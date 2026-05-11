BVBのニュース＆噂 - 「大きな期待が寄せられている」。彼はドルトムントでブラントの後継者となるか？

BVBのニュース＆噂：
- 「本当に素晴らしい選手」と称えられた退団選手。
- クロースがズーレのファンであることを明かす
- ブラント、BVBのスター選手を熱く称賛
BVBのニュース＆噂：
ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、今夏退団するユリアン・ブラントの後継者として、MFサミュエル・イナシオが十分にその役割を果たすと見込んでいる。
金曜のアイントラハト・フランクフルト戦（3-2で勝利）後、コヴァチ監督は「今日、小さな世代交代が見られた。ユレ（ブラント）は7年間多くの重要な得点を挙げてくれた」と語った。 さらに、この日ブンデス初得点をマークしたイナシオについて「期待を過度に煽りたくはないが、彼は意欲的で、動き、結果を出し、ボールがないところでも働き、チャンスを創出している」と称えた。
イナシオは「たとえ現時点では仮定の話だとしても、いずれジュレの代役となる可能性がある」とコヴァチ監督は続けた。ブラントの契約は満了で更新されず、30歳の彼は移籍金なしでボルシアを去るが、移籍先は未定だ。 いずれにせよ、BVBはブラントの穴を埋める創造的な選手が必要で、その候補がイナシオだ。
「大きな穴を埋めるのは容易ではない。イナシオはまだ18歳だが、ユレは30歳だ。時間を与え、順調に成長すれば、優れた選手になるだろう」とコヴァチ監督は、2024年にアタランタ・ベルガモのユースから加入したイタリア人について語った。 スポーツディレクターのラース・リッケンも期待を示す。「3試合連続先発し、直近2試合はフル出場した。過度な期待は禁物だが、来季への手がかりになる」
イナシオはトップチームで6試合出場し、直近3試合は先発。バルセロナやPSGも注目するイタリアU-19代表は、まもなく新契約を結ぶ見込みだ。
ボルシア・ドルトムントは日曜、意外な退任を発表した。元BVB選手マルセル・シュメルツァーが今シーズン限りでU-23アシスタントコーチを退任する。
理由は私的な喜びだ。同紙に「9月に2人目の子供が生まれる。今はそれが最優先」と説明した。
現役引退から1年後の2023年にU-17アシスタントコーチとなり、2024年にはU-23に昇格したが、今季は3.リーガ昇格を逃した。リーガ・ヴェスト最終節を目前に、ドルトムントIIは4位にいる。
3月末、セバスティアン・ケールはボルシア・ドルトムントのスポーツディレクターを解任された。金曜夜、ブンデスリーガ最終ホームゲームのアイントラハト・フランクフルト戦（3-2）前にシグナル・イドゥナ・パークで公式送別会が開かれた。
翌日には、地域リーグのロート・ヴァイス・エアフルト対ヘルタ・ツェーレンドルフ戦（5-2）のホームゲーム観戦 모습이 포착됐다. 4部リーグで新天地を求めるのか？
しかし、これは純粋な私的な訪問だった。エアフルトのファビアン・ゲルバー監督は「昔から知っている彼がまた遊びに来ただけ」と説明した。ケールはスタンドで試合を観戦し、記者会見にも出席した。
2人はハノーファー96のユースで共にプレーし、1998年にトップチームへ昇格。さらにSCフライブルクでも半年間チームメイトだった。2002年にケールがドルトムントへ移籍し、現在は46歳となっている。
日程
コンテスト
試合
5月16日
ブンデスリーガ
ヴェルダー・ブレーメン対BVB
7月18日テストマッチ
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京 vs. BVB