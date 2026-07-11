イタリアの移籍専門記者ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、26歳のフォワードはフランスの強豪クラブと移籍で大筋合意した。
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BVBのカリム・アデイエミ加入で、FCバルセロナが代表選手を手放す模様。
2027年6月30日までバルセロナと契約しているトーレスは、早期移籍を強く希望している。ディ・マルツィオ氏によると、スペイン代表とPSG首脳陣は、間近に迫ったW杯後に契約の最終調整を行う見込みだ。
バルサは契約延長をほぼ諦めており、多額の負債を抱えるクラブにとって今回の移籍市場がトーレスから移籍金を獲得できる最後のチャンスとなる。
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フェラン・トーレスはPSGで誰の後任となるのか？
バルサ首脳陣はスポーツ面での穴埋めとして、後継者の確保に迅速に対応した。複数のメディアが、バルセロナがボルシア・ドルトムントとカリム・アデイエミの移籍で合意したと報じている。24歳のドイツ代表はトーレスのポジションを引き継ぎ、カタルーニャの攻撃陣に新たなスピードをもたらすと期待される。
パリでは、トーレスがゴンサロ・ラモスの後任となる見込みだ。25歳のポルトガル人ストライカー、ラモスは先日フランス王者を退団し、最大9000万ユーロの移籍金でACミランに加入した。
バルセロナはかつてトーレスに5500万ユーロを支払った
スペインメディアは最近、トーレスが交換トレードでアトレティコ・マドリードへ移籍し、その見返りとしてバルサがストライカーのジュリアン・アルバレスを獲得する可能性を盛んに報じていた。しかし、この計画は実現しなかった。
トーレスは2022年1月、マンチェスター・シティから5500万ユーロでバルセロナへ移籍。2年間で207試合に出場し、65得点23アシストを記録した。
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