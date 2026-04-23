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Niko KovacGetty Images
Jochen Tittmar

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BVBのニュースと噂：ニコ・コヴァチ監督はシーズン終盤、2つの明確な目標を達成する必要がある。

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ニコ・コヴァチ

2位が危ういため、ニコ・コヴァチ監督はシーズン終盤へ向けドルトムント首脳陣から明確な指示を受けた。BVBのニュースと噂。

BVBに関するニュースと記事：

  • 数日練習を欠席し、主力選手の欠場が迫る。
  • 元エースは「BVBが自分を十分に守らなかった」と怒りを示している。
  • BVBが「強い関心」を示す新星には、ブレーメンが巨額の移籍金を要求している。
  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVBの噂：リッケンらがニコ・コヴァチに2つの明確な要求を提示したようだ。

    ボルシア・ドルトムントはシーズン後半失速し、ファンと首脳陣の不満が高まっている。ニコ・コヴァチ監督には、期待に応える重圧がかかっている。 

    イースターの頃までは3位に11ポイント差をつけ、2位がほぼ確実だった。しかし2週間で2敗し、状況は一変した。

    勝ち点差は5に縮まり、残り4節で2位も危うい。レバークーゼン戦（0-1）、ホッフェンハイム戦（1-2）と内容も振るわず、チーム雰囲気も再び悪化している。 

    キッカー』はすでにこの黒と黄のチームに「懸念すべき傾向」があると報じ、終盤戦のコヴァチ監督への圧力は高まっている。

    クロアチア人監督が直ちに解任される可能性は低いものの、クラブ幹部は明確な期待を示している。『Sport Bild』によると、スポーツディレクターのラース・リッケンを中心とする幹部は、試合の質向上と若手育成の強化の2点を求めている。

    54歳のコヴァチ監督は、この指針に沿って評価される。一方で、彼は選手編成や起用にも関与できるとされ、支援も受けられている。しかし、敗戦が続けばプレッシャーはさらに高まるだろう。

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  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、噂：ニコ・コヴァチ監督の契約解除はドルトムントで話題になっていない

    フンケ・メディアグループによると、BVB経営陣は、ニコ・コヴァチ監督とクラブの期待にズレがある可能性や、長期的に解任が賢明かどうかを検討していない。コヴァチ監督は将来の計画に不可欠だ。

    リッケンは移籍計画に深く関与するコヴァチの仕事を高く評価し、両者の絆は強い。

    ただし、クラブが求める条件は明確だ。冬の移籍市場では、守備の安定だけでなく華麗なプレーも求めるという指示が下されていた。新スポーツディレクター、オーレ・ブックのカラーをチームに反映させるためにも、それは欠かせない。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日時試合
    4月26日 17時30分BVB対フライブルク
    5月3日 17:30メンヒェングラートバッハ対BVB
    5月8日 20:30BVB - フランクフルト
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