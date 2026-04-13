これは初めてではない。3月、イタリアU-19がトルコと1-1で引き分けた試合でも、両名門クラブのスカウトがイナシオを視察していた。

この18歳は先週末のレヴァークーゼン戦でブンデスリーガ2試合目の出場を果たした。彼は卓越した才能を持つと評価されている。昨秋カタールで開催されたU-17ワールドカップで輝いた際、ドルトムントのラース・リッケン代表はこう絶賛した。「サミュエーレはイタリア代表で出場した3試合すべてで『マン・オブ・ザ・マッチ』に選ばれた。並外れた業績だが、我々にとっては驚きではない。 彼の能力は分かっている」

インカイオは「今やめったに見られないタイプの10番」だと、元プロ選手は語る。「攻撃力が高く、ドリブルも非常に優れている。さらに、自ら得点を決めるだけでなく、アシストもできるという驚異的な得点能力を持っている。また、守備面でも非常にハードワークし、何よりもチームのために献身的にプレーする。彼は素晴らしい資質を兼ね備えている。」