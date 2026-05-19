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FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUNDAFP
Jochen Tittmar

翻訳者：

BVBのシーズン総評：ドルトムントの主将はニコ・シュロッターベックではない。ダニエル・スベンソンはまだ成長が必要だ。

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ボルシア・ドルトムント

シーズンを通して、BVBでは4人が期待外れだった。一方、攻撃陣の1人が後半戦のヒーローとなった。ボルシア・ドルトムントのシーズン総評。

ボルシア・ドルトムントは公式戦47試合を終え、夏休みに突入する。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは28勝10敗、得失点差は98対59。ブンデスリーガでは2位だったが、チャンピオンズリーグのプレーオフとDFBポカール（ドイツカップ）のラウンド16で早期敗退した。 「黒と黄」の選手たちの成績表。

※出場時間600分未満の選手は対象外。

  • KobelGetty Images

    BVB、GK：グレゴール・コベル

    公式戦47試合、失点57、無失点18回。このスイス人GKは最も多く出場し、常に安定したパフォーマンスを示した。 好セーブでチームを救い、フランクフルトでのカップ戦PK戦ではヒーローとなった。汚点はフライブルク戦でベリンガムにレッドカードを与えた不必要なパスだけ。評価：2。

    出場試合数：47

    出場時間：4260分

    失点：57

    無失点：18

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  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    BVB、ディフェンス：ニコ・シュロッターベック

    長期離脱から9月に復帰したこのセンターバックは、初戦では休んでいなかったかのようなプレーを見せた。しかしその後は安定感を欠き、いくつかの失点に関与した。将来への不安が影響したようだ。全体的には良いプレーも見せたが、まだ伸びしろがある。 それでも今季5得点は自己最多。評価：3。

    出場試合数：37

    出場時間：3290分

    得点5

    アシスト2

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：ジュリアン・ライアーソン

    このノルウェー人選手は1ゴールも決められなかったが、驚異的な18ゴールをアシストした。ブンデスリーガでは15アシストを記録し、上回ったのはバイエルンのミカエル・オリゼ（22）とルイス・ディアス（17）だけだった。仕事への姿勢と闘志は最高レベルだった。しかし、国際舞台では時折限界を感じさせる場面もあった。評価：2.5。

    出場試合数：42

    出場時間3067

    得点：0

    アシスト18

  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：ダニエル・スヴェンソン

    前半戦、このスウェーデン選手はほとんど休まずにプレーし、出場時間はチーム内3番目でした。積極的な動きと高い戦術意識を見せるものの、攻撃では控えめです。2026年は良い面より悪い面が目立ち、改善が求められます。評価：4。

    出場試合数：45

    出場時間3462

    得点4

    アシスト2

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：ヴァルデマール・アントン

    元シュトゥットガルトの選手は出場時間がチーム2位となり、数多くの完璧なパフォーマンスを披露した。ドルトムントの守備の要はシュロッターベックではなく、アントンだ。粘り強く、機敏に守り、あらゆるボールに体を張る。まさに彼に期待されていた姿そのものだ。評価：2。

    出場試合数：44

    出場時間3927

    得点3

    アシスト：0

  • Borussia Dortmund v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    BVB、ディフェンス：アーロン・アンセルミノ

    チェルシーFCからのレンタル移籍で、実戦経験ゼロだった彼は鮮烈なデビューを飾るも、その後数週間欠場した。復帰したアンセルミーノは、アグレッシブかつ賢明な1対1と、ボールを持ったときの驚異的な落ち着きで、出場した全試合で存在感を示した。 20歳の彼はさらなる活躍が期待されたが、冬の移籍市場でチェルシーが契約条項を行使し、急きょ退団した。 評価：2.5

    出場試合数：10

    出場時間：585分

    得点：1

    アシスト：1

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-DORTMUNDAFP

    BVB、ディフェンス：ラミー・ベンセバイニ

    アルジェリア人選手は序盤の苦戦を乗り越え、今シーズン申し分ない活躍を見せた。ベンセバイニはチーム屈指のテクニックを生かし、守備でも成長した。 ビルドアップでも安定感がある。背後にはギラシー、ブラント、ベイヤー、そして最多得点を挙げたアデイエミが控える。評価：2.5。

    試合数：32

    出場時間2396

    得点7

    アシスト3

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：ルカ・レッジャーニ

    このイタリア人若手選手は、怪我で急きょチームに招集されたが、そのまま定着。ブンデスリーガ4試合目で得点を挙げ、初のプロ契約を勝ち取った。3バックの右で起用され、守備の安定を最優先する場面が多かった。時折アントンから指導を受ける場面もあったが、全体的には十分に健闘した。評価：3.5。

    出場試合数：9

    出場時間：603分

    得点：1

    アシスト：0

  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：エムレ・カン

    シュロッターベックとともに、主将もシーズン序盤を欠場。カンはその後もパフォーマンスが安定せず、前十字靭帯断裂で早期にシーズンを終えた。評価：3.5。

    試合数：16

    出場時間：980分

    得点3

    アシスト：0

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：ニクラス・ズーレ

    ボルシアでの4年間、スーレは怪我に悩まされ、失望が続いた。今シーズンも公式戦22試合を欠場し、30歳で現役を引退。評価：4.5。

    出場13試合

    出場時間632分

    得点0

    アシスト：1

  • Yan Couto of DortmundGetty Images

    BVB、ディフェンス：ヤン・クート

    昨季課題の多かった彼は前半戦、公約通り改善と成長を示した。 1対1はもはや得意ではないが、粘り強くプレーしミスを減らした。後半戦は好調ライアーソンにポジションを奪われベンチがほとんどだった。2500万ユーロの移籍金を正当化できなかったが、6回のゴール関与は及第点。評価：4.5。

    出場試合数：27

    出場時間：1501

    得点3

    アシスト3

  • FC St. Pauli v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、ディフェンス：フィリッポ・マネ

    20歳の彼はシーズン序盤、シュロッターベックとカンスの欠場をチャンスと捉え、エッセンでのカップ戦でプロデビュー。及第点のパフォーマンスだった。 しかし5日後、ブンデスリーガデビュー戦では終了間際にPKを献上しレッドカードを受けた。以降、戦力外となりレジャーニにポジションを奪われた。現在はU-23でプレーしている。彼にとっては皮肉な結末だ。評価なし。

    出場試合数：6

    出場時間311

    得点：0

    アシスト：0

  • Felix NmechaGetty Images

    BVB、MF：フェリックス・ンメチャ

    ドイツ代表の彼はドルトムントで最高のシーズンを送り、安定した活躍で存在感を示した。ネメチャは時折調子を落とすこともあったが、ボール支配力、試合のペースアップ、広い視野で中盤をコントロールし、チームを支えた。 彼の重要性は、直近数週間の負傷離脱で明らかだった。評価：2。

    出場試合数：42

    出場時間：3137分

    得点5

    アシスト3

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、MF：ジョーブ・ベリンガム

    イングランド2部から加入したベリンガムは、守備で安全策をとりすぎ、バランスを崩す場面が目立った。だが徐々に調子を上げ、29試合で先発した。ライアーソン同様、得点はなし。評価：3.5。

    出場試合数：45

    出場時間2665

    得点0

    アシスト4

  • Borussia Dortmund v Juventus FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    BVB、MF：ユリアン・ブラント

    先発24試合で15得点を関与したのは素晴らしい。ギラシーだけがブラントより多く得点を挙げた。BVBは契約を更新しなかったブラントの得点力を補う必要がある。 しかし7年目になっても、期待される高い安定性は見られなかった。今回も不気味なプレーが散見された。評価：2.5。

    試合数：41

    出場時間2203

    得点11

    アシスト4

  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    BVB、MF：カーニー・チュクウェメカ

    クートーと同じ状況だ。移籍金は同じながら、期待される成果も限定的。チュクウェメカの平均出場時間は32分、先発は10回のみ。4月中旬のホッフェンハイム戦でプロ初フル出場を果たしたが、体力の不足が依然として課題で、身体的な安定感が求められる。 潜在能力は疑いがないが、それを示す機会は少なかった。評価：4.5。

    試合数：38

    出場時間1225

    得点3

    アシスト2

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、MF：マルセル・ザビッツァー

    前シーズンの不振から立ち直ろうとしたオーストリア人MFは、序盤こそ中盤で安定感を示したが、すぐにまた調子を落とした。32歳にしては経験と潜在能力があるだけに、もっと活躍が求められる。しかし試合から消えてしまうことが多く、影響力は乏しい。評価：4.5。

    出場試合数：34

    出場時間：2347

    得点1

    アシスト4

  • Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、MF：パスカル・グロス

    34歳の彼は2024/25シーズン、フィールドプレーヤー2位の出場数と15アシストを記録。しかし前半戦は控えに甘んじ、先発8試合のみ。出場しても好プレーは少なかった。不本意な半年となり、冬の移籍市場で古巣ブライトンへ移籍。評価：4.5。

    試合数：16

    出場時間732

    得点0

    アシスト2

  • Salih Özcan BVBgetty

    BVB、MF：サリフ・オズカン

    オズカンはドルトムントとの契約を満了した。クラブは彼をチャンピオンズリーグに登録せず、夏の移籍も怪我で実現しなかった。コヴァチ監督は後半戦の出場機会増加を約束したが、合計53分しかプレーできなかった。シーズン終了後、移籍金なしで退団する。評価なし。  

    出場試合数：12

    出場時間74分

    得点：0

    アシスト：0

  • KARIM ADEYEMI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    BVB、フォワード：カリム・アデイエミ

    前半戦はドルトムント攻撃陣で最も安定し9ゴールに関与したアデイエミだが、2026年はチームで最も不運な選手に転落した。 先発は6回のみで、1か月間負傷離脱した。それでもベイヤーと並んでチーム3位の得点をマーク。潜在能力とW杯への期待を考えれば、後半戦は失望の連続だった。前半戦はピッチ内外で規律違反も目立った。評価：4。

    試合数：39

    出場時間1836

    得点10

    アシスト6

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB、フォワード：セルフー・ギラッシ

    昨年は45試合で43得点に関与したギラッシー。今年は46試合で28得点だった。 22得点は2位ブラントの2倍だが、ブンデス13試合で1得点というスランプも経験。PKの論争、コヴァチとの握手拒否、不機嫌な態度で印象を落とした。評価：2.5。

    試合数：46

    出場時間：3222

    得点：22

    アシスト6

  • Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    BVB、フォワード：マクシミリアン・バイアー

    ドルトムントの後半戦MVP。本職ではない左ウイングで6ゴール7アシストを記録し、ドイツ代表入りの可能性も出てきた。 最近は左サイドでの起用が増え、堅実なプレーを披露。このまま効率性を維持したい。評価：2.5。

    試合数：44

    出場時間2736

    得点10

    アシスト10。

  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB、フォワード：ファビオ・シルバ

    負傷で出遅れた新加入FWは、出場時間が限られた。それでもエネルギッシュなプレーでチームを活性化したが、スタメンでは決定力不足でリーグ戦無得点が続いた。 7アシストは及第点だが、来年は数字を伸ばす必要がある。評価：3.5。

    出場試合数：39

    出場時間1181

    得点3

    アシスト7

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB、フォワード：サムエレ・イナシオ

    「彼は30歳になっても他の人には見えないものが見えている」とコヴァチ監督は語る。イナシオはすでに特別な才能を示しており、来季はチームに貢献するだろう。 イタリア人FWはライン間で動き回り、守備もこなす。決定力のあるエリアに顔を出すが、精度が伴えばすでに3～4得点を挙げていたはずだ。評価なし。

    出場試合数：7

    出場時間383

    ゴール：1

    アシスト：0

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    出場機会のなかったBVBの選手

    登録されながら出場機会がなかった選手は計9名。控えGKのアレクサンダー・マイヤー（47回登録） パトリック・ドリュース（2回）、サイラス・オストジンスキー（9回）、DFヤニック・リュールス（2回）、ダニロ・クレヴスン（1回）、エリアス・ベンカラ（3回）、MFジュリアン・デュランヴィル（5回）、ジョバンニ・レイナ（1回）、ムッサ・カバ（1回）だ。

    コール・キャンベル（16分）、アルムゲラ・カバル（14分）、マティス・アルベルト（2分）は短時間のみ出場した。