チャンピオンズリーグ王者のPSGとスペイン王者バルセロナが、先週末のブンデスリーガでBVBが1-0で敗れた試合にスカウトを派遣し、攻撃的MFをマークした。
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BVBに痛手か。PSGとバルセロナがドルトムントMFを狙うとの報道。
これは初めてではない。3月、イタリアU-19がトルコと1-1で引き分けた試合でも、両名門クラブのスカウトがイナシオを視察していた。
この18歳は先週末のレヴァークーゼン戦でブンデスリーガ2試合目の出場を果たした。彼は卓越した才能を持つと評価されている。昨秋カタールで開催されたU-17ワールドカップで輝いた際、ドルトムントのラース・リッケン代表はこう絶賛した。「サミュエーレはイタリア代表で出場した3試合すべてで『マン・オブ・ザ・マッチ』に選ばれた。並外れた業績だが、我々にとっては驚きではない。 彼の能力は分かっている」
インカイオは「今やめったに見られないタイプの10番」だと、元プロ選手は語る。「攻撃力が高く、ドリブルも非常に優れている。さらに、自ら得点を決めるだけでなく、アシストもできるという驚異的な得点能力を持っている。また、守備面でも非常にハードワークし、何よりもチームのために献身的にプレーする。彼は素晴らしい資質を兼ね備えている。」
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サミュエル・イナシオはBVBと2027年まで契約を結んでいる
この「魅力的なパッケージ」はBVBの中期計画に組み込まれている。だがイナシオの契約は2027年夏まで。この残契約期間が、獲得候補チームにとって魅力を高めている。
イナシオは2024年夏、アタランタから移籍金なしでボルシアへ加入。この移籍はイタリア側の怒りを招き、CLプレーオフでの再会時も話題に。アタランタ首脳は試合前の伝統的な昼食会をキャンセルした。
今季はU-19とセカンドチームでプレーし、ニコ・コヴァチ監督率いるトップチームでは先週のレバークーゼン戦で2度目の出場（30分間）を果たした。
BVBでのこれらの契約は2027年に満了する。
選手 ポジション 年齢 アレクサンダー・マイヤー ゴールキーパー 35歳 パトリック・ドリュース ゴール 33歳 サイラス・オストジンスキー ゴール 22歳 ラミー・ベンセバイニ ディフェンダー 30歳 エムレ・カン ディフェンダー 32歳 マルセル・サビッツァー MF 32歳 サミュエル・イナシオ MF 18歳 カリム・アデイエミ フォワード 24歳