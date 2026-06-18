今回のワールドカップでも、ドイツ代表はFCバイエルンの選手たちが支えている。GKマヌエル・ノイアー、キャプテンヨシュア・キミッヒ、守備の要ジョナサン・ター、ゲームメーカーアレクサンダル・パブロヴィッチ、攻撃の要ジャマル・ムシアラ。まもなく、左サイドバックの台頭著しいナサニエル・ブラウンが加わる見込みだ。彼は現在、アイントラハト・フランクフルトからミュンヘンへ5500万ユーロで移籍する直前にある。
翻訳者：
BVBにとっては諸刃の剣だ！ニコ・シュロッターベックとフェリックス・ンメチャの微妙な違い
現在、ドイツ代表の先発はドルトムント勢わずか2人。しかしセンターバックのニコ・シュロッターベック（26）とボランチのフェリックス・ンメチャ（25）は、キュラソー戦の7－1大勝で存在感を示した。 ンメチャは1-0の先制点を挙げ、シュロッターベックは1-1のミス直後に2-1のヘディングで逆転した。さらにンメチャが3-1となるPKを勝ち取り、勝利を決定付けた。
得点以外にも両者は好パフォーマンスを見せ、特にンメチャは試合後に高い評価を受けた。ドイツの勝利は、この小さなドルトムント勢の勝利でもあった。しかし同時に、この2人がいつまで「ドルトムント組」でいられるのかという疑問も浮かんだ。ワールドカップほど、国際的なトップクラブの注目を早く集められる舞台はないのだから。
- Getty Images Sport
シュロッターベックとンメチャがBVBと契約延長、退団条項付き。
シュロッターベックとンメチャはここ数年でBVBの柱に成長した。そのため、春にシュロッターベックは2031年、ンメチャは2030年まで契約延長した際には安堵の声が上がった。それでも、2人がその時期までドルトムントでプレーする可能性は低いとされていた。 それでも、両者が今後ドルトムントのユニフォームを着ない可能性が現実味を帯びている。
シュロッターベックは契約にW杯後の移籍条項を盛り込み、7月19日の決勝から1週間後まで5000万～6000万ユーロで3つの指定クラブへ移籍できる。報道ではレアル・マドリードとリヴァプールが候補に挙げられ、バイエルンは含まれない。
新監督ジョゼ・モウリーニョが関心を示すレアルは移籍金を捻出できる。 とても嬉しいですね」と、アントニオ・リュディガーは水曜日、ウィンストン・セーラムのドイツサッカー連盟（DFB）合宿所で語った。リュディガーは最近レアルと契約延長しており、シュロッターベックが移籍すれば、同じポジションを争うことになる。
- Getty Images
ンメチャはBVB史上3番目に高額な移籍となるのか？
ンメチャにも移籍条項があり、2027年夏に8000万ユーロ、1年後は7000万ユーロで発効する。シュロッターベックとの違いはここだ。BVBは今夏、関心のあるクラブと自由に交渉でき、『Bild』紙によると最低売却価格は1億2000万ユーロ。
実現すれば、ウスマン・デンベレ（2017年1億4800万ユーロでバルセロナへ）とジュード・ベリンガム（2023年1億2700万ユーロでレアル・マドリードへ）に次ぐクラブ史上3番目の高額移籍となる。レアル・マドリード、チェルシー、マンチェスターの2クラブが関心を示しているとされる。 ンメチャは2008～2021年、マンチェスター・シティのユースで育った。
- Getty Images Sport
シュロッターベックとンメチャはドイツ代表でポジション争いに勝利した
ワールドカップは、シュロッターベックとンメチャにとって、トップレベルへの飛躍のきっかけになるかもしれない。しかし、2人がドイツ代表の先発に名を連ねるかは当初不透明だった。シュロッターベックは長年レギュラーだったリュディガーに勝利し、ンメチャはゴレツカをベンチに追いやった。
予選ではナーゲルスマン監督がゴレツカを信頼し、3月には先発を約束。シーズン終盤、ゴレツカがバイエルンで好調を維持する一方、ンメチャは外側靭帯断裂で離脱した。最終節にドルトムントで先発復帰し、監督の信頼を勝ち取った。
両選手の成長は、ドルトムントにとって諸刃の剣だ。今夏に売却すれば約1億8000万ユーロの収入が見込めるが、チームの中軸を失うリスクもある。
BVBの記録的な売上
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード FCバルセロナ 2017年 1億4800万ユーロ ジュード・ベリンガム MF レアル・マドリード 2023 1億2700万ユーロ ジャドン・サンチョ フォワード マンチェスター・ユナイテッド 2022年 8500万ユーロ クリスチャン・プリシッチ フォワード チェルシーFC 2018 6400万ユーロ ピエール＝エメリック・オーバメヤン フォワード アーセナルFC 2023 6375万ユーロ