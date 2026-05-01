彼より多く得点を挙げた選手は13人いる。その中にはチームメイトのセルフー・ギラッシとユリアン・ブラント（各3ゴール）も含まれる。ファビオ・シルバは途中出場では1ゴール少ない。それでも彼はリーグ屈指のスーパーサブだ。
翻訳者：
BVBでファビオ・シルバが直面するジレンマ：ブンデスリーガ屈指のスーパーサブが板挟みに
23歳の彼はドイツ1部で25試合に出場し、18試合が途中出場。8回の得点関与のうち7回は途中出場で記録した。1月中旬のホーム・サンクトパウリ戦（3-2勝利）では先発し、カリム・アデイエミの2点目をアシストした。
「先発かどうかにかかわらず、監督が私を必要とする時はいつでも、チームのために貢献したい」と、昨夏ウルヴァーハンプトンから2250万ユーロで移籍したこの攻撃的選手は語った。 さらにシルバは「僕はゴールを決めるだけの選手ではないと、誰もが理解してくれていると思う」と付け加えた。
それでも彼は今季、板挟みの状況にある。ここで言う「板挟み」とは、移籍時に抱えていた内転筋の怪我やその手術の後遺症ではない。それらの影響で出遅れたものの、彼はすでにコンディションを回復。9先のうち7試合を2026年に先発している。
- AFP
フランクフルトでファビオ・シルバ、BVBのスーパーサブとして大活躍
この元代表選手は、切り札としてチームに大きな影響を与えてきた。シルバは新天地での滑り出しは思わしくなかったが、ピッチでは常に存在感を示した。
ピッチに立つと即座に献身性を示し、終盤にチームと監督が求めるエネルギーをもたらす。 献身的な姿勢、スピード、深い位置への動き、そして高いテクニックとゲームインテリジェンスで連係にもフィットする。年明けのフランクフルト戦（3-3）では、ここ数年でも屈指のスーパーサブとして活躍した。
その活躍が評価され、数試合で先発起用された。しかしチームは結果を出せず、彼は再びベンチに。
- Getty Images Sport
ファビオ・シルバの加入で、BVBの攻撃はより流動的で予測不能になった。
シルバとギラッシでは、ドルトムントの攻撃がどう変わるか一目瞭然だ。シルバがいると攻撃は流動的で予測しにくくなる。一方ギラッシは「壁」役で、多くのロングボールやクロスが放り込まれる。
それでもシルバも先発すると、ギラッシ同様、空中戦で孤立する場面が目立った。特に前半の低調というボルシアの慢性的な問題が顕著だった。終盤のジョーカー起用では疲労した相手にスペースが生まれるが、それだけが理由ではない。
「フォワードとして得点は重要だ。それが一番の喜びだから」とシルバは語る。「うまくいかない時もあるし、時間が必要な時もある。今季のいくつかの場面ではアシストの方が大切だった。僕のプレーを見れば、チームに貢献できることは明らかだ。自分のパフォーマンスとチームへの提供に満足している」
- AFP
チームに貢献するプレーは見せるものの、BVBのFWにとって3得点は少ない。
約3週間前、ニコ・コヴァチ監督は「ここ3、4週間でファビオはトレーニングでさらにレベルアップし、大きな進歩が見られる」と彼の成長を認めた。
日曜のフライブルク戦でシルバが4点目を決めた後、監督は「彼に欠けていたのはフィジカルだ。森を2度走っただけでブンデスリーガで通用するわけではない。フィジカルが向上すれば、このリーグで戦える」と語った。
BVBはパス重視のスタイルへ転換する見込みで、シルバの特長はさらに活きる。一方、ギラッシーの去就は次期移籍市場で再び話題になるだろう。
それでもドルトムントはシルバに更多の得点を期待している。ストライカーとして得点は避けられない課題だ。公式戦36試合平均32分出場して3得点は少ない。だが出場時間を踏まえると115分ごとに1得点に関与する率は評価できる。ここに彼のジレンマがある。両方の見方とも一理あるのだ。
ファビオ・シルバ：BVBでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 36 3 7 5