BVBは今夏、セルフー・ギラシーを失うのか？スポーツ部門を率いるラース・リッケンとオーレ・ブックの姿勢は明確だ。「彼を手放すつもりはない。過去2シーズン、彼はボルシア・ドルトムントでの価値を証明した」とリッケンは語った。

『Sport Bild』によると、BVBはギラッシに満足していないものの、移籍計画を提示。さらに攻撃的MFの補強も検討しており、これはギラッシの戦術適性を高めるためでもある。

しかし、フェネルバフチェに続き、新たなクラブが興味を示している。そのクラブは来季チャンピオンズリーグ出場権と高額年俸を提示できるという。ドイツ紙『ビルト』によると、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラが30歳のギニア人選手に注目しているという。 昨季プレミア4位のヴィラは、ギラッシーの状況を注視し、獲得を検討しているという。

複数の報道によると、2028年まで契約延長した際、一部強豪クラブ限定で違約金約3500万ユーロの条項が設定された。だが、ヴィラもフェネルバフチェも、BVBが交渉の主導権を握る。

ギラッシには以前から移籍の噂がある。フェネルバフチェの会長選では候補者アジジ・イルディリム氏が「切り札」として獲得を公約した。 選挙は今週末（6月6日・7日）に迫っている。

さらにブック監督も退団の可能性を完全には否定せず、「彼のゴールは極めて重要だ。手放すことは計画にないが、並外れたオファーがあれば検討する」と語った。