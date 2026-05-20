ボルシア・ドルトムントは公式戦47試合を終え、夏休みに突入する。ニコ・コヴァチ監督率いるBVBは28勝10敗、得失点差98対59。ブンデスリーガでは2位だったが、チャンピオンズリーグのプレーオフとDFBポカール（ドイツカップ）のラウンド16で早期敗退し、成績に影を落とした。 「黒と黄色」の選手たちの成績表。
※出場時間が600分未満の選手は評価対象外。
ボルシア・ドルトムントは公式戦47試合を終え、夏休みに突入する。ニコ・コヴァチ監督率いるBVBは28勝10敗、得失点差98対59。ブンデスリーガでは2位だったが、チャンピオンズリーグのプレーオフとDFBポカール（ドイツカップ）のラウンド16で早期敗退し、成績に影を落とした。 「黒と黄色」の選手たちの成績表。
※出場時間が600分未満の選手は評価対象外。
公式戦47試合、失点57、無失点18回。このスイス人GKは最も多く出場し、常に安定したパフォーマンスを示した。 見事なセーブでチームを救い、フランクフルトでのカップ戦PK戦ではヒーローとなった。汚点はフライブルク戦でベリンガムにレッドカードを与えた不必要なパスだけ。評価：2。
出場試合数：47
出場時間：4260分
失点：57
無失点：18
長期離脱から9月に復帰したこのセンターバックは、初戦では休んでいなかったかのようなプレーを見せた。しかしその後は安定感を欠き、シュロッターベックは複数の失点に関与した。不透明な将来への不安が影響したようだ。全体的には良いプレーも見せたが、まだ伸びしろがある。 それでも今季5得点は自己最多。評価：3。
出場試合数：37
出場時間3290分
得点5
アシスト2。
このノルウェー人選手は1ゴールも決められなかったが、驚異的な18ゴールをアシストした。ブンデスリーガでは15アシストを記録し、上回ったのはバイエルンのミカエル・オリゼ（22）とルイス・ディアス（17）だけだった。仕事への姿勢と闘志は最高レベルだった。しかし、国際舞台では時折限界を感じさせる場面もあった。評価：2.5。
出場試合数：42
出場時間3067分
得点：0
アシスト18
前半戦、このスウェーデン人選手はほぼ休まずにプレーし、チーム内3番目の出場時間を記録した。積極的な動きと高い戦術意識を見せたが、攻撃面では控えめだった。2026年は良い面より悪い面が目立ち、改善が求められる。評価：4。
出場試合数：45
出場時間3462分
得点4
アシスト2
元シュトゥットガルトの選手は出場時間がチーム2位となり、数多くの完璧なパフォーマンスを披露した。ドルトムントの守備の要はシュロッターベックではなく、アントンだ。粘り強く、機敏に守り、あらゆるボールに体を張る。まさに彼に期待されていた姿そのものだ。評価：2。
出場試合数：44
出場時間3927分
得点3
アシスト：0
チェルシーFCからのレンタル移籍で、実戦経験ゼロだった彼は鮮烈なデビューを飾るも、その後数週間欠場した。復帰したアンセルミーノは、アグレッシブかつ賢明な1対1と、ボールを持ったときの驚異的な落ち着きで、出場した全試合で存在感を示した。 20歳の彼はさらなる活躍が期待されたが、冬の移籍市場でチェルシーが契約条項を行使し、突然退団した。評価：2.5。
出場試合数：10
出場時間：585分
得点1
アシスト：1
アルジェリア人選手は序盤の苦戦を乗り越え、今シーズン申し分ない活躍を見せた。ベンセバイニはチーム屈指のテクニックを生かし、守備でも成長した。 ビルドアップでも安定感がある。背後にはギラシー、ブラント、ベイヤー、そして最多得点を挙げたアデイエミが控える。評価：2.5。
試合数：32
出場時間：2396分
得点7
アシスト3
このイタリア人若手選手は、怪我で急きょチームに招集されたが、そのまま定着。ブンデスリーガ4試合目で得点を挙げ、初のプロ契約を勝ち取った。3バックの右で起用され、守備の安定を最優先する場面が多かった。時折隣のアントンから指導を受ける場面もあったが、全体的には十分に健闘した。評価：3.5。
出場試合数：9
出場時間：603分
得点：1
アシスト0
シュロッターベックとともに、主将もシーズン序盤を欠場。カンはその後にパフォーマンスが安定せず、前十字靭帯断裂で早期にシーズンを終えた。評価：3.5。
試合数：16
出場時間：980分
得点3
アシスト：0
ボルシアでの4年間、スーレは怪我に悩まされ、失望が続いた。今季も公式戦22試合を欠場。30歳となった彼は現役を引退する。評価：4.5。
出場試合数：13
出場時間632分
得点0
アシスト：1
昨季課題の多かった彼は前半戦、公約通り改善と成長を示した。 1対1はもはや得意ではないが、奮闘しミスを減らした。後半は好調ライアーソンにポジションを奪われベンチが中心に。移籍金2500万ユーロの価値は示せなかった。それでも6回のゴール関与は及第点。評価：4.5。
出場試合数：27
出場時間1501分
得点3
アシスト3。
20歳の彼はシーズン序盤、シュロッターベックとカンスの欠場をチャンスと捉え、エッセンでのカップ戦でプロデビュー。及第点のパフォーマンスだった。 しかし5日後、ブンデスリーガデビュー戦では終了間際にPKを献上しレッドカードをを受けた。以降、戦力外となりレジャーニにポジションを奪われた。現在はU-23でプレーしている。彼にとっては皮肉な結末だ。評価なし。
出場試合数：6
出場時間311分
得点：0
アシスト：0
ドイツ代表のこの選手は、BVB在籍中最高のシーズンを送り、安定した好パフォーマンスで存在感を示した――「ようやく」と誰もが思うだろう。ネメチャは時折調子を落とすこともあったが、全体としては、ボール支配力、試合のテンポを上げるプレー、そして広い視野でドルトムントの中盤をしっかりとコントロールし、チームを支えた。 彼の重要性は、直近数週間の負傷離脱で明らかだった。評価：2。
出場試合数：42
出場時間：3137分
得点5
アシスト：3
イングランド2部から加入したベリンガムは、守備でバランスを崩す場面が目立った。だが徐々に調子を上げ、29試合で先発した。得点はなし。評価：3.5。
出場試合数：45
出場時間2665分
得点0
アシスト4
先発24試合で15得点を関与したのは素晴らしい。ギラシーだけがブラントより多く得点を挙げた。BVBは契約を更新しなかったブラントの得点力を補う必要がある。 しかし7年目になっても、期待される高い安定感は still missing。今回も不気味なプレーが散見された。評価：2.5。
試合数：41
出場時間2203分
得点11
アシスト4
クートーと同じ状況だ。移籍金は同じながら、期待される成果も限定的。チュクウェメカの平均出場時間は32分、先発は10回のみ。4月中旬のホッフェンハイム戦で初めてフル出場したが、体力の不足は依然として課題で、身体的な安定感が求められる。 潜在能力は疑いがないが、それを示す機会は少なかった。評価：4.5。
試合数：38
出場時間1225分
得点3
アシスト2。
前シーズンの不振から立ち直ろうとしたオーストリア人MFは、序盤こそ中盤で安定感を示したが、すぐにまた調子を落とした。32歳にしては経験と潜在能力があるだけに、もっと活躍が求められる。試合から消えてしまうことが多く、影響力は乏しい。評価：4.5。
出場試合数：34
出場時間2347分
得点1
アシスト4
34歳の彼は2024/25シーズン、フィールドプレーヤー2位の出場数と15アシストを記録した。しかし前半戦は控えに甘んじ、先発8試合のみ。出場しても好印象は少なく、不本意な半年となった。冬の移籍市場で古巣ブライトンへ復帰。評価：4.5。
試合数：16
出場時間：732分
得点：0
アシスト2
オズカンはドルトムントとの契約を満了した。クラブは彼をチャンピオンズリーグに登録せず、夏の移籍も怪我で実現しなかった。コヴァチ監督は後半戦の出場時間増加を約束したが、実際には53分にとどまった。シーズン終了後、移籍金なしで退団する。評価なし。
出場試合数：12
出場時間74分
得点：0
アシスト0
前半戦はドルトムント攻撃陣で最も安定し9ゴールに関与したアデイエミだが、2026年はチームで最も不運な選手に。 先発は6試合のみ。さらに1か月間負傷離脱した。それでもベイヤーと並んでチーム3位の得点をマーク。潜在能力とW杯への期待を考えれば、後半戦は失望のシーズンだった。前半戦にはピッチ内外で規律違反も目立った。評価：4。
試合数：39
出場時間1836分
得点10
アシスト6。
昨年は45試合で43ゴールに関与したギラッシー。今年は46試合で28ゴールに留まった。 22得点は2位ブラントの2倍だが、ブンデス13試合で1得点というスランプがあった。PK論争、コヴァチとの握手拒否、不機嫌なボディランゲージなど、態度でも批判された。評価：2.5。
試合数：46
出場時間：3222分
得点：22
アシスト：6
ドルトムントの後半戦MVP。本職ではない左ウイングで6ゴール7アシストを記録し、ドイツ代表入りの可能性も出てきた。 最近は左サイドでの起用が増え、堅実なプレーを披露。このまま効率性を保ちたい。評価：2.5。
試合数：44
出場時間：2736分
得点10
アシスト10。
負傷で出遅れた新加入FWは、出場時間が限られた。それでもエネルギッシュなプレーでチームを活性化したが、先発では決定力不足でリーグ戦無得点が続いた。 7アシストは及第点だが、来年は数字を伸ばす必要がある。評価：3.5。
出場試合数：39
出場時間1181分
得点3
アシスト7。
「彼は30歳になっても他の人には見えないものが見えている」とコヴァチ監督は語る。イナシオはすでに特別な才能を示しており、来季はチームに貢献するだろう。 イタリア人FWはライン間で動き回り、守備もこなす。決定力のあるエリアに顔を出すが、精度が伴えばすでに3～4得点を挙げていたはずだ。評価なし。
出場試合数：7
出場時間：383分
ゴール：1
アシスト：0
登録されながら出場機会がなかった選手は9名。控えGKのアレクサンダー・マイヤー（登録47回）、 パトリック・ドリュース（2回）、サイラス・オストジンスキー（9回）、DFヤニック・リュールス（2回）、ダニロ・クレヴスン（1回）、エリアス・ベンカラ（3回）、MFジュリアン・デュランヴィル（5回）、ジョバンニ・レイナ（1回）、ムッサ・カバ（1回）だ。
コール・キャンベル（16分）、アルムゲラ・カバル（14分）、マティス・アルベルト（2分）は短時間のみ出場した。