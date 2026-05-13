ニコ・コヴァチは、同胞ルカ・モドリッチをドルトムントに迎えたい。

Bildのポッドキャスト「Phrasenmäher」で、この「シュヴァルツゲルベン（黒と黄色のチーム）」の監督は、もし今、かつてのチームメイトをBVBに迎え入れるとしたら誰かという質問に「ルカ・モドリッチだ。彼が代表入りした当時、私はキャプテンを務めていたが、彼がどれほど非凡な選手であるかは一目瞭然だった」と答えた。

現在40歳のMFモドリッチは今シーズン限りでACミランとの契約が切れるため、移籍金なしで獲得できる。

「そんな質問が来るのは分かっていたよ。でも、ルカは40歳だし、今は怪我をしている。一日も早く回復することを願っている」と目を細めて語った。

クロアチア代表では2006～2008年に計25試合で共闘した。