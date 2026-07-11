2027年6月30日までバルセロナと契約しているトーレスは、早期移籍を強く希望している。ディ・マルツィオ氏によると、スペイン代表とPSG首脳陣は、間近に迫ったW杯後に契約の最終調整を行う見込みだ。

バルサは契約延長をほぼ諦めており、多額の負債を抱えるクラブにとって今回の移籍市場がトーレスから移籍金を獲得できる最後のチャンスとなる。