳の獲得の可能性を探っている。 バイエルは先日、ヘルタからU-19新アシスタントコーチにコスタンティノス・コツィファキスを招聘。彼はアイヒホルンの最大の支援者で、信頼できる相談相手とされる。さらに、監督にはFCトゥールーズのカルレス・マルティネスが就任した。

    一方、ドルトムントは代理人が要求した1000万ユーロとされる巨額サインボーナスが負担となり、交渉から撤退したとの報道もある。

  • ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの過去最高額での売却

    選手ポジション移籍先移籍金
    ウスマン・デンベレフォワードFCバルセロナ2017年1億4800万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFレアル・マドリード20231億2700万ユーロ
    ジャドン・サンチョフォワードマンチェスター・ユナイテッド20228500万ユーロ
    クリスチャン・プリシッチ攻撃チェルシーFC20186400万ユーロ
    ピエール＝エメリック・オーバメヤン攻撃アーセナルFC2023637万5000ユーロ