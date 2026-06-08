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Yan Couto of DortmundGetty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

BVBのニュースと噂：ヤン・クートー巡り混乱。新報道がイタリアからの関心否定。

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
ヤン・コウト
Z. Yohanna

ボルシア・ドルトムントのサイドバック、ヤン・クートーの移籍噂は否定された。ドルトムントが狙っていた若手はイングランドへ移籍。BVBのニュースと噂。

BVBのニュースと噂：

  • BVBレジェンド、アイヒホルン氏の要求噂に驚愕
  • ブンデスリーガのスター獲得にもまだ望み
  • ギラシーには新たな移籍先候補浮上
  • FBL-GER-ITA-FRIENDLY-DORTMUND-JUVENTUSAFP

    BVB、噂：新報道がヤン・クート移籍설을否定

    報道によると、ドルトムントのサイドバック、ヤン・クートにセリエAのダークホースが興味を示している。現在4位のコモ1907はすでに選手側と最初の交渉を行ったとされる。 

    ただし独紙『Bild』によると、現時点で選手側やドルトムントとの直接交渉はなく、関心を示されただけという。今季のパフォーマンスは振るわなかったものの、同選手は安売りされることはない。ドルトムントは損失回避のため、移籍金2000万～2500万ユーロを要求している。

    また、右SBのライバルであるライアーソンがマンチェスター・ユナイテッドの獲得リストに載っているため、同選手の去就も影響する。 

    リヨセンの去就次第では、クートーの売却は困難になる。 さらに、クートーはドルトムントと2030年までの高年俸契約（約500万ユーロ）を結んでおり、獲得には多額の移籍金も必要だ。

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  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ニュース：ドルトムント、移籍市場で苦戦

    ボルシア・ドルトムントが移籍市場で敗北した。多くのクラブが争奪した有望な18歳FWザドク・ヨハンナは、BVBではなくプレミアリーグのブライトン＆ホーヴ・アルビオンを選んだ。 

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、18歳のナイジェリア人FWザドック・ヨハンナを2031年までの長期契約で獲得した。 スウェーデンのAIKソルナにとってはクラブ史上最高額となる移籍金で、その差は圧倒的だ。『The Athletic』は移籍金を約2500万ユーロと報じ、『Sky』は固定2800万ユーロ＋ボーナス最大200万ユーロと伝えている。

    2025年夏に母国のイコン・アッラー・フットボール・アカデミーからAIKに移籍したばかりのヨハンナは、18試合で5ゴール4アシストを記録し、潜在能力を示した。 

    Skyによると、BVBやRBライプツィヒ、バイエル・レバークーゼンも関心を示していたが、資金力のあるイングランドクラブには及ばなかった。

  • ボルシア・ドルトムントの移籍履歴：BVBの過去最高額での売却

    選手ポジション移籍先移籍金
    ウスマン・デンベレフォワードFCバルセロナ2017年1億4800万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFレアル・マドリード20231億2700万ユーロ
    ジャドン・サンチョフォワードマンチェスター・ユナイテッド20228500万ユーロ
    クリスチャン・プリシッチ攻撃チェルシーFC20186400万ユーロ
    ピエール＝エメリック・オーバメヤン攻撃アーセナルFC2023637万5000ユーロ