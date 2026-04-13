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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

BVBに痛手か。PSGとバルセロナがドルトムントMFを狙うとの報道。

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント 対 レヴァークーゼン
ボルシア・ドルトムント
バルセロナ
ラ・リーガ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
S. Inacio

欧州の2大クラブが、ボルシア・ドルトムントに所属するイタリアU-21代表サミュエレ・イナシオに注目していると、移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏が報じた。

チャンピオンズリーグ王者のPSGとスペイン王者バルセロナが、先週末のブンデスリーガでBVBが1-0で敗れた試合にスカウトを派遣し、攻撃的MFをマークした。

  • これは初めてではない。3月、イタリアU-19がトルコと1-1で引き分けた試合でも、両名門クラブのスカウトがイナシオを視察していた。

    この18歳は先週末のレヴァークーゼン戦でブンデスリーガ2試合目の出場を果たした。彼は卓越した才能を持つと評価されている。昨秋カタールで開催されたU-17ワールドカップで輝いた際、ドルトムントのラース・リッケン代表はこう絶賛した。「サミュエーレはイタリア代表で出場した3試合すべてで『マン・オブ・ザ・マッチ』に選ばれた。並外れた業績だが、我々にとっては驚きではない。 彼の能力は分かっている」

    インカイオは「今やめったに見られないタイプの10番」だと、元プロ選手は語る。「攻撃力が高く、ドリブルも非常に優れている。さらに、自ら得点を決めるだけでなく、アシストもできるという驚異的な得点能力を持っている。また、守備面でも非常にハードワークし、何よりもチームのために献身的にプレーする。彼は素晴らしい資質を兼ね備えている。」

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    サミュエル・イナシオはBVBと2027年まで契約を結んでいる

    この「魅力的なパッケージ」はBVBの中期計画に組み込まれている。だがイナシオの契約は2027年夏まで。この残契約期間が、獲得候補チームにとって魅力を高めている。

    イナシオは2024年夏、アタランタから移籍金なしでボルシアへ加入。この移籍はイタリア側の怒りを招き、CLプレーオフでの再会時も話題に。アタランタ首脳は試合前の伝統的な昼食会をキャンセルした。

    今季はU-19とセカンドチームでプレーし、ニコ・コヴァチ監督率いるトップチームでは先週のレバークーゼン戦で2度目の出場（30分間）を果たした。

  • BVBでのこれらの契約は2027年に満了する。

    選手ポジション年齢
    アレクサンダー・マイヤーゴールキーパー35歳
    パトリック・ドリュースゴール33歳
    サイラス・オストジンスキーゴール22歳
    ラミー・ベンセバイニディフェンダー30歳
    エムレ・カンディフェンダー32歳
    マルセル・サビッツァーMF32歳
    サミュエル・イナシオMF18歳
    カリム・アデイエミフォワード24歳