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BVBのニュース＆噂：「並外れた選手」ニコ・コヴァチ、ドルトムントに世界的なスターの加入を希望

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ニコ・コヴァチ
ルカ・モドリッチ

ニコ・コヴァチ監督は、BVBのユニフォームに世界的なスターを着せたい。ボルシア・ドルトムントのニュースと噂。

BVBのニュース・特集・噂：

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  • Modric Milan Serie AGetty Images

    BVB、ニュース：コヴァチ監督、ドルトムントにモドリッチの加入を希望

    ニコ・コヴァチは、同胞ルカ・モドリッチをドルトムントに迎えたい。

    Bildのポッドキャスト「Phrasenmäher」で、この「シュヴァルツゲルベン（黒と黄色のチーム）」の監督は、もし今、かつてのチームメイトをBVBに迎え入れるとしたら誰かという質問に「ルカ・モドリッチだ。彼が代表入りした当時、私はキャプテンを務めていたが、彼がどれほど非凡な選手であるかは一目瞭然だった」と答えた。

    現在40歳のMFモドリッチは今シーズン限りでACミランとの契約が切れるため、移籍金なしで獲得できる。

    「そんな質問が来るのは分かっていたよ。でも、ルカは40歳だし、今は怪我をしている。一日も早く回復することを願っている」と目を細めて語った。

    クロアチア代表では2006～2008年に計25試合で共闘した。

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  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB、ニュース：ドルトムントのユースチームがプレミアリーグカップで優勝

    U-19とU-23の混合チームで臨んだボルシア・ドルトムントが、初出場ながらプレミアリーグ・インターナショナル・カップを制した。決勝ではレアル・マドリードを1-0で破り、6分にタイカン・エチバシが決勝点を挙げた。

    2014/15シーズンから続く同大会は欧州屈指のユース大会で、今年はイングランド16チーム、海外16チームが出場した。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日程

    コンテスト

    試合

    5月16日

    ブンデスリーガ

    ヴェルダー・ブレーメン対BVB

    7月18日テストマッチ

    親善試合

    ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB

    7月29日

    親善試合

    セレッソ大阪対BVB

    8月1日

    親善試合

    FC東京 vs. BVB

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