ドイツ紙『ビルト』によると、オーストリア・ブンデスリーガのクラブは、報道されていた移籍金2000万ユーロを大幅に上回る金額を要求している。
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BVBに衝撃的な移籍金問題：確実視されていた大型移籍が、やはり破談になるのか？
ザルツブルクは19歳のセンターバックに対し、基本移籍金約2500万ユーロとボーナス400万～600万ユーロを要求。総額は3000万ユーロを超える可能性もある。
現在も交渉は続いており、BVBスポーツディレクターのラース・リッケンとオレ・ブックは要求額引き下げを模索している。
『キッカー』誌とスカイは移籍が間近と報じており、BVBはガドゥーと長期契約で合意、交渉は最終段階という。
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ガドゥは以前からBVBの注目を浴びている
身長195cmのガドゥは2024年、パリ・サンジェルマンのユースからオーストリアのザルツブルクへ移籍。今季は公式戦33試合に出場し、ヨーロッパリーグでも国際経験を積んだ。
ドルトムントでは、戦力不足に陥るセンターバック陣を補強する役割が期待される。ニクラス・ズーレの現役引退、エムレ・カンの長期離脱、ニコ・シュロッターベックの去就が不透明な状況を受け、BVBは守備の要となる補強を模索している。
ドルトムントがガドゥに興味を示したのは少し前からのことで、前スポーツディレクターのセバスティアン・ケールも春には注目していたという。