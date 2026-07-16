イングランドリーグの準優勝チームは、次の移籍市場で18歳の攻撃的選手を最優先で獲得すると報じられた。スカイブルーズは夏に攻撃陣の大規模な刷新を予定しており、現在この選手について詳細に検討している。
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翻訳者：
BVBとライプツィヒには勝ち目がない？ トップクラブがPSGの若き天才をめぐる争奪戦に割って入った。
ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍が成立し、サヴィーニョの退団も噂される中、エンツォ・マレスカ監督は代役を探している。 パリでの将来が不透明なムバイェは環境変更を希望。所属のパリ・サンジェルマンも適切なオファーがあれば放出する構えだ。
フランス生まれながらセネガル代表を選び、15試合で4得点を挙げる2008年生まれの有望株だ。
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イブラヒム・ムバイ：RBライプツィヒも関心を示しているようだ
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、水曜日にBVBがムバイェと接触し、パリSGでの現状を把握しようとした。
しかし『フットメルカート』によると、RBライプツィヒも興味を示している。同クラブは、フィジカルに優れたこのウイングが自チームの戦術に最適だと判断。ブンデスリーガがフランス育ちの若手にとって飛躍の舞台となっていることも、ムバイェにとって大きな魅力となる可能性があるという。
イブラヒム・ムバイは2026年のワールドカップでどのチームでプレーしたのか？
ドイツのクラブにとって、競争は熾烈だ。マンチェスター・シティが参入する以前から、アストン・ヴィラやトッテナム・ホットスパーなどプレミアリーグのクラブがムバイェに接触し、状況を注視している。そのため、BVBとライプツィヒには得点力あるウイングストライカー獲得への大きなプレッシャーがかかっている。
W杯では控えながら代表で存在感を示し、4試合160分の出場でも実力を示した。
特に1－3で負けたフランス戦での得点は印象的だった。DFテオ・エルナンデスをフェイントでかわし、GKマイク・マイニャンを破ってネットを揺らした。PSGで42試合4ゴール4アシストを記録するムバイェは、若くして高レベルでの経験を積んでいる。
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