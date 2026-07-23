以前から数多くのうわさが取り沙汰されており、2027年に満了する契約の前倒し延長を巡る交渉もなかなか進まなかった。そして今、カリム・アデイェミはボルシア・ドルトムントを離れ、FCバルセロナへ移籍した。そこでは、かつてドイツ代表でのデビューを後押ししたハンジ・フリックが監督として待っている。これはさまざまな意味でBVBにとって良い決断だが、一方で頓挫したプランも浮き彫りにしている。
翻訳者：
BVBがカリム・アデイェミを手放すのは良いことだ。痛みを伴う認識とともに示された、喜ばしい成長曲線
4年前、ドルトムントは当時20歳だった彼をザルツブルクから引き抜くために3000万ユーロを投じた。クラブにとっては非常に大きな金額で、歴史を振り返ってもこれ以上の移籍金がかかった選手はほとんどいない。託されたのは、近い将来、そして長期的な未来への約束だった。
しかし、今ではこう結論づけるのは難しくない。その投資は、BVBが期待したほどには報われなかった。ドルトムントが認めなければならないのは、この痛みを伴う現実だ。アデイェミは黒と黄色のクラブで、一度も文句なしの主力にはなれず、その立場には常にほど遠かった。
それでも、彼はドルトムントでドイツ代表選手となり、一時は輝かしいパフォーマンスも見せた。ただ、ニコ・コバチ監督の下では、アデイェミは最近になってパートタイムの控え選手となり、攻撃の中で誰もが認める不動の軸にはなれなかった。BVBではどの監督の下でも、それを実現することはできなかった。終了したばかりのブンデスリーガのシーズンで、このウイングは1試合平均わずか42分間の出場にとどまった。
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BVB：カリム・アデイェミの売却が正しい理由
アデイェミは、チャンピオンズリーグのような華やかな舞台では、その比類なき裏抜けとスピードを時折ピッチで発揮し、時には非常にまずまずの半年間を過ごした。だが、灰色のリーグの日常の中で、そしてシーズン全体を通して見れば、キャリアで決定的な次の一歩を踏み出すために必要な安定感とプロ意識が、単純に欠けていた。
そのため、ボルシアが彼に対して今得る固定移籍金がわずか2200万ユーロにとどまるという事実は、選手にとってもクラブにとっても多くを物語っている。最終的な収入は、達成が容易なボーナスや35パーセントの再売却条項によって、当初の投資額をおそらく上回ることになる。だが、それを大きく上回ることはないだろう。まさにそこが、もちろん2022年時点での目標だった。
このアデイェミとの取引は、結果としてBVBにとってうまくいかなかった。より大きなパフォーマンス、そしてより高額な移籍金につながるだけのポテンシャルを、彼が疑いなく備えているのは確かだ。だが、それが表に出たのはあまりにも稀だった。だからこそ、ここで区切りをつけ、今や契約を1年残した控え選手であり、ワールドカップ不参加の選手に対して得られるこの金額で満足するのは正しい判断だ。
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アデイェミの件――ドルトムントはユリアン・ブラントから学んだのか？
アデイェミについて今ここで見切りをつけ、彼とともに次のスポーツ面での試練のループに入るのではなく、その資金を再投資するのは喜ばしいことだ。ボルシアにとっても、これは一種の学習曲線を意味している。また、カーステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブックの3人を中心とするスポーツ部門の指導体制に、新たな一貫性が生まれていることも示している。ここ数シーズンの間、あまりにも頻繁にクラブの足かせとなってきた「希望の原則」は、より冷静で、パフォーマンス重視のプラグマティズムへと道を譲りつつあるようだ。
その過程で、ユリアン・ブラントという案件からも学んだ可能性は十分にある。あえて挑発的に言えば、クラブは彼について、非常に才能がありながら慢性的に安定感を欠くテクニシャンが、いつか大きな軸となり、誰もが認めるリーダーへと成熟するという希望を引きずってきた。しかし、契約延長が行われなかったブラントは、7年間にわたってワールドクラスと地区レベルの間を行き来していた。BVBは彼に限らず、ピッチ上の現実がそれを裏付けることはめったになかったにもかかわらず、あるナラティブに頑なにしがみついていた。
もちろんドルトムントは今、前線の補強を進める必要がある。クラブが今後打ち出していこうとしている新たな物語に非常によく合うのは、もしザイド・エル・マラという「19歳のシューティングスター」級の選手を引き入れることができれば、という展開だろう。
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BVBでカリム・アデイェミの代役となり得るのは誰だろうか？
ボルシアは、これまでの出場でしばしば無気力に映ったアデイェミとはまさに正反対の姿を体現していたケルンの選手に強い関心を寄せている。エル・マラは、ここ数カ月の重苦しく、プレー内容も精彩を欠くことが多かった試合の後だけに、ドルトムントの戦いにプラスとなるであろう、物おじしなさと貪欲さを備えている。
したがって、アデイェミの退団は、クラブがそれほど大きく悔やむような損失にはならないはずだ。それは、理想と現実があまりにも大きく乖離していった流れの、必然的な結果である。
なぜなら、それは現在のドルトムント首脳陣のストーリーにも合致するからだ。今後BVBで継続的に中核を担いたいのであれば、チャンピオンズリーグのナイトゲームで輝く時や、相手が十分なスペースを与えてくれる時だけでは不十分だ。秋に向かい風が吹くような状況でも、それをやってのけなければならない。
カリム・アデイェミ：BVBでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード イエローレッドカード レッドカード 146 36 25 27 1 1
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