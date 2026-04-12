BVBには、ニコ・シュロッターベックへのブーイングより深刻な問題がある。

ボルシア・ドルトムントの選手や関係者は、バイエル・レバークーゼン戦で0-1敗れた後、ニコ・シュロッターベックを公然と擁護し、先発発表時や試合中に彼に向けられた散発的なブーイングを批判した。その姿勢は称賛に値する。
他の対応は想像できず、むしろ逆効果だっただろう。チームは団結をアピールし、ニコ・コヴァチ監督が「ボルシアの一員」と呼ぶシュロッターベックを批判から守った。その姿勢は明確だ。
ボルシア・ドルトムントの選手や関係者は、バイエル・レバークーゼン戦で0-1敗れた後、ニコ・シュロッターベックを公然と擁護し、先発発表時や試合中に彼に向けられた散発的なブーイングを批判した。その姿勢は称賛に値する。
他の対応は想像できず、むしろ逆効果だっただろう。チームは団結をアピールし、ニコ・コヴァチ監督が「ボルシアの一員」と呼ぶシュロッターベックを批判から守った。その姿勢は明確だ。
前述の通り、ブーイングは散発的でファンなら理解できるものであり、それに対する批判は「許されない」（カーステン・クラーマー社長）、「とんでもない」（DFヴァルデマール・アントン）と過度に厳しかった。しかもその日は、もっと議論すべき重要な問題があった。
ドルトムントは今シーズン、失速している。
とはいえ、ドルトムントは依然として2位をキープ。リーグではバイエルンに2敗、レバークーゼンに1敗しただけだ。内容的には見どころが少ない試合も多かったが、結果と精神力は評価できる。 チャンピオンズリーグ出場権を争うレバークーゼンに負けても、この流れは変わらない。順位が数週間前からほぼ固定され、バイエルンには及ばず、ライプツィヒやシュトゥットガルトが背後にいる状況で、チームが敗北に対して全力抵抗しなくなったのも理解できる。
それでも大きな「しかし」がある。チーム内の緊張感が薄れ、懸念が生じている。
先週のシュトゥットガルト戦でBVBは、アディショナルタイムまで0-0で終わろうとしているように見えた。しかし交代出場したカリム・アデイエミ、 交代したユリアン・ブラントとファビオ・シルバが両ゴールのアシストとフィニッシュを記録し、出場機会を求めて奮闘した。その成果で2人はレバークーゼン戦に先発し、0-1の敗戦の中でもブラントはチーム内で光るプレーを見せた。
代表戦中断前のハンブルガーSV戦でも0－2から3－2で逆転したが、これもニコ・コヴァチ監督が投入したベンセバイニとシルバの活躍が大きかった。
レバークーゼン戦でも序盤はボールを支配したが、ペナルティエリア内でのチャンスは作れなかった。 だが後半、不運な失点後に反撃の兆しは見せられず、むしろ沈静化した。スタンドでの緊急事態で両サポーターが応援を止め、スタジアムが静まり返った状況が、選手たちに大きな影響を与えたようだ。ブーイングを受けたシュロッターベックは、実際には好プレーを見せていた。
ニコ・コヴァチは木曜日に「ドイツの優勝チームはまだ決まっていない」と語った。理論上は上位も下位も可能性があるからだ。彼は現実主義者で、夢想家ではない。つまり、バイエルンを逆転できると主張したわけではない。
また、敗れたことでCL出場権もまだ確定していないという意味でもない。彼が心配したのは、選手たちがレバークーゼン戦やそれ以前のシュトゥットガルト、ハンブルク戦で見せた集中力の低下だ。
今季のドルトムントでコヴァッチが成し遂げた最大の成果は、「メンタリティ論争」を未然に防いだことだった。 ボール保持時のアイデアは依然として課題だが、彼は「諦めず、立ち直り、逆境を乗り越える」姿勢をチームに植え付けた。その精神は最近薄れつつある。土曜のホッフェンハイム戦でまた失態があれば、バイエルンに早期優勝を許すことになる。
ドルトムントにとってバイエルンの優勝がいつであろうと関係はない。だが、コヴァッチ流を標榜するなら、ホッフェンハイム戦でも同じ熱さで勝利を追い求めるべきだ。