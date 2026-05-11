BVBが「最有力候補」と目される：ケネット・アイヒホルンの驚きの移籍計画が明らかに

それ以前、『Sport Bild』は、アイヒホルンがニコ・コヴァチ監督のBVB戦術に完全には納得しておらず、バイエル・レバークーゼンやRBライプツィヒへの移籍を優先していると報じていた。しかし、状況は変わったようだ。 バイエルンも興味を示すが、内部では移籍の是非で意見が分かれている。

ヘルタは来夏1200万ユーロの違約金で売却し、レンタルで1年留める計画だが、実現は不透明だ。

だが成功の可能性は低い。本人は移籍ならチャンピオンズリーグ出場クラブで即戦力としてプレーしたいと考えており、ベルリンへの再レンタルや中堅クラブでの修行は想定していない。

逆に、BVBに移籍すれば若くとも即戦力として活躍できる。フェリックス・ンメチャの隣でプレーする本職の守備的MFは、BVBの久々の補強ポイントだからだ。