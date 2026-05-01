BVBのニュース＆噂：未来の10番？ボルシア・ドルトムントの重要契約は、細部調整のみ。

BVBのニコ・コヴァチ監督は、日曜に迫る今季2試合目のアウェー戦、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦（17時30分／DAZN）で采配を工夫する。長期離脱中のニクラス・ズーレ、エムレ・カン、フェリックス・ンメチャに続き、ラミー・ベンセバイニも足負傷で古巣戦を欠場。

さらにコヴァチ監督は、ヤン・クートとジョーブ・ベリンガムも「水曜と木曜に体調不良で練習を欠席したが、週末には間に合うだろう」と説明した。

カリム・アデイエミは木曜に部分合流し、順調に回復している。契約延長については「コメントできない」としながらも、コヴァチ監督は「まずはコンディションを取り戻してから判断する」と語った。

代表のフェリックス・ンメチャも回復中だが、今季の復帰はチームの状況次第で、起用しない選択肢もあるという。

穴は若手のサミュエレ・イナシオとルカ・レッジャーニで埋める見込みだ。コヴァチは「2人はシーズン前の計画にはなかったが、練習で高いクオリティを示した」と評価した。

54歳の指揮官は、威信をかけたボルシア対決で、先週のフライブルク戦前半のような今季最高レベルのサッカーを再び見せたいとしている。

（SID）