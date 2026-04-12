BVBには、ニコ・シュロッターベックへのブーイングより深刻な問題がある。

前述の通り、ブーイングは散発的でファンなら理解できるものであり、それに対する批判は「許されない」（カーステン・クラーマー社長）、「とんでもない」（DFヴァルデマール・アントン）と過度に厳しかった。しかもその日は、もっと議論すべき重要な問題があった。

ドルトムントは今シーズン、失速している。

とはいえ、ドルトムントは依然として2位をキープ。リーグではバイエルンに2敗、レバークーゼンに1敗しただけだ。内容的には見どころが少ない試合も多かったが、結果と精神力は評価できる。 チャンピオンズリーグ出場権を争うレバークーゼンに負けても、この流れは変わらない。順位が数週間前からほぼ固定され、バイエルンには及ばず、ライプツィヒやシュトゥットガルトが背後にいる状況で、チームが敗北に対して全力抵抗しなくなったのも理解できる。

それでも大きな「しかし」がある。チーム内の緊張感が薄れ、懸念が生じている。



