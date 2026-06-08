BVBのニュースと噂：ヤン・クートー巡り混乱。新報道がイタリアからの関心否定。

報道によると、ドルトムントのサイドバック、ヤン・クートにセリエAのダークホースが興味を示している。現在4位のコモ1907はすでに選手側と最初の交渉を行ったとされる。

ただし独紙『Bild』によると、現時点で選手側やドルトムントとの直接交渉はなく、関心を示されただけという。今季のパフォーマンスは振るわなかったものの、同選手は安売りされることはない。ドルトムントは損失回避のため、移籍金2000万～2500万ユーロを要求している。

また、右SBのライバルであるライアーソンがマンチェスター・ユナイテッドの獲得リストに載っているため、同選手の去就も影響する。

リヨセンの去就次第では、クートーの売却は困難になる。 さらに、クートーはドルトムントと2030年までの高年俸契約（約500万ユーロ）を結んでおり、獲得には多額の移籍金も必要だ。