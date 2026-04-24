BVBのニュース＆噂：ヌリ・シャヒンがレアル・マドリードのスーパースターをドルトムントに招へいしようとしていた

元ドルトムント監督ヌリ・シャヒンは、2024/25シーズンにレアル・マドリードからアルダ・ギュレルをレンタル移籍で獲得したかったと明かした。

「どうしてもアルダをドルトムントに連れてきたかった」と37歳のサヒン氏はYouTubeチャンネル「KAFA Sports」で明かし、「当時、彼は『監督、何があってもこのユニフォームを手にします』と言ってくれた」と語った。

しかしこの移籍は実現せず、サヒンは理由を語らなかった。前季は負傷などで出場12試合にとどまったが、ギュラーはマドリードに残り、徐々に定位置を掴んだ。

公式戦43試合（ほとんどが途中出場）で14ゴールに絡んだ。クラブワールドカップでは新監督シャビ・アロンソの下でレギュラーとなり、後任のアルバロ・アルベロア体制でも地位を維持している。

今季は50試合20得点をマークし、CL準々決勝バイエルン戦では2得点を奪った。

しかし木曜日、レアルはグラーが太腿裏の重傷で長期離脱すると発表。今季の復帰は絶望的で、W杯出場も危ぶまれる。

トルコ代表でも2002年以来のW杯出場へ4アシスト1得点を挙げて期待される。

ギュラーは2023年、フェネルバフチェから2800万ユーロで移籍し、2029年まで契約を残す。一方、サヒンはすでにBVBを解任されている。

就任からわずか半年で解任され、後任にはニコ・コヴァチが就いた。2025年9月からはトルコ1部バシャクシェヒルFKを率いており、シーズン終盤の現在、チームはスュペル・リグ5位につけている。