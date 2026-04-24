BVBのニュース＆噂：ヌリ・シャヒンがレアル・マドリードのスーパースターをドルトムントに招へいしようとしていた

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元ドルトムント監督ヌリ・シャヒンは、2024/25シーズンにレアル・マドリードからアルダ・ギュレルをレンタル移籍で獲得したかったと明かした。
「どうしてもアルダをドルトムントに連れてきたかった」と37歳のサヒン氏はYouTubeチャンネル「KAFA Sports」で明かし、「当時、彼は『監督、何があってもこのユニフォームを手にします』と言ってくれた」と語った。
しかしこの移籍は実現せず、サヒンは理由を語らなかった。前季は負傷などで出場12試合にとどまったが、ギュラーはマドリードに残り、徐々に定位置を掴んだ。
公式戦43試合（ほとんどが途中出場）で14ゴールに絡んだ。クラブワールドカップでは新監督シャビ・アロンソの下でレギュラーとなり、後任のアルバロ・アルベロア体制でも地位を維持している。
今季は50試合20得点をマークし、CL準々決勝バイエルン戦では2得点を奪った。
しかし木曜日、レアルはグラーが太腿裏の重傷で長期離脱すると発表。今季の復帰は絶望的で、W杯出場も危ぶまれる。
トルコ代表でも2002年以来のW杯出場へ4アシスト1得点を挙げて期待される。
ギュラーは2023年、フェネルバフチェから2800万ユーロで移籍し、2029年まで契約を残す。一方、サヒンはすでにBVBを解任されている。
就任からわずか半年で解任され、後任にはニコ・コヴァチが就いた。2025年9月からはトルコ1部バシャクシェヒルFKを率いており、シーズン終盤の現在、チームはスュペル・リグ5位につけている。
21歳のフィリッポ・マネは、来季レンタル移籍で他クラブへ行き、実戦経験を積む見込みだ。ルール・ナッハリヒテン紙によると、ドルトムント首脳陣はセンターバックのマネを夏にレンタルする方針で、特にセリエAから関心が寄せられている。
今季トップチームデビューを果たしたものの定位置は確保できず、長期離脱の影響で成長も鈍った。だがクラブは2028年までの契約を武器に、将来的な飛躍を期待している。
ボルシア・ドルトムントは、若手有望株のエリアス・ベンカラを引き続き戦力として頼りにできそうだ。
独紙『Bild』によると、18歳のベンカラは満了予定だった契約を2029年まで延長した。フェイエノールトやアンデルレヒト、フランクフルトが獲得に興味を示していた。
ニコ・コヴァチ監督の下で2度メンバー入りしたベンカラは、今後もトップチーム定着を目指す。クラブ関係者も彼のブレイクに期待している。
また、ダニロ・クレヴスンも残留へ。ビルト紙によると、契約延長交渉が進んでいる。
リージョナルリーガで戦うBVBセカンドチームでは不可欠な存在で、これまでに1度トップチームに招集された。
元ブンデスリーガのGKマルヴィン・ヒッツ（38）が今夏で現役を引退する。所属するFCバーゼルを通じて木曜日に発表した。 ドイツではVfLヴォルフスブルク（2008～2013年）、FCアウクスブルク（2013～2018年）、ボルシア・ドルトムント（2018～2022年）でプレーした。
「どのクラブでも学びを得て、今後の糧にします。長年にわたりサッカーが与えてくれたすべてに感謝しています」と2022年にBVBから故郷バーゼルへ移籍したヒッツは語った。
2009年のVfLヴォルフスブルクでのリーグ優勝時は出場機会がなかったが、ドルトムントでは2021年にDFBポカールを制し、翌年にはバーゼルでリーグとカップの2冠を達成した。スイス代表としては2試合に出場している。
2015年2月には、アディショナルタイムに同点弾を記録し、ドイツで「月間最優秀ゴール」に選ばれた。
|日時
|試合
|4月26日 17時30分
|BVB対フライブルク
|5月3日 17:30
|メンヒェングラートバッハ対BVB
|5月8日 20:30
|BVB - フランクフルト