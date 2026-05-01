BVBのニュース＆噂：未来の10番？ボルシア・ドルトムントの重要契約は、細部調整のみ。

BVBのニュース＆噂：
- 3000万ユーロ？BVBが大型補強を計画
- グレゴール・コベルはジェイドン・サンチョの復帰を強く勧めている。
- BVBはブンデスリーガのGK放出を検討しているという。
BVBのニュース＆噂：
ボルシア・ドルトムントが18歳MFサミュエレ・イナシオを長期的に残留させたいのは既報通り。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブと選手側は合意間近で、契約延長は2030年か2031年かだけが残る調整点だという。
現在2027年まで契約が残るイナシオは、まもなく新契約にサインする見通しで、契約期間は2030年または2031年までのどちらかになるとロマーノ氏は明かした。 ビルト紙は先日、2030年までの契約オファーが提示されたと報じていた。
イナシオは2024年にアタランタ・ベルガモのユースからドルトムントに移籍。ここ数週間でブンデスリーガデビューし、先週末のSCフライブルク戦（4-0）では初めて先発して存在感を示した。将来は背番号10を託される候補と目されている。
ボルシア・ドルトムントは5月8日（金）、アイントラハト・フランクフルトとの最終ホーム戦で来季ホームユニフォームを発表する。RuhrNachrichten紙によると、前日5月7日にはサプライザー・プーマとの非公開発表会が選ばれたファン対象に開催される。
情報サイト「Footy Headlines」は年初めに新ユニフォーム画像を公開。ホームは黄色を基調に、脇下に黒、襟と袖に白のアクセントが入る。
一方、アウェイユニフォームは特別デザインとなり、ライラック色が採用される見込みだ。
BVBのニコ・コヴァチ監督は、日曜に迫る今季2試合目のアウェー戦、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦（17時30分／DAZN）で采配を工夫する。長期離脱中のニクラス・ズーレ、エムレ・カン、フェリックス・ンメチャに続き、ラミー・ベンセバイニも足負傷で古巣戦を欠場。
さらにコヴァチ監督は、ヤン・クートとジョーブ・ベリンガムも「水曜と木曜に体調不良で練習を欠席したが、週末には間に合うだろう」と説明した。
カリム・アデイエミは木曜に部分合流し、順調に回復している。契約延長については「コメントできない」としながらも、コヴァチ監督は「まずはコンディションを取り戻してから判断する」と語った。
代表のフェリックス・ンメチャも回復中だが、今季の復帰はチームの状況次第で、起用しない選択肢もあるという。
穴は若手のサミュエレ・イナシオとルカ・レッジャーニで埋める見込みだ。コヴァチは「2人はシーズン前の計画にはなかったが、練習で高いクオリティを示した」と評価した。
54歳の指揮官は、威信をかけたボルシア対決で、先週のフライブルク戦前半のような今季最高レベルのサッカーを再び見せたいとしている。
（SID）
ボルシア・ドルトムントは2026/27シーズンのプレシーズンに日本遠征を行う。木曜日、BVBはツアー中の親善試合日程を発表した。
ツアーは7月26日から8月2日。最初の親善試合は29日にBVBのパートナークラブ、セレッソ大阪と行う。 試合は現地時間19時（ドイツ時間12時）にキックオフ予定で、香川真司との再会が実現する一戦として注目される。 香川は2010～2012年と2014～2019年初頭の計6年半ドルトムントでプレーし、2011年と2012年にリーグ優勝を経験。2023年2月から再びセレッソ大阪でプレーしている。
試合後、チームは東京へ移動し、8月1日19時（ドイツ時間12時）にJ1のFC東京と対戦する。
日時
試合
5月3日 17:30
メンヒェングラートバッハ対BVB
5月8日 20:30
BVB対フランクフルト
5月16日 15:30
ブレーメン - BVB