BVBのニュース＆噂 - 「大きな期待が寄せられている」。彼はドルトムントでブラントの後継者となるか？

ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、今夏退団するユリアン・ブラントの後継者として、MFサミュエル・イナシオが十分にその役割を果たすと見込んでいる。

金曜のアイントラハト・フランクフルト戦（3-2で勝利）後、コヴァチ監督は「今日、小さな世代交代が見られた。ユレ（ブラント）は7年間多くの重要な得点を挙げてくれた」と語った。 さらに、この日ブンデス初得点をマークしたイナシオについて「期待を過度に煽りたくはないが、彼は意欲的で、動き、結果を出し、ボールがないところでも働き、チャンスを創出している」と称えた。

イナシオは「たとえ現時点では仮定の話だとしても、いずれジュレの代役となる可能性がある」とコヴァチ監督は続けた。ブラントの契約は満了で更新されず、30歳の彼は移籍金なしでボルシアを去るが、移籍先は未定だ。 いずれにせよ、BVBはブラントの穴を埋める創造的な選手が必要で、その候補がイナシオだ。

「大きな穴を埋めるのは容易ではない。イナシオはまだ18歳だが、ユレは30歳だ。時間を与え、順調に成長すれば、優れた選手になるだろう」とコヴァチ監督は、2024年にアタランタ・ベルガモのユースから加入したイタリア人について語った。 スポーツディレクターのラース・リッケンも期待を示す。「3試合連続先発し、直近2試合はフル出場した。過度な期待は禁物だが、来季への手がかりになる」

イナシオはトップチームで6試合出場し、直近3試合は先発。バルセロナやPSGも注目するイタリアU-19代表は、まもなく新契約を結ぶ見込みだ。