BVBが若手選手ケネット・アイヒホルンの獲得で有力と報じられた。16歳の選手とドルトムントスポーツディレクター、オーレ・ブック氏が面会したためだという。
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BVBが「最有力候補」と目される：ケネット・アイヒホルンの驚きの移籍計画が明らかに
それ以前、『Sport Bild』は、アイヒホルンがニコ・コヴァチ監督のBVB戦術に完全には納得しておらず、バイエル・レバークーゼンやRBライプツィヒへの移籍を優先していると報じていた。しかし、状況は変わったようだ。 バイエルンも興味を示すが、内部では移籍の是非で意見が分かれている。
ヘルタは来夏1200万ユーロの違約金で売却し、レンタルで1年留める計画だが、実現は不透明だ。
だが成功の可能性は低い。本人は移籍ならチャンピオンズリーグ出場クラブで即戦力としてプレーしたいと考えており、ベルリンへの再レンタルや中堅クラブでの修行は想定していない。
逆に、BVBに移籍すれば若くとも即戦力として活躍できる。フェリックス・ンメチャの隣でプレーする本職の守備的MFは、BVBの久々の補強ポイントだからだ。
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ヘルタ・ベルリンはアイヒホルンの残留を望んでいる
ベルリンのサポーターは、アイヒホルンがもう1年残留する望みが消えかけると感じている。ヘルタのスポーツディレクター、ベンジャミン・ウェーバーは、ベルリンで出場機会が保証されていると強調した。「若い時期にこうした安定感を得られること。 成長の時間こそ我々の強みだ」と述べ、「まだ決定ではない」と強調した。さらに「ケニーの両親とも連絡を取っており、もう1年残ってもらうためにできることはすべて行う」と話した。
日曜のグロイター・フュルト戦で2-1勝利を収めたステファン・ライトル監督も「彼は素晴らしいキャリアを歩む」と語り、残留を期待した。 降格危機のフュルト戦では、独走から2部初得点を挙げ、16歳9か月13日での最年少得点記録を樹立。1985年のグンター・リーグの記録を52日更新した。
「信じられないゴールだった。彼は16歳だ――この少年を称えるのに、これ以上どんな最上級の言葉を見つけようか？16歳でこのリーグで、まるでベテランの2部リーグ選手のようにプレーし、フィジカル面でも互角に戦えるなら、それだけで全てを物語っている。素晴らしいゴールだ、ケニー、おめでとう」とライトル監督は絶賛した。