BVBに大型GK補強か？ ドルトムントがブンデスリーガのGKに注目

バックハウスはドイツで最も有望な若手GK之一人とされ、今季ボルシア・ドルトムントで正GKとして31試合に出場。54失点ながら5試合で無失点に抑えた。

ボルシア・ドルトムントではグレゴール・コベルが正守護神のため、移籍しても最初は控えとなり、将来的な正ゴールキーパー候補として育成される見込みだ。