BVBに衝撃的な移籍金問題：確実視されていた大型移籍が、やはり破談になるのか？

ザルツブルクは19歳のセンターバックに対し、基本移籍金約2500万ユーロとボーナス400万～600万ユーロを要求。総額は3000万ユーロを超える可能性もある。

現在も交渉は続いており、BVBスポーツディレクターのラース・リッケンとオレ・ブックは要求額引き下げを模索している。

『キッカー』誌とスカイは移籍が間近と報じており、BVBはガドゥーと長期契約で合意、交渉は最終段階という。