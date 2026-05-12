ポータルサイト「Deichstube」によると、ドルトムントはSVヴェルダー・ブレーメンのGKミオ・バックハウス（22）について情報を収集しているという。ただし、具体的な関心度は不明だ。
AFP
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BVBに大型GK補強か？ ドルトムントがブンデスリーガのGKに注目
バックハウスはドイツで最も有望な若手GK之一人とされ、今季ボルシア・ドルトムントで正GKとして31試合に出場。54失点ながら5試合で無失点に抑えた。
ボルシア・ドルトムントではグレゴール・コベルが正守護神のため、移籍しても最初は控えとなり、将来的な正ゴールキーパー候補として育成される見込みだ。
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SCフライブルクもバックハウスの獲得を目指している。
BVBには現在、控えのアレクサンダー・マイヤーと、レンタル先1.FCハイデンハイムから夏に復帰するディアント・ラマジという2人のオプションがある。しかし35歳のマイヤーは年齢が高く、ラマジは早期放出の噂がある。
バックハウス争奪戦では、SCフライブルクがノア・アトゥボルの退団に備えて獲得に動いており、BVBは複数のライバルと競争する見込みだ。
バックハウスはブレーメンと2028年6月30日までの契約を結んでいる。