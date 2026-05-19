BVBのシーズン総評：4つの大きな失望と1人の大勝者

長期離脱から9月に復帰したセンターバックは、初戦では休んでいなかったかのようなプレーを見せた。しかしその後は安定感を欠き、シュロッターベックは複数の失点に関与した。不透明な将来への不安が影響したようだ。全体的には良いプレーだったが、まだ伸びしろがある。 それでも今季5得点は自己最多。評価：3。

出場試合数：37

出場時間：3290分

得点5

アシスト2。