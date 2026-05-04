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Oliver Maywurm

翻訳者：

BVBのニュースと噂：ドルトムント首脳はまもなくニコ・コヴァチと会談か

ブンデスリーガ
ボルシアMG 対 ボルシア・ドルトムント
ボルシア・ドルトムント
ニコ・コヴァチ

ニコ・コヴァチ監督の去就には賛否がある。首脳陣の考えは？BVBの最新情報と噂。

BVBのニュース・特集・噂：

  • BVB採点：マルセル・サビッツァーは先発するべきではない理由
  • 後半のタバコヴィッチのゴールでドルトムントはグラッドバッハに敗北。
  • ニコ・コヴァチ監督は批判を否定
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    BVB、噂：明確な傾向？ドルトムント首脳はまもなくニコ・コヴァチと会談する見込み。

    チャンピオンズリーグの出場権を早くに得たものの、ニコ・コヴァチ監督への評価は分かれている。日曜のメンヒェングラートバッハ戦（0-1）の敗北にもかかわらず、ドルトムントは当面、コヴァチ体制を維持する方針だ。

    ルア・ナッハリヒテン』紙によると、BVB首脳陣は数週間以内にコヴァチ監督の代理人と交渉を開始する。2027年満了の契約延長が主な議題で、早期再契約による監督交代論の沈静化を狙う。

    新スポーツディレクターのオーレ・ブックは、試合前から「ニコとの仕事は本当に楽しい」と明言。敗戦でもその評価は変わっていない。

    コヴァチは2025年2月、解任されたサヒンからチームを託され、終盤の連勝でCL権を獲得。今季もリーグ2位と好位置につけ、最終結果も期待される。 ただし、CLグループステージとDFBポカール3回戦での早期敗退は不安材料だ。

    また、コヴァチ率いるBVBは、内容面で説得力に欠けるという批判も根強い。昨年8月に2027年までの契約を結んだばかりのクロアチア人監督は、最近こうした声に反論している。

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    BVBニュース - 「相手は我々よりずっと激しかった」とグラッドバッハ戦敗退後のヴァルデマール・アントン。

    ボルシア・ドルトムントのセンターバック、ヴァルデマール・アントンは、日曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で0-1で敗れた後、自身のパフォーマンスを厳しく振り返った。

    「メンヒェングラートバッハは我々よりはるかに激しくプレーし、どのポジションでも1対1で勝っていた」とDAZNのインタビューで語った。さらに「もっと激しい1対1や危険なシュートが必要だった。今日はそれが少なすぎた」と振り返った。

    ニコ・コヴァチ監督も試合後、「良いパフォーマンスではなかった。 「グラードバッハは鋭くアグレッシブで、執拗だった。彼らにとって大きな意味がある試合で、我々はそれほどの覚悟がなかった」とクロアチア人監督は語り、「彼らはピッチ全体で激しいマンツーマンディフェンスを展開し、ボールを失わなかった。このような試合に食らいつくには、まず身体的に対抗しなければならない」と続けた。

    ドルトムントはCL出場権を確保済みだったが、2位確定のチャンスを逃した。 3位RBライプツィヒに5点差があるため、2位はほぼ確定。残り2節はホームでフランクフルト、アウェーでブレーメン戦だ。

  • KAUA PRATES CRUZEIROGetty Images

    BVB、噂：ボルシアは新戦力を予定より早くドルトムントに迎え入れるのか？

    カウア・プラテスがボルシア・ドルトムントへ移籍することは2月に決定していた。しかしFIFA規定により、17歳の左サイドバックは8月12日に18歳になるまでクルゼイロから正式に移籍できず、プレシーズンの大半を欠場する見込みだった。

    当初は8月中旬の招へいを予定していたが、クルゼイロの状況が複雑化したため、早期加入の可能性が出てきた。ルア・ナッハリヒテン紙が報じている。

    ドルトムントはクルゼイロと協力し、特例で早期移籍を実現させ、プラテスがニコ・コヴァチ監督の下で早く練習に参加できるよう模索している。

    2月中旬に移籍が報じられて以降、プラテスはクルゼイロでほとんど出場機会がない。さらに太腿を負傷し、当面は戦列を離れる見込みだ。BVBのスポーツ・医療部門は、彼の診断とリハビリ計画を詳細に把握しているという。

  • BVB、ニュース：U-23がFCシャルケとの「ミニ・レヴィア・ダービー」で大敗

    ボルシア・ドルトムントのU-23はリーガ・ヴェストで0-4と悔しい敗戦を喫した。日曜にシャルケ04のセカンドチームとの「リヴェール・ダービー」に敗れた。

    ジャン＝ポール・ンディアイが3分に先制し、エディオン・ガシが21分と36分に追加点。後半55分にはイン・ギョム・ジョンがダメ押しし、4－0でS04が完勝した。

    ドルトムントのダニエル・リオス監督は「立ち上がりが悪く、流れを掴みかけたが2度の好機を生かせなかった」と語った。 「特に前半は動きが鈍く、シャルケがうまくプレーした。3-0のリードは当然だ。後半は全力で戦ったが、結局はシャルケの勝利を称えるしかない」

    この結果、3部直接昇格の可能性は消え、ボルシア・メンヒェングラートバッハIIにも抜かれて4位に後退。5位シャルケとは2点差となった。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日程

    コンテスト

    試合

    5月8日

    ブンデスリーガ

    BVB対アイントラハト・フランクフルト

    5月16日

    ブンデスリーガ

    ヴェルダー・ブレーメン対BVB

    7月18日

    親善試合

    ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB

    7月29日

    親善試合

    セレッソ大阪対BVB

    8月1日

    親善試合

    FC東京対BVB

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