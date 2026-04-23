ボルシア・ドルトムントはシーズン後半失速し、ファンと首脳陣の不満が高まっている。ニコ・コヴァチ監督には、期待に応える重圧がかかっている。

イースターの頃までは3位に11ポイント差をつけ、2位がほぼ確実だった。しかし2週間で2敗し、状況は一変した。

勝ち点差は5に縮まり、残り4節で2位も危うい。レバークーゼン戦（0-1）、ホッフェンハイム戦（1-2）と内容も振るわず、チーム雰囲気も再び悪化している。

『キッカー』はすでにこの黒と黄のチームに「懸念すべき傾向」があると報じ、終盤戦のコヴァチ監督への圧力は高まっている。

クロアチア人監督が直ちに解任される可能性は低いものの、クラブ幹部は明確な期待を示している。『Sport Bild』によると、スポーツディレクターのラース・リッケンを中心とする幹部は、試合の質向上と若手育成の強化の2点を求めている。

54歳のコヴァチ監督は、この指針に沿って評価される。一方で、彼は選手編成や起用にも関与できるとされ、支援も受けられている。しかし、敗戦が続けばプレッシャーはさらに高まるだろう。