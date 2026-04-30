WAZ紙によると、24歳のラマージの来季去就は未だ不透明だ。ドルトムントは2025年2月、移籍金500万ユーロでアヤックスから獲得し、すぐにFCコペンハーゲンへレンタルした。 今季はハイデンハイムへ移籍。本人はデンマークより同クラブでプレーした方が注目度が高いと判断した。
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BVBでの出場はまだなし：ドルトムントはブンデスリーガのゴールキーパーの放出を検討している模様
今シーズン、ブンデスリーガのFCHで戦うラマージは苦戦している。ハイデンハイムは最下位に沈み、降格の危機にある。 総失点は66でヴォルフスブルクと並んで最多だが、ラマイはたびたび好セーブを披露している。明るい材料としては、先週末のFCザンクト・パウリ戦（2-0）で初の無失点試合を達成した点だ。それまで彼は、欧州主要リーグで全試合失点していた最後の正GKだった。
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ディアント・ラマジはBVBで控え選手になるつもりはない
ドルトムントはラマイの放出を検討している。自信家である彼は控え選手になるつもりがないからだ。「プレーしなければならない」と1年前に『Sport Bild』で明言し、「ドルトムントでベンチに座るつもりはない」と語った。
しかし夏にドルトムントへ戻れば、やはりベンチを温めることになる。グレゴール・コベルが正守護神として君臨しており、28歳のスイス人は来季も残留確実だ。背番号2の座は35歳のアレクサンダー・マイヤーが守っている。
2025/26シーズン・ブンデスリーガのディアント・ラマジの成績：
ゲーム： 30 出場時間： 2700 失点: 64 無失点試合： 1