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Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

BVBとライプツィヒには勝ち目がない？ トップクラブがPSGの若き天才をめぐる争奪戦に割って入った。

リーグ・アン
移籍情報
パリ・サンジェルマン
ボルシア・ドルトムント
RBライプツィヒ
マンチェスター・シティ
イブラヒム・エムバイェ

Foot Mercatoによると、マンチェスター・シティもPSGの18歳FWイブラヒム・ムバイェの獲得競争に参加した。BVB、RBライプツィヒ、トッテナム、アストン・ヴィラも興味を示している。

イングランドリーグの準優勝チームは次の移籍市場で18歳の攻撃的選手を最優先で獲得すると報じられた。スカイブルーズは夏に攻撃陣の大規模な刷新を予定しており、現在この選手について詳細に検討している。

  • ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍が成立し、サヴィーニョの退団も噂される中、エンツォ・マレスカ監督は代役を探している。 パリでの将来が不透明なムバイェは環境変更を希望。所属のパリ・サンジェルマンも適切なオファーがあれば放出する構えだ。

    フランス生まれながらセネガル代表を選び、15試合で4得点を挙げる2008年生まれの有望株だ。

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  • Ibrahim Mbaye SenegalGetty Images

    イブラヒム・ムバイ：RBライプツィヒも関心を示しているようだ

    移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、水曜日にBVBがムバイェと接触し、パリSGでの現状を把握しようとした。

    しかし『フットメルカート』によると、RBライプツィヒも興味を示している。同クラブは、フィジカルに優れたこのウイングが自チームの戦術に最適だと判断。ブンデスリーガがフランス育ちの若手にとって飛躍の舞台となっていることも、ムバイェにとって大きな魅力となる可能性があるという。

  • イブラヒム・ムバイは2026年のワールドカップでどのチームでプレーしたのか？

    ドイツのクラブにとって、競争は熾烈だ。マンチェスター・シティが参入する以前から、アストン・ヴィラやトッテナム・ホットスパーなどプレミアリーグのクラブがムバイェに接触し、状況を注視している。そのため、BVBとライプツィヒには得点力あるウイングストライカー獲得への大きなプレッシャーがかかっている。

    W杯では控えながら代表で存在感を示し、4試合160分の出場でも実力を示した。 

    特に1－3で負けたフランス戦での得点は印象的だった。DFテオ・エルナンデスをフェイントでかわし、GKマイク・マイニャンを破ってネットを揺らした。PSGで42試合4ゴール4アシストを記録するムバイェは、若くして高レベルでの経験を積んでいる。

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