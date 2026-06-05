BVBのニュースと記事：
- ブックス監督の手腕が問われる。BVBは2人のストライカーを同時に失うのか？
- ドルトムントは夏の失望を払拭できるか？
- 欧州の強豪がアントンを巡って争奪戦を繰り広げているという噂もある。
BVBのニュースと記事：
BVBは今夏、セルフー・ギラシーを失うのか？スポーツ部門を率いるラース・リッケンとオーレ・ブックの姿勢は明確だ。「彼を手放すつもりはない。過去2シーズン、彼はボルシア・ドルトムントでの価値を証明した」とリッケンは語った。
『Sport Bild』によると、BVBはギラッシに満足していないものの、移籍計画を提示。さらに攻撃的MFの補強も検討しており、これはギラッシの戦術適性を高めるためでもある。
しかし、フェネルバフチェに続き、新たなクラブが興味を示している。そのクラブは来季チャンピオンズリーグ出場権と高額年俸を提示できるという。ドイツ紙『ビルト』によると、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラが30歳のギニア人選手に注目しているという。 昨季プレミア4位のヴィラは、ギラッシーの状況を注視し、獲得を検討しているという。
複数の報道によると、2028年まで契約延長した際、一部強豪クラブ限定で違約金約3500万ユーロの条項が設定された。だが、ヴィラもフェネルバフチェも、BVBが交渉の主導権を握る。
ギラッシには以前から移籍の噂がある。フェネルバフチェの会長選では候補者アジジ・イルディリム氏が「切り札」として獲得を公約した。 選挙は今週末（6月6日・7日）に迫っている。
さらにブック監督も退団の可能性を完全には否定せず、「彼のゴールは極めて重要だ。手放すことは計画にないが、並外れたオファーがあれば検討する」と語った。
スカイによると、ケネット・アイヒホルンのボルシア・ドルトムント（BVB）移籍はまだ消えずに残っている。ただしボルシアはヘルタ・ベルリンのこの16歳獲得競争で現時点では不利だ。
リヴァプールが最有力だが、バイエル04も16歳の獲得の可能性を探っている。 バイエルは先日、ヘルタからU-19新アシスタントコーチにコスタンティノス・コツィファキスを招聘。彼はアイヒホルンの最大の支援者で、信頼できる相談相手とされる。さらに、監督にはFCトゥールーズのカルレス・マルティネスが就任した。
一方、ドルトムントは代理人が要求した1000万ユーロとされる巨額サインボーナスが負担となり、交渉から撤退したとの報道もある。
|選手
|ポジション
|移籍先
|年
|移籍金
|ウスマン・デンベレ
|フォワード
|FCバルセロナ
|2017年
|1億4800万ユーロ
|ジュード・ベリンガム
|MF
|レアル・マドリード
|2023
|1億2700万ユーロ
|ジャドン・サンチョ
|フォワード
|マンチェスター・ユナイテッド
|2022
|8500万ユーロ
|クリスチャン・プリシッチ
|攻撃
|チェルシーFC
|2018
|6400万ユーロ
|ピエール＝エメリック・オーバメヤン
|攻撃
|アーセナルFC
|2023
|637万5000ユーロ