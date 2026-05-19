チェルシーFCからのレンタル移籍で、実戦経験ゼロだった彼は鮮烈なデビューを飾るも、その後数週間欠場した。復帰したアンセルミーノは、アグレッシブかつ賢明な1対1と、ボールを持ったときの驚異的な落ち着きで、出場した全試合で存在感を示した。 20歳の彼はさらなる活躍が期待されたが、冬の移籍市場でチェルシーが契約条項を行使し、急きょ退団した。 評価：2.5

出場試合数：10

出場時間：585分

得点：1

アシスト：1