BVBのニュースと噂：ヤン・クートー巡り混乱。新報道がイタリアからの関心否定。

BVBのニュースと噂：
- BVBレジェンド、アイヒホルン氏の要求噂に驚愕
- ブンデスリーガのスター獲得にもまだ望み
- ギラシーには新たな移籍先候補浮上
BVBのニュースと噂：
報道によると、ドルトムントのサイドバック、ヤン・クートにセリエAのダークホースが興味を示している。現在4位のコモ1907はすでに選手側と最初の交渉を行ったとされる。
ただし独紙『Bild』によると、現時点で選手側やドルトムントとの直接交渉はなく、関心を示されただけという。今季のパフォーマンスは振るわなかったものの、同選手は安売りされることはない。ドルトムントは損失回避のため、移籍金2000万～2500万ユーロを要求している。
また、右SBのライバルであるライアーソンがマンチェスター・ユナイテッドの獲得リストに載っているため、同選手の去就も影響する。
リヨセンの去就次第では、クートーの売却は困難になる。 さらに、クートーはドルトムントと2030年までの高年俸契約（約500万ユーロ）を結んでおり、獲得には多額の移籍金も必要だ。
ボルシア・ドルトムントが移籍市場で敗北した。多くのクラブが争奪した有望な18歳FWザドク・ヨハンナは、BVBではなくプレミアリーグのブライトン＆ホーヴ・アルビオンを選んだ。
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、18歳のナイジェリア人FWザドック・ヨハンナを2031年までの長期契約で獲得した。 スウェーデンのAIKソルナにとってはクラブ史上最高額となる移籍金で、その差は圧倒的だ。『The Athletic』は移籍金を約2500万ユーロと報じ、『Sky』は固定2800万ユーロ＋ボーナス最大200万ユーロと伝えている。
2025年夏に母国のイコン・アッラー・フットボール・アカデミーからAIKに移籍したばかりのヨハンナは、18試合で5ゴール4アシストを記録し、潜在能力を示した。
Skyによると、BVBやRBライプツィヒ、バイエル・レバークーゼンも関心を示していたが、資金力のあるイングランドクラブには及ばなかった。
|選手
|ポジション
|移籍先
|年
|移籍金
|ウスマン・デンベレ
|フォワード
|FCバルセロナ
|2017年
|1億4800万ユーロ
|ジュード・ベリンガム
|MF
|レアル・マドリード
|2023
|1億2700万ユーロ
|ジャドン・サンチョ
|フォワード
|マンチェスター・ユナイテッド
|2022
|8500万ユーロ
|クリスチャン・プリシッチ
|攻撃
|チェルシーFC
|2018
|6400万ユーロ
|ピエール＝エメリック・オーバメヤン
|攻撃
|アーセナルFC
|2023
|637万5000ユーロ