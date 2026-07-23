BVBがカリム・アデイェミを手放すのは良いことだ。痛みを伴う認識とともに示された、喜ばしい成長曲線

4年前、ドルトムントは当時20歳だった彼をザルツブルクから引き抜くために3000万ユーロを投じた。クラブにとっては非常に大きな金額で、歴史を振り返ってもこれ以上の移籍金がかかった選手はほとんどいない。託されたのは、近い将来、そして長期的な未来への約束だった。

しかし、今ではこう結論づけるのは難しくない。その投資は、BVBが期待したほどには報われなかった。ドルトムントが認めなければならないのは、この痛みを伴う現実だ。アデイェミは黒と黄色のクラブで、一度も文句なしの主力にはなれず、その立場には常にほど遠かった。

それでも、彼はドルトムントでドイツ代表選手となり、一時は輝かしいパフォーマンスも見せた。ただ、ニコ・コバチ監督の下では、アデイェミは最近になってパートタイムの控え選手となり、攻撃の中で誰もが認める不動の軸にはなれなかった。BVBではどの監督の下でも、それを実現することはできなかった。終了したばかりのブンデスリーガのシーズンで、このウイングは1試合平均わずか42分間の出場にとどまった。