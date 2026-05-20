ボルシア・ドルトムントは公式戦47試合を終え、夏休みに突入する。ニコ・コヴァチ監督率いるBVBは28勝10敗、得失点差98対59。ブンデスリーガでは2位だったが、チャンピオンズリーグのプレーオフとDFBポカール（ドイツカップ）のラウンド16で早期敗退し、成績に影を落とした。 「黒と黄色」の選手たちの成績表。

※出場時間が600分未満の選手は評価対象外。