BVBのニュース・特集・噂：
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ニコ・コヴァチは、同胞ルカ・モドリッチをドルトムントに迎えたい。
Bildのポッドキャスト「Phrasenmäher」で、この「シュヴァルツゲルベン（黒と黄色のチーム）」の監督は、もし今、かつてのチームメイトをBVBに迎え入れるとしたら誰かという質問に「ルカ・モドリッチだ。彼が代表入りした当時、私はキャプテンを務めていたが、彼がどれほど非凡な選手であるかは一目瞭然だった」と答えた。
現在40歳のMFモドリッチは今シーズン限りでACミランとの契約が切れるため、移籍金なしで獲得できる。
「そんな質問が来るのは分かっていたよ。でも、ルカは40歳だし、今は怪我をしている。一日も早く回復することを願っている」と目を細めて語った。
クロアチア代表では2006～2008年に計25試合で共闘した。
U-19とU-23の混合チームで臨んだボルシア・ドルトムントが、初出場ながらプレミアリーグ・インターナショナル・カップを制した。決勝ではレアル・マドリードを1-0で破り、6分にタイカン・エチバシが決勝点を挙げた。
2014/15シーズンから続く同大会は欧州屈指のユース大会で、今年はイングランド16チーム、海外16チームが出場した。
日程
コンテスト
試合
5月16日
ブンデスリーガ
ヴェルダー・ブレーメン対BVB
7月18日テストマッチ
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京 vs. BVB