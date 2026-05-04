BVBのニュース・特集・噂：
- BVB採点：マルセル・サビッツァーは先発するべきではない理由
- 後半のタバコヴィッチのゴールでドルトムントはグラッドバッハに敗北。
- ニコ・コヴァチ監督は批判を否定
BVBのニュース・特集・噂：
チャンピオンズリーグの出場権を早くに得たものの、ニコ・コヴァチ監督への評価は分かれている。日曜のメンヒェングラートバッハ戦（0-1）の敗北にもかかわらず、ドルトムントは当面、コヴァチ体制を維持する方針だ。
『ルア・ナッハリヒテン』紙によると、BVB首脳陣は数週間以内にコヴァチ監督の代理人と交渉を開始する。2027年満了の契約延長が主な議題で、早期再契約による監督交代論の沈静化を狙う。
新スポーツディレクターのオーレ・ブックは、試合前から「ニコとの仕事は本当に楽しい」と明言。敗戦でもその評価は変わっていない。
コヴァチは2025年2月、解任されたサヒンからチームを託され、終盤の連勝でCL権を獲得。今季もリーグ2位と好位置につけ、最終結果も期待される。 ただし、CLグループステージとDFBポカール3回戦での早期敗退は不安材料だ。
また、コヴァチ率いるBVBは、内容面で説得力に欠けるという批判も根強い。昨年8月に2027年までの契約を結んだばかりのクロアチア人監督は、最近こうした声に反論している。
ボルシア・ドルトムントのセンターバック、ヴァルデマール・アントンは、日曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で0-1で敗れた後、自身のパフォーマンスを厳しく振り返った。
「メンヒェングラートバッハは我々よりはるかに激しくプレーし、どのポジションでも1対1で勝っていた」とDAZNのインタビューで語った。さらに「もっと激しい1対1や危険なシュートが必要だった。今日はそれが少なすぎた」と振り返った。
ニコ・コヴァチ監督も試合後、「良いパフォーマンスではなかった。 「グラードバッハは鋭くアグレッシブで、執拗だった。彼らにとって大きな意味がある試合で、我々はそれほどの覚悟がなかった」とクロアチア人監督は語り、「彼らはピッチ全体で激しいマンツーマンディフェンスを展開し、ボールを失わなかった。このような試合に食らいつくには、まず身体的に対抗しなければならない」と続けた。
ドルトムントはCL出場権を確保済みだったが、2位確定のチャンスを逃した。 3位RBライプツィヒに5点差があるため、2位はほぼ確定。残り2節はホームでフランクフルト、アウェーでブレーメン戦だ。
カウア・プラテスがボルシア・ドルトムントへ移籍することは2月に決定していた。しかしFIFA規定により、17歳の左サイドバックは8月12日に18歳になるまでクルゼイロから正式に移籍できず、プレシーズンの大半を欠場する見込みだった。
当初は8月中旬の招へいを予定していたが、クルゼイロの状況が複雑化したため、早期加入の可能性が出てきた。ルア・ナッハリヒテン紙が報じている。
ドルトムントはクルゼイロと協力し、特例で早期移籍を実現させ、プラテスがニコ・コヴァチ監督の下で早く練習に参加できるよう模索している。
2月中旬に移籍が報じられて以降、プラテスはクルゼイロでほとんど出場機会がない。さらに太腿を負傷し、当面は戦列を離れる見込みだ。BVBのスポーツ・医療部門は、彼の診断とリハビリ計画を詳細に把握しているという。
ボルシア・ドルトムントのU-23はリーガ・ヴェストで0-4と悔しい敗戦を喫した。日曜にシャルケ04のセカンドチームとの「リヴェール・ダービー」に敗れた。
ジャン＝ポール・ンディアイが3分に先制し、エディオン・ガシが21分と36分に追加点。後半55分にはイン・ギョム・ジョンがダメ押しし、4－0でS04が完勝した。
ドルトムントのダニエル・リオス監督は「立ち上がりが悪く、流れを掴みかけたが2度の好機を生かせなかった」と語った。 「特に前半は動きが鈍く、シャルケがうまくプレーした。3-0のリードは当然だ。後半は全力で戦ったが、結局はシャルケの勝利を称えるしかない」
この結果、3部直接昇格の可能性は消え、ボルシア・メンヒェングラートバッハIIにも抜かれて4位に後退。5位シャルケとは2点差となった。
日程
コンテスト
試合
5月8日
ブンデスリーガ
BVB対アイントラハト・フランクフルト
5月16日
ブンデスリーガ
ヴェルダー・ブレーメン対BVB
7月18日
親善試合
ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
7月29日
親善試合
セレッソ大阪対BVB
8月1日
親善試合
FC東京対BVB