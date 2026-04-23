BVBに関するニュースと記事：
- 数日練習を欠席し、主力選手の欠場が迫る。
- 元エースは「BVBが自分を十分に守らなかった」と怒りを示している。
- BVBが「強い関心」を示す新星には、ブレーメンが巨額の移籍金を要求している。
BVBに関するニュースと記事：
ボルシア・ドルトムントはシーズン後半失速し、ファンと首脳陣の不満が高まっている。ニコ・コヴァチ監督には、期待に応える重圧がかかっている。
イースターの頃までは3位に11ポイント差をつけ、2位がほぼ確実だった。しかし2週間で2敗し、状況は一変した。
勝ち点差は5に縮まり、残り4節で2位も危うい。レバークーゼン戦（0-1）、ホッフェンハイム戦（1-2）と内容も振るわず、チーム雰囲気も再び悪化している。
『キッカー』はすでにこの黒と黄のチームに「懸念すべき傾向」があると報じ、終盤戦のコヴァチ監督への圧力は高まっている。
クロアチア人監督が直ちに解任される可能性は低いものの、クラブ幹部は明確な期待を示している。『Sport Bild』によると、スポーツディレクターのラース・リッケンを中心とする幹部は、試合の質向上と若手育成の強化の2点を求めている。
54歳のコヴァチ監督は、この指針に沿って評価される。一方で、彼は選手編成や起用にも関与できるとされ、支援も受けられている。しかし、敗戦が続けばプレッシャーはさらに高まるだろう。
フンケ・メディアグループによると、BVB経営陣は、ニコ・コヴァチ監督とクラブの期待にズレがある可能性や、長期的に解任が賢明かどうかを検討していない。コヴァチ監督は将来の計画に不可欠だ。
リッケンは移籍計画に深く関与するコヴァチの仕事を高く評価し、両者の絆は強い。
ただし、クラブが求める条件は明確だ。冬の移籍市場では、守備の安定だけでなく華麗なプレーも求めるという指示が下されていた。新スポーツディレクター、オーレ・ブックのカラーをチームに反映させるためにも、それは欠かせない。
|日時
|試合
|4月26日 17時30分
|BVB対フライブルク
|5月3日 17:30
|メンヒェングラートバッハ対BVB
|5月8日 20:30
|BVB - フランクフルト