チャンピオンズリーグの出場権を早くに得たものの、ニコ・コヴァチ監督への評価は分かれている。日曜のメンヒェングラートバッハ戦（0-1）の敗北にもかかわらず、ドルトムントは当面、コヴァチ体制を維持する方針だ。

『ルア・ナッハリヒテン』紙によると、BVB首脳陣は数週間以内にコヴァチ監督の代理人と交渉を開始する。2027年満了の契約延長が主な議題で、早期再契約による監督交代論の沈静化を狙う。

新スポーツディレクターのオーレ・ブックは、試合前から「ニコとの仕事は本当に楽しい」と明言。敗戦でもその評価は変わっていない。

コヴァチは2025年2月、解任されたサヒンからチームを託され、終盤の連勝でCL権を獲得。今季もリーグ2位と好位置につけ、最終結果も期待される。 ただし、CLグループステージとDFBポカール3回戦での早期敗退は不安材料だ。

また、コヴァチ率いるBVBは、内容面で説得力に欠けるという批判も根強い。昨年8月に2027年までの契約を結んだばかりのクロアチア人監督は、最近こうした声に反論している。