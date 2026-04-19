BVBでの4年間は最悪の結末を迎えた：ニクラス・ズーレはFCバイエルンへの雪辱を果たせなかった

37分、ペナルティエリア内でシュレーがクラマリッチをマークしようとして滑り、膝を捻った。痛みに顔を歪めながら背中から倒れる際、彼は腕を上に伸ばした。その瞬間、クラマリッチのシュートが手に当たった。 主審のダニエル・ジーベルトはプレーを続行させたが、その後ズーレの治療を許可。涙を流しながらスタッフに支えられピッチを退場するズーレを見てからサイドラインへ走り、映像を確認してPKを宣告した。 クラマリッチがPKで1-0としたとき、ズーレはすでに地下通路にいた。コヴァチ監督は「歩けていた。良い兆候だ」と語り、リッケンGMは「重傷の疑いがある。膝に包帯を巻いてロッカールームにいる」と報告した。

ズーレは4年間の不運な時期を経て今夏BVBを去ることが3月中旬に決まっていたが、この不運な滑りで重傷を負いPKを献上したことで、さらに記憶に残る場面を世に晒すことになってしまった。

さらに2024年のチャンピオンズリーグ決勝直前、練習中にシャツが腹周りできつく見える姿も話題になった。





リハビリ中の写真も枚挙にいとまがない。過去2シーズンで計226日、試合数にして39試合を欠場。今季も筋肉、足指、背中、太ももの負傷で何度もピッチを離れた。 古巣との一戦は、今季リーグ戦10試合目の出場（485分）だった。