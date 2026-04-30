BVBでの出場はまだなし：ドルトムントはブンデスリーガのゴールキーパーの放出を検討している模様

ドルトムントはラマイの放出を検討している。自信家である彼は控え選手になるつもりがないからだ。「プレーしなければならない」と1年前に『Sport Bild』で明言し、「ドルトムントでベンチに座るつもりはない」と語った。

しかし夏にドルトムントへ戻れば、やはりベンチを温めることになる。グレゴール・コベルが正守護神として君臨しており、28歳のスイス人は来季も残留確実だ。背番号2の座は35歳のアレクサンダー・マイヤーが守っている。